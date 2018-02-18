ولايتي: طهران لن تسمح بتحقيق الأحلام الأمريكية في العالم الإسلامي

معصوم يدعو لإنتصار فعلي في معركة بناء السلم الأهلي – بغداد – عبد اللطيف الموسوي

أكد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم اهمية العمل على جميع المسارات المتاحة من أجل تعزيز الوئام والتماسك المجتمعي ورفض التطرف والطائفية والفكر التكفيري، مؤكداً الحاجة الى إنتصار فعلي ومؤزر في معركة بناء السلم الأهلي . وقال معصوم في كلمة القاها خلال افتتاح اعمال المؤتمر التأسيس للمجمع العراقي للوحدة الاسلامية في بغداد امس (لا ريب أننا اليوم أحوج ما نكون الى رفدِ النصر المجيد الذي حقّقه شعبنا على الإرهاب بإنتصار فعلي ومؤزر أيضاً في معركة بناء السلم الأهلي وتوطيد الوحدة والإستقرار ومباشرة عملية الإعمار في كل العراق ولا سيما إعمار المناطق المحررة بيد أننا نتطلع بقوة كذلك الى أن يشمل الأمن والتقدم دولَ المنطقة كافة بما يضمن إبعاد شبح الإرهاب والحروب عن الجميع).

تركيز جهود

داعياً المجتمع الدولي إلى (تركيز جهوده وإمكانياته لإنهاء النزاعات ووقف الحروب ودعم الأمن والسلم وتشجيع فرص التنمية في المنطقة وكل العالم).واضاف إن (التضحيات التي قدمُّها شعبنا من أجل حريته وأمنه وسلامه وسلام البشرية تتطلب منا أيضا تأكيد أهمية الحوار والتعاون بين المرجعيات الدينية، وكذلك أهمية العمل على تعزيز روح المشاركة والمبادرات الميدانية البناءة على المستويات كافة بين هيئات وعلماء الدين كافة، من أجل خلق بيئة وطنية سليمة وصالحة للانطلاق إلى ما هو أكثر أهميةً وإلى ما يقع في صميمِ المواجهة المشتركة مع التحديات المستقبلية وفي المقدمة منها الاسهام في ترسيخ روح الوحدة والمصير المشترك بين كل أبناء الشعب وفي تقريب جهات النظر بين الفرقاء السياسيين)، مشدداً على ضرورة (العمل على جميع المسارات المتاحة من أجل تعزيز الوئام والتماسك المجتمعي ورفض التطرف والطائفية والفكر التكفيري فضلا عن توعية المواطنين وحثهم على نبذ الخلافات وتوحيد الصفوف للتصدي لأي خطر محتمل للعصابات الارهابية ضد اي من مكونات شعبنا). وانطلقت امس السبت اعمال المؤتمر التأسيس للمجمع العراقي للوحدة الاسلامية في بغداد بحضور واسع للدول الاسلامية.

وأكد المشاركون في المؤتمر من خلال كلماتهم ضرورة تعزيز الوحدة الاسلامية والتصدي للمؤامرات التي تسعى لبث الفرقة بين المجتمع الاسلامي. وقال مستشار المرشد الايراني للشؤون الدولية علي اكبر ولايتي في المؤتمر (انه لن تتحقق اوهام واحلام الامريكيين والصهاينة في المنطقة)، مشيرا الى ان (المؤامرة الامريكية في العراق باءت بالفشل). وأوضح ولايتي بان (الاسلام بدأ يستعيد مكانته مع تصاعد أمواج الصحوة الاسلامية التي رفع رايتها الامام الخميني الراحل)، مضيفاً ان (المؤامرة الاميركية فشلت في تقسيم العراق الى 3 اجزاء) مشددا على ان (قائد الثورة الاسلامية في ايران لن يسمح بتحقيق الأمريكان أحلامهم)، على حد قوله. وحذر ولايتي من انه(اذا نجح الامريكان في سوريا فسيأتي دور تركيا وبعدها العراق وسائر الدول)، مشيراً الى إن (أمريكا والغرب يحاولون تحقيق ما يسمونه الشرق الأوسط الجديد وهو في الحقيقة تقسيم للمجتمعات الاسلامية فالامريكان يحاولون اليوم تقسيم سوريا بوجودهم شرق الفرات).

تأسيس مجمع

وتأتي زيارة ولايتي إلى العراق بدعوة من الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق للمشاركة في برنامج تأسيس مجمع التقريب بين المذاهب الاسلامية في العراق، بحسب وكالة مهر للأنباء التي اكدت ان ولايتي سيجري مباحثات مع كبار المسؤولين العراقيين تتناول (العلاقات بين البلدين بالاضافة الى اخر التطورات في المنطقة).واشارت الى انه (من المقرر ان يقوم ولايتي بزيارة النجف ثم يغادرها إلى كربلاء المقدسة وبغداد). وكان ولايتي قد بحث مع وزير الخارجية إبراهيم الجعفري مساء الجمعة في بغداد سير العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات المنطقة . وأكد ولايتي خلال اللقاء (القواسم الثقافية والدينية والسياسية للبلدين في ما يتعلق بتطوير العلاقات الثنائية) مشيراً الى ان (امريكا تشكل أكبر معضلة لمنطقة الشرق الاسط) مبينا ان (الزيارة الاخيرة لوزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون تأتي على خلفية الهزائم الميدانية والعسكرية الاميركية وفشل مخططاتها للدول الاسلامية). ولفت الى ان (طهران ترصد بدقة التحركات السياسية العسكرية والامنية الامريكية في المنطقة) ورأى ان (التعاطي المستمر بين ايران والعراق وسوريا لن يسمح للامريكيين بالتغلغل في المناطق التي يقطنها الأكراد).