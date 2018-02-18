حزيران .. قصة الإنتصار والهزيمة والحروب

تكهنات سياسية في ظل شائعات الإعتراف بإسرائيل – طارق النجار

الجماهير الفلسطينية تعرضت في ظل المتغيرات السياسية التي اجتاحت بعض المناطق العربي الى فقدان شهية الحل الدائم بين فلسطين والكيان الصهيوني فشعوب المنطقة العربية أعياها التعب ، والفقر والعوز والحاجة واصطراع سياسي ، واضطراب مذهبي ، وارهاب ونهب وفساد مستشري ومستبطن في بطون الوطن العربي ، والجري وراء سراب تحقيق الآمال وصيانة الحقوق المنهوبة ، التي ضربتها اسرائيل عرض الحائط وسط تطلعات تمهيدية تقوم بها امريكا لغرض الشروع نحو إقامة دعائم تمهد السبيل الى الاعتراف بدولة اسرائيل ، والحكومات العربية تعاني الفقر السياسي والاستراتيجي والفهم الصائب . الذي لم يع حقائق التاريخ في اعقاب التغيير المناخي لبدان عربية ، التي اصابها شرور الارهاب الديني ، والسيح في ارجاء اكثر من دولة عربية واوربية لتخوض هذه التيارات المتطرفة في بنائها الفوقي بالخلافة الاسلامية بعد ان تطأ اقدامها الارض العربية حرباً شرسة قاسية في ظل ضعف سلطة الدولة وشمولية بعضها في الحكم التسلطي على شعوبها ، ولنشر معتقداتها البالية ، ولم يبق من بعضها غير الذين استمسكوا بسلفية الماضي وعروته ، وما اكتنفه من صوفية روحية للسلف الصالح في مذهب حاد يتعارض وما جاء به الاسلام من شرائع تتواءم وتطلعات المسلمين .. افضى الى طقس مناخي مكهفر شديد الايلام والقسوة ، والذي يعده الغرب تغييراً لسياسات مضطربة موحشة ، افرزت جواً اكثر رعداً فساء مطراً في فضاء يشهد تطرفاً مقيتاً ذا سمات طائفية ، ومذهبية ، وعرقية ، واثنية تحمل اجواءها تضاريس كيانية تؤرق مدنه التي تشهد اكتظاظاً سكانياً يحث الخطى لمجابهة التحديات المصيرية ، التي تمر بها الامة العربية والاسلامية وحتى الدول الغربية التي اصابها هذا الوباء الوبيل والوخيم على مناخها ، تواجه فيه الذئاب المنفردة من ارهاب داعش كخلايا نائمة تنتظر فرصة الاستيقاظ ، لأن الكيانية لا تصلح لشعوب المنطقة من حيث جغرافيتها السياسية وما تملكه من تاريخ مشترك يتعارض ورسومات ملامحية لتضاريس خرائطية تعيد بذاكرتنا التي التي اصابتها الشيخوخة الى تاريخ اتفاقية سايكس – بيكو بصيغ جديدة في ثناياها تمزق وطني وسياسي وتاريخي لامة العرب. العصف الرهيب

فيقول الرجل العجوز ، الذي ارعب العالم العربي الاسلامي بفتاواه “كيسنجر” وزير الخارجية الامريكية الاسبق في سبعينيات القرن العشرين وقبل ذلك كان مستشاراً للامن القومي الامريكي لصحيفة (ديلي سكيب) الامريكية بعد العصف الرهيب والمفجع الذي ضرب مناطق التغيير “ان الحرب العالمية الثالثة على حافة الاشتعال وتسيطر اسرائيل على نصف المنطقة العربية ، وباتت على ابواب العالم العربي ، لتقتل اكبر عدد ممكن من العرب ، إبادة الشعب الفلسطيني .. ويمضي في القول : ” قيل لنا ان الجيش يجب ان يستولي على مقاليد الحكم في سبع دول في منطقة الشرق الاوسط ، بسبب مواردها النفطية والغاز ، وهو على وشك انجاز المهمة .. وكل التنبؤات والتحليلات السياسية ذات الصلة بهذا الموضوع توحي بأن التقسيم – بائن- باشتباك وشيك بين دولة اسرائيل والفصائل المقاومة ابتداءً من غير ان تكون للرجعية العربية دور في هذا التناوش العسكري والسياسي ، تجنباً لما يخدش حياء مصالحها واملاءاتها ووجودها في السلطة وأستكانت للضغوطات الامريكية والغربية ، وحتى الاسرائيلية امام البوح عن رسم خرائط طريق لملامح كيانات هزيلة وضعيفة ، بعد ان وجدت الجماهير تخاذل عربياً تجاه دولة اسرائيل وسياساتها التوسعية ، والتي ما تزال تفتك بالجسد الفلسطيني ، والمزيد من الاستحواذ على الارض ، دون التغيير في سياسة الاستيطان والنفوذ ، ان ماقاله “كيسنجر” وما ادلى به من تصاريح صحفية تمثل تضليل رجل في ارذل العمر مخادع ، يجيد لعبة الامم مؤمناً بيهودية فلسطين ، لكونه في الاصل يهودي الديانة ومن جلدتهم ، يقال بيده مفاتيح حل النزاع بين العرب واسرائيل المؤمنة بعقيدة دينية وسياسية متشددة تبغي تحقيق تبؤاتها بإحتلال الارض العربية من النيل الى الفرات ، فقد رسم الكثير من السياسات الخارجية لامريكا ، وهو منظر استراتيجي ، مؤمن بأن التاريخ له القدرة على رسم معالم التغيير في مناطق ملتهبة ذات قدرات عالية في اسقاط حكومات وكيانات .. وقد يكون في هذا اعتقاد بأن القول صحيح ، وهذا ما ذهب اليه ايضاً الكاتب اليهودي “ادم شامير” في كتابه الموسوم ” الوجه الآخر لاسرائيل ” بأن العالم على اعتبا بحرب عالمية ثالثة توشك ان تبدأ عبر اثارة الفتن الطائفية ، والمذهبية والعرقية والاثنية والاضطرابات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، لتمزيق اواصل الجسد العربي وتحطيم ارادة شعوبه ، واسقاط دولة .. واحراق بلدانه بأزمات مستعصية ، وفتح المجال الحيوي لبعض اسراب الجراد الفتاك الديني لينهش بابدان الشعوب العربية في فترة قياسية تصاحب هذا الضجيج والصراخ مفاهيم جديدة وامصال دوائية بمقومات ذات مفعول لا يمكن تحمله .في واقع آسن تسيح فيه طحالب التشرذم والابلال لتحقيق ما ذهب اليه “كيسنجر” و”آدم” وغيرهم من الباحثين الذين يرون ، بأن العالم العربي معرض الى ازمات يصعب تفكيكها مستعرة اللهب كما يحدث في العراق وليبيا وسوريا واليمن .. وما تمر به مصر العرابية من أزمة خانقة في حربها مع الارهاب والاخوان المسلمين ..فالارهاب يضرب اطنابه في تلك الاقطار في محاولة منه إيقاد جذوة الصراع المذهبي والطائفي ، بفعل التغيير السياسي في دول عربية ، يختبئ وراء تجليات روحية للدين غير مسبوقة بتعاملها مع الواقع العربي المتهالك والمستهلك والمجزئ بسياسات تداول بما يهم امر قادتها ، وما يكتنفه من غموض سياسي لقضايا مهمة تمس امن المواطن ، وسلامته من غير ان تقوم حكومات هذا الواقع ، من دور فاعل ونشط لردم الازمات ، واطفاء شعائل الشر المتطاير ضمن الاحداث التي تضج بها بلدان عربية ، عصفت بها ريح التطرف ، واقطار اخرى تناولتها سابقاً في خاصية ذات اهتمام مشترك ، بين الدولة وشعبها وعناصر مجتمعها المنضوية والمنتمية عضوياً وفكرياً اليها، تعاني من سفسطة دينية في تقولاتها في غياب سلطة جائرة ، يحاول بعض الساسة ، من سلطة وطوائف ومذاهب ان تقوم بدور المصحح للافكار المسبقة على العالم العربي . والاسلامي وغيرها من مناطق التوتر والسخونة في اشياء اخرى ، لإثارة كراهية وضغينة شعوبها لكل ملم منتم الى الاسلام ، فالشعوب كانت راغبة الى تغيير الانظمة الشمولية وسلطتها من دون المساس ببناء الواقع العربي ، ومن احداث تغير واضح في معالم المجتمع ، لأن عداءها للانظمة وليس للمجتمع وواقعه يعيش ظلاماً وظلامية مؤلمة ، لم تستطع ان تتحمل سياطها اللاهبة التي تلهب ظهور الجماهير وشعب فاقد الوعي في غيبوبة . تأخذ به الى دروشة يومية يجد فيها ظمأه من وجع وآه يبحث عن سلوى في عيش رغيد .. على أمل ان يكون التغيير الذي ينشده ، واذا بهذا يجر الشعوب العربية الى اتون حرب اهلية ، وصراع بين فصائل تشتد صعوبة اطفاء شرارة النار المستعرة في الوجدان العربي ويتطاير في سماء بلدانها . غارقة في فوضى عارمة ، وتخبط في سياسة الحكومات وهي تعاني الضنك في العيش وضيق خانق بانت معالمه في الواقع العربي . الضاج بالتفاعلات المفضية الى اقتتال بين مجاميع مسلحة ارهابية المعتقد وسلطة التغيير . حوادث مؤسفة

ولم تفلح هذه في هذا الامر لمقاومة ما جاءت به من حوادث مؤسفة في قتل الانسان وتخريب الاوطان . وتدمير معالم أثرية شاخصة لحضارات ضاربة في القدم لتشتد الفتنة على الناس ، التي لها الفضل واليد الطولى في اشعال حرائقها وعلى حوائط المدن تجلد النفوس بسياط الحركات الدينية من خوارج داعش وطالبان والقاعدة وفصائل صغيرة ليست بالقليل لا مجال لذكرها ، لأن المواطن ليس بخاف على اسمائها وقد اخذ الارهاب بنا الى حكايات يصعب علينا ان نتذكر تفاصيلها ، وهنا نتطرق الى معاناة الشعب الفلسطيني الذي يعاني شكلاً آخر من الارهاب ، الا وهو اسرائيل ، التي تحاول فرض وصاياها على المواطن الفلسطيني من عوامل صادمة لحياته اليومية ليعيش اسوأ حالاته ، واشدها بؤساً وتشائماً ومقتاً وقتامة ووجوهاً في وجوه العامة من الناس وظلامية نحكم سطوتها على المجتمع الفلسطيني .. والبعض يراهن على عامل الوقت في البحث عن مخارج ومقاربات الحل الامريكية الداعمة للجهد الساعي لإيجاد حل للتسوية وفضل الاشتباك في عملية السلام للدولتين الفسلطينية والاسرائيلية فالواقع البراغماتي الفلسطيني والعربي يعج بالتقولات المفضية الى الحاق هزيمة عسكرية باسرائيل فالوقت كفيل في ظواهر المواقف العربية والدولية بالقاء الضوء على عجزها في تحقيق هذا الهدف ، في ظل صراع دام للوجود الفسطيني والاسرائيلي ، ولأفتقار الهدف الى قناعات استثنائية من اطراف القضية خاصة وان معظم قيادة فصائل فلسطينية مسلحة وقيادة عربية ، واشتات من تنظيمات سياسية تبحث عن نهايات للاحتلال الاسرائيلي الفلسطيني .. فالوضع الراهن يشير الى اشتداد الازمة بتعنت اسرائيلي في مواقفها غير راغبة بمشاركة الفلسطينيين في وجودها ، ما دامت تؤمن بأن الارض الفلسطينية ديناً وسياسة هي وجودهما الابدي . الذي لا يمكن التفريط أو الافراط فيه مهما كان الثمن ، ومهما طال الأمد .

وهنا نتساءل كيف يمكن لهؤلاء ، في سرهم الرغبة في تصفية الوجود الفلسطيني الانساني والجغرافي ، في اقامة تفاهمات مع الطرف الآخر وفي يقينهم اجتثاث منابت فلسطين وتوسيع الاستيطان؟ دونما ان ننسى الثوابت والقواعد الاسرائيلية في فرض إرادتها وسطوتها على الواقع الفلسطيني والعربي في استلاب ارضها .. فالتفاوض الذي تسعى اليه جاهدة ، لم يحقق في مبتدئه مبتغى اطراف النزاع .. فاسرائيل تحاول الهيمنة على الارادات العربية والفلسطينية ، والحكومات عاجزة عن تحقيق اهدافها ، والفلسطينيين في لقب شديد أوصل بها الاستلقاء على فراش الازمات فالغرب ، وامريكا ، والصهيونية العالمية ، واسرائيل ، وقبلهما الماسونية ، في سعيهما ، ومايبذل من جهد حثيث لأشاعة الفرقة والعجز والوهن في نفوس اشعب العربي والفلسطيني . وقتل روح التحدي فيه ، وإيهامه بعدم جدوى محاربة أسرائيل ، والدخول معها في صراع عسكري وازمات سياسية ، لا تفضي الى حل ، غير القبول بالتفاوض ، الذي أعدت اسرائيل شروطه مسبقاً,بالاعتراف بها، وتقديم المزيد من التنازلات ، وعدم المطالبة بالعودة الى حدود 1967 ورفضتها الجماهير العربية والقلسطينية في اجواء الحرب النفسية التي لاتقوى على تحملها ، بعد أن شاعت في اذهانها مقولات الحكام العرب بمقدورها رمي اسرائيل في البحر ، وتدمير كيانها . فهذا الشعور النفسي الذي ملأ جنباتها ، لم يعد ممكناً، وظهرت في لواحق الايام عجز الحكام عن تلبية آمال الجماهير في تحقيق ما وعدتها في دحر اسرائيل .. لارتباط المنطقة بعوامل خارجية وأقليمية لا تستطيع ان تمحو كياناً له أبعاد جغرافية وله موقعاً مميزاً في تضاريس الجغرافيا العربية ..

أما ما يخص االعراق ، فأن ملامح البلد تعج فيه التناقضات,والتضادات. والصراع الطائفي وما يعم ارجاءه من تخلف ، وأمية وجهل ، وحكومات دون مصداقية في القول والفعل .. ولا يزال الركام والخراب والدمار والفساد يفتك به، ويعلو شأنه في مجتمع ضاج بأحزاب سياسية متفرقة الشأن في أضعف حالاتها في التاريخ السياسي العراقي ، وغير قادرة على التأثر والتأثير في الشارع الذي مزقته المكونات ، بعد ان نالت من عزمها نوائب الفساد ، والسحت الحرام ، والتصادم والمحاصصة ، والطائفية والمذهبية ، تتحكم فيه عناصر تبحث عن المال والجاه، بما تتلفع به من اخطاء شخصية مرتهنة بمزايا العمل السياسي الرخيص .. وهناك تململ في الاوساط السياسية تروج لفكرة المضي لإقامة السلام والصلح مع دولة اسرائيل ، والاعتراف بها بفعل الضغوطات الدولية ، والمصالح المشتركة في ضوء مشورة او نصيحة مجانية مقدم لها .. وفتح حوارات جادة بين العراق واسرائيل ذات اهمية قصوى. لإجهاض كل الافكار الخاطئة . التي آمن بها العراق اولاً والدول العربية وجماهيرها الواسعة ، وفصائل سياسية ومسلحة فلسطينية منها بضرورة إزاحة اسرائيل من خارطة الشرق الاوسط كما كان يروج لها دعاة التحرير والعودة منذ عام 1948 . والوصول الى نقاط يمكن التفاوض لها .. رغم الاصرار العربي والفلسطيني باسترجاع الارض .. ومن جانب آخر ، تؤكد مصادر سياسية بأن هناك من يطرق اذهان الشعب العراقي فيما يتداول الساسة العراقيون الذين لهم شأناً في السلطة والمال ، في المضي لإقامة صلح وسلام دائم مع اسرائيل ، والاعتراف بها كدولة في المنطقة العربية لاحقاً بفعل الضغوطات الاقليمية والدولية ..

روحية الشعب

على الحكومة العراقية ضمن شائعات يرود لها السياسيين كونها جزءاً من ادواتهم للتأثير على روحية الشعب العراقي وما يتلبسه من فوضى وعجز وفشل يعم ارجاء الوطن ..ورغم ان هذه الشائعات تملك جزءاً من الحقيقة وليس الحقيقة كلها ، لوجود اطراف سياسية عراقية لها صلة بالواقع الاسرائيلي الفلسطيني اضافة الى علاقات صداقة مع الكيان الصهيوني من خلال زيارات سرية وعلانية من غير خفاء وجهراً دونما رادع جماهيري أو سياسي او حكومي لتل ابيب . ويمكن ان تتبرأ بعض الشخوص والقامات السياسية من هذا المنحى ، فالمحاولات كثيرة والجهد المبذول لم يبخل بهذا الاتجاه في إقامة علاقات حميمة مع كيان مغتصب لارض فلسطين دونما ان يكون للشعب العراقي طرف في مثل هكذا توجهات وايماءات ومشاريع .. فالجماهير الوطنية والقومية وحتى اليسارية منها من شعب يحمل معه عبر سنوات الصراع مع مشاعر العداء منذ عام 1948..فالمجتمع العراقي لا يؤمن بفكرة إقامة صلح مع اسرائيل او الاعتراف بها مهما كان الثمن او حتى إجراء مفاوضات معها ، ولا علاقات عامة في هذا الشأن كآخر واقع .. فالجماهير العراقية لديها رغبة ملحة ومستنبطة في عقلها الشعبوي في تجنبها اتخاذ احكام مسبقة فيما يخص الرفض العربي للوجود الاسرائيلي او الوصول معها في سلام كما يروج البعض منذ فترة وجيزة بضرورة الابتعاد عن محاور الحروب وخوض غمارها لما تفرزه من خراب ودمار .لأن مخططات اسرائيل هو فرض واقع جديد للبلدان العربية والعراق كجزء مهم من هذا المخطط اليهودي في سعيها إحتلال هذه البلدان من المحيط الى الخليج .. ولم يغب عن بال هذه الجماهير تصوفها الروحي في هذه القضية المسكونة قلوبها ولها شأناً في حياتها اليومية ولا تستطيع الاحزاب ان تغامر بمستقبلها السياسي في أن تمحو حب فلسطين من ذاكرة الشعب العراقي الثرة . وأن الامل كبير في كشف حقيقة هذه الشائعات وما الهدف منها ، عسى ان تكون بالون إختبار لمعرفة رأي الشعب العراقي فيما يتخذ من قرار حكومي او حزبي او سياسي في إقامة السلام العادل مع دولة اسرائيل .. هذه ما تبديه اسرائيل وامريكا والغرب من مساع لإحتواء الشرود العراقي في التواصل معهما وكذلك فصائل فلسطين راغبة في إجراء حوار هادئ يفضي الى حل بين الطرفين ، وكذلك بعض البلدان العربية المتعطشة لمثل هذه الحلول الناجعة التي تنهي الصراع الدائر في المنطقة .. فالحروب العربية الاسرائيلية ليس قريبة من نهاياتها رغم الاتفاقات المبرمة مع الجانب الاسرائيلي في كامب ديفيد مع مصر العربية ، ووادي عربة في اوسلو مع فصائل فلسطينية كمنظمة التحرير الفلسطينية ، التي كانت مخارجها تجنب تصعيد التوترات العسكرية بين البلدان العربية واسرائيل .