أوراق مصرية لمراحل تاريخية – عبد الجبار عبد الوهاب الجبوري

تعتبر ثورة 23 يوليو ( تموز ) عام 1952 في مصر من أهم الثورات العربية المعاصرة ،لأنها تمثل مرحلة تاريخية نضالية معاصرة ،حاسمة في مسيرة النضال الوطني والقومي .ففي ذلك اليوم قام الضباط الأحرار بقيادة الرئيس الراحل ( جمال عبد الناصر ) بالثورة ضد النظام الملكي بالأستعمار . وكان من أهداف الثورة اعلان النظام الجمهوري ،والتخلص من الأستعمار ،وتبني الأتجاه القومي ،والقضاء على الأستغلال والتبعية ،والنفوذ الأقطاعي ،وبناء جيش وطني قوي ,والأهتمام بالجانب التربوي والأجتماعي والثقافي وسائر الخدمات الأخرى .

{ أن تاريخ نضال الشعب المصري لم يبدأ في اليوم الثالث والعشرين من يوليو 1952 ولم يكن نضال الجماهير العربية في مصر من أجل الحرية السياسية والأستقلال الأقتصادي ،وليد قيام هذه الثورة ،أنما كانت الثورة بمثابة تتويج لمرحلة تاريخية كاملة من النضال السياسي ،قاده الضباط الأحرار بقيادة الرئيس الراحل ( جمال عبد الناصر ) الذي لاقى معارضة شديدة من الطبقة المسيطرة على غالبية الميادين الأجتماعية والأقتصادية والسياسية في المجتمع المصري ،من أجل التحرك الوطني والقومي بالتعامل مع المحتل الأجنبي .

لذلك لم يملك الشعب المصري مشاركة حقيقية في صنع القرار السياسي ،عبر مراحل تاريخية مختلفة ،فواصل نضاله الديمقراطي والاجتماعي ،ضد نظام الحكم العثماني ،ومقاومة الغزو الفرنسي بقيادة ( نابليون بونابرت ) عام 1798 الذي واجه صعوبات كثيرة . حيث قاوم الشعب المصري الغزاة الفرنسيين مقاومة شديدة أدت الى هروب قائد الغزو الفرنسي ( نابليون بونابرت ) الى فرنسا .

ولضراوة المقاومة المصرية اضطر قائد الجيش الفرنسي الجديد للتفاوض بشأن جلاء القوات الفرنسية ،وانسحابها من مصر ،وبالفعل تم ذلك عام 1801

{ لقد عرفت مصر منذ القرن التاسع عشر قيادات واحزاب سياسية مختلفة ،طالبت بالنظام الدستوري كنظام لحكم البلاد ونقل السلطة الفردية الى المصريين ،مما ادى الى أن يتضمن دستور عام 1882 الذي وضع خلال اشتعال الثورة العرابية ،بعض المبادئ الدستورية الحديثة ،التي تقيد السلطة الفردية للحاكم كمبدأ المسؤولية الوزارية ،وأعطاء المجلس النيابي المنتخب سلطات على اجهزة الحكم .الا أن الدستور لعام 1882 لم تكتب له الحياة الطويلة بعد الأحتلال البريطاني من قبل بريطانيا ،التي اهتمت كثيرا بمصر ،خاصة بعد فتح قناة السويس .

وهذا جعلها تتبع مختلف الوسائل من اجل التدخل بشؤون مصرثم احتلالها ،كأغراق مصر على عهد ( الخديوي اسماعيل ) بالديون من المصارف الأوربية ،السبب الذي أدى الى تدهور الأوضاع الأقتصادية واهمال شؤون وبناء الجيش ،لأن الحكم في مصر خلال هذه المرحلة يتداوله الخديوي ( الحاكم الفرد) و الأنكليز ( قوة الأحتلال ) شراكة بينهما بالصراع أحيانا ،وبالتحاف أحيانا أخرى . وبقي الوضع على هذه الحال حتى قيام الحرب العالمية الأولى ،حيث اعلنت بريطانيا الحماية على مصر ،واخضاعها لحكم عسكري مارس فيه المحتل كل أساليب الأستبداد والتسلط والأضطهاد .

* وبعد انتهاء الحرب مباشرة قامت ثورة 1919 وصيغ دستور 1923 الذي قرر له البقاء مدة طويلة حيث تضمن هذا الدستور ،بعض الحقوق الدستورية للشعب المصري ،وفسح المجال لنشاطه السياسي والأجتماعي ،وحدد من سلطات الملك وعلاقته بالحكومة .

وقد اعتمد المفكرون الذين صاغوا هذا الدستور على الحركة الشعبية التي اشتعلت عام 1919 ولكن الدستور لم يشرع كله ،وفق مشيئة هؤلاء وحدهم ،بل تضمن كثيرا من المبادئ التي توازن حقوق الشعب بمصالح القوى الرجعية ،كما تمثلت في التحالف المؤقت بين الملك وسلطة الأحتلال . الا أن هذا التحالف خضع لعديد من ردود الفعل لأن أطرافه لا يملكون موقفا وغايات استراتيجية واحدة .لذلك واجه هذا الدستور هجوما من رجال الحركة الوطنية التي كان يقودها ( الوفد ) آنذاك . ورغم كل هذه الملابسات التي رافقت اعداد هذا الدستور وصدوره،فأن من ساهم في وضعه هم أول وآخر من حاول الألتفاف عليه عام 1928 والغائه عام 1930 ثم أعيد في عام 1935 استجابة لمطالبة السشعب به في حركة من التمرد العنيف . واستمر العمل به بعد ذلك حتى الغي في سنة 1953

استقرار الحياة

{ وفي جو من عدم استقرار الحياة السياسية ،وشيوع ظاهرة تزييف الحياة النيابية ،ظلت الجماهير العربية المصرية تناضل ضد الأستعمار والأستغلال ،متطلعة الى قبادة وطنية قادرة على التحرك والنضال الوطني ضد قوى الاستغلال الأجنبي ,

فكلما ظهرت قيادة وطنية قادرة على التحرك والنضال الوطني ضد قوى الاستغلال الاجنبي غكلما ظهرت قيادة وطنية جديدة بادرت القوى الشعبية بالأتفاف حولها ،الا أنها كانت تواجه بتهادن القيادات المتخاذلة والمتكالبة على السلطة وكانت انتكاسة ثورة 1919 درسا بالغ الدلالة للقوة الواعية في الشعب المصري في هذا المجال .

ورغم هذه الانتكاسات والتحالفات الرجعية لم يتوقف النضال الوطني لعزل القيادات الرجعية التي أغفلت المبادئ الوطنية للثورة المصرية .وتكفل الشعب بعزل هذه القيادات الرجعية التي لا تهتم بآمال الشعب ومصاله .

زعماء سياسيين

{ وفي عام 1935 استطاعت الحركة الوطنية الشعبية أن تجمع الزعماء السياسيين للعمل من أجل استقلال البلاد ،ونسيان الخلافات الشخصية وتوحيد الجهود من اجل حرية البلاد وكان حزب (الوفد ) هو حزب الأغلبية الذي التفت حوله الجماهير في الوقت الذي انطلقت فيه الحركة الوطنية المعادية للأستعمار البريطاني ،واستمر الوفد كحزب جماهيري على ما يقرب من ربع قرن ،رغم أن القوى المؤيدة له كانت تدرك تردده وطبيعة تكوين قياداته ،الا أنها لم تجد بديلا عنه .

{ وعند قيام الحرب العالمية الثانية بدأ التحرك الوطني الشعبي في مصر ،على مستوى نضالي آخر الى جانب حركة الأحزاب السياسية الأخرى ،والتحرك خارج نطاق الشرعية السياسية المستندة الى الأقطاع والبرجوازية والرجعية ،والسبب في ذلك يعود الى أن قيام الحرب العالمية الثانية وما صاحبها من اعباء اقتصادية وقعت أعباؤها على الجماهير مما أدى الى تزايد نضال قوى العمال والفلاحين ،وارتفاع أصوات المثقفين ضد تحكم الأقطاعيين بالفلاحين واختناق الحياة النيابية ،وأعلان الأحكام العرفية ,

فألتجأت القطاعات الشعبية الى الأحزاب اليسارية واليمينية لتعبر عن افكارها ،اعتقادا منها أن هذه الاحزاب تعبر عن طموحاتها الوطنية .

{ وبأنتهاء الحرب وضحت مرحلة جديدة من مراحل الكفاح الوطني المصري ،حيث خاضت الجماهير الشعبية معارك من أجل الأستقلال والحرية وازداد عدد الأضرابات والمظاهرات التي تعبر عن المطالب الوطنية والديمقراطية للشعب العربي المصري .واضرب العمال والأطباء والمعلمون ،حيث بلغ عدد الأضرابات اكثر من خمسين اضرابا عام 1950 مما دفع السلطة الرجعية لضرب الحركة الشعبية ،والصحافة الوطنية والتنظيمات الحزبية ،فعمدت الحكومة على اصدار تشريعات مقيدة للحرية ،حيث تعرضت الصحافة الى محاولات وحملات شديدة للحد من نشاطها ،ولأنها كانت تواجه هذه المحاولات بحملات قوية تهاجم بها السلطة ،وتعبئ الجماهير ضد العدوان على حريتها .فتعددت حالات مصادرة الصحف والغاء حرية الرأي مما ادى الى وقوف (مجلس الدولة ) ضد هذه الأجرءات ،ورأت التنظيمات الشعبية والرأي العام المصري ضرورة استغلال مجلس الدولة ،كي يصبح ملجأ للجماهير وحمايتها من تعسف السلطة التي تمثل طبقات الشعب العامل ،في الوقت الذي ارتفعت فيه اصوات من داخل مجلس النواب ضد قوانين تقييد الحريات ،كحرية الأجتماع والتعبير .

وفي الوقت الذي كانت فيه الأضرابات تعم الشارع المصري وتطالب بألغاء معاهدة 1936 وسقوط الاستعمار ،واعلان الكفاح المسلح ،كانت الى جانبه اضطرابات ومظاهرات تطالب بتحسين الوضع الأقتصادي ،حتى توسعت حركة الثورة الشعبية الى الريف ،فبدأت حوادث حرق المحاصيل ،وماكنات الري ،السبب الذي ادى بالسلطة أن ترد على هذه الثورة بحملة ارهابية واسعة ،اقتحمت فيها بيوت الفلاحين ونهبها ،وهكذا تصاعد النضال الشعبي من اجل الحرية والديمقراطية ،الى جانب المطالب الأجتماعية والأقتصادية. وحاول الأستعمار وأعوانه أن يسدل الستار على حركة الجماهير ،فكان حريق القاهرة في 26 يناير عام 1952 الذي قامت به السلطة ،ظنا منها أن كثافة دخان الحريق يحجب الرؤية عن الجماهير ،أو يعوق حركتها .

ولكن الجماهير كانت أقوى من ذلك،فقد حددت موقفها النهائي من النظام القائم ،والحكم عليه بعدم الأستمرار ومقاومته ،فكان لا بد من انفجار يحطم أركان ودعائم ديمقراطية كبار الملاك ورجال المال ،وتقيم بدلا منها ديمقراطية طبقات وقوى الشعب العامل ،التي عانت من النظام ،فكانت ثورة 23 يوليو بقيادة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ،التي انظم اليها الجيش والشعب لتكون ردا حاسما لمرحلة من النضال القومي ضد الاستعمار والأقطاع والرجعية والملكية .