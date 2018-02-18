نائب رئيس الجمهورية يدعو لتقصي أسباب تحوّل المُنح إلى ديون

علاوي يطالب بتحقيق برلماني في فشل مؤتمر الكويت – بغداد- الزمان

طالب نائب رئيس الجمهورية رئيس ائتلاف العراقية اياد علاوي بتحقيق برلماني لمعرفة من تسبب بفشل مؤتمر الكويت لإعمار العراق، مشيراً الى ان مُنح الدول المشاركة في المؤتمر قد تحولت الى ديون سيادية تنهك العراق وترهن مستقبله.

وقال علاوي في بيان امس ان (مؤتمر الكويت للدول المانحة الذي اختتم اعماله الاربعاء كان ضمن الفرص الضائعة الكثيرة التي كان من شأنها ان تساهم في إعادة الإعمار وتحريك عجلة الاقتصاد) واشار الى انه (بدلاً من الذهاب الى المؤتمر بمطالب والتزامات محددة تخدم المناطق المحررة من التنظيمات الإرهابية وغيرها فقد حضر العراق المؤتمر بوفد ضم اطرافاً لاعلاقة لها بالموضوع من قريب أو بعيد وقدم مطالب مبعثرة اضاعت حقوقه واستنفذت قدرة الدول الصديقة على مد يد العون فتحولت المنح الى ديون سيادية تنهك العراق وترهن مستقبله).

إغراق العراق

وطالب علاوي (بمحاسبة كل من ساهم في إفشال مؤتمر الكويت والموافقة على إغراق العراق في الديون السيادية وفي مقدمتهم محافظ البنك المركزي) كما دعا مجلس النواب الى (فتح تحقيق واستجواب للمعنيين للوصول الى من تسبب في فشل هذا المؤتمر)، معرباً عن امتنانه لحكومة وشعب الكويت لتتضييف للمؤتمر. من جهة اخرى رجح رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي الأعرجي ارتفاع واردات الحبوب في العام الجاري. وقال الاعرجي خلال مؤتمر الكويت إن (واردات الحبوب العراقية ستكون مرتفعة في 2018، بفعل الطقس الجاف هذا العام)، مشيراً الى ان(وزارة التجارة تستورد الأرز والقمح لبرنامج بطاقات التموين المحلي الذي يغطي سلعاً ضرورية مثل الطحين والدقيق والأرز وزيت الطهي والسكر وحليب الأطفال) وقال الأعرجي(في السنوات العشر المقبلة سنعمل على تشجيع الاستثمار الزراعي للوصول إلى الاكتفاء الذاتي وكذلك التصدير هذا هو الهدف).