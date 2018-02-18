البحث عن شواطئ الشروق – احمد عبد الصاحب

لست وحدي خائفاً ، كلنا اليوم خائفون ما دام الخوف غريزة انسانية مغروسة في كل البشر ، وحاضرنا يقص علينا الاف الحكايات التي تزرع الخوف في نفوسنا ، نعرف ممن نخاف فنجامله ، وهذا شيء مكشوف في سجل حياتنا اليومية ، حتى اننا نتستر على عيوبه لاننا نخشاه ونخاف من سطوته أكان حزباً او شخصاً يمتلك ادوات ومقومات اشاعة الفزع بين الناس ، وبالتالي احتواء القدرة على ترويض المواطن واجباره على السكوت الا في المجالس الخاصة.

يقول المختصون ” ان كان هناك ما يسمى بالخوف العادي او المنطقي ، ففي المقابل هناك خوف مرضي او غير منطقي وهو ما يسمى بالرهاب او الفوبيا ، فهناك من يعاني رهاب المرتفعات او عبور الشارع والاصوات الصاخبة والظلام وغيرها ، لكن هناك من يعاني من رهاب الناس والاماكن العامة “

لكني اليوم وبعد هذه المقدمة البسيطة اقف حائراً في الاجابة على تساؤل ربما يكون مشروعاً هو هل هناك اناس يشعرون بالخوف من المستقبل؟ وهل بامكاننا اضافة رهاب جديد على القائمة الماضية واطلاق رهاب المستقبل على اصحاب هذا الشعور؟ انا اجيب بصراحة متناهية على هذا التساؤل فاقول نعم ان الكثير من الناس متشائمون ، لا يرون المستقبل ، وربما لا يؤمنون به كونه في نظرهم بات بعيد المنال ما دام الحاضر ، كل الحاضر بطروحاته وافكاره وممارساته توحي بانعدام المستقبل الذي يعرفونه ويعرفون تماماً (ان الماضي ليس سوى خطوة مشيناها نحو الحاضر حتى نبني المستقبل او نصل اليه على اقل تقدير ..) .

لا بد ان نبحث وبجدية عن مستقبلنا ومستقبل اجيالنا ، فقد كفانا ما رايناه من مآسي الحاضر الاليم ، وعلينا اليوم ان نعي ان المستقبل نحن من يصنعه ، وان نتعلم اننا لا نملك شيئاً سوى الحاضر ، فهو المفتاح الحقيقي الذي يضع اقدامنا على اعتاب المستقبل ، وهذا هو ديدن ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي ومن معه ، الباحث دائماً عن واقع بلا دموع او معاناة انسانية ، يأخذ بايدي الجميع بعيداً عن الخوف الذي يرى انه يفقدنا القدرة على ممارسة حياتنا الاعتيادية ، والقدرة على التركيز والابداع .

وفي هذه الايام فان رهاب الانتخابات التي ستجري في الثاني عشر من ايار المقبل بات امراً مشروعاً ، فمنهم من لا يريد الذهاب واخر يرغب في الانتخابات ، لكن تلك الانتخابات وهذا ما يجب ان يعرفه الجميع هي التي ترسم الطريق الى المستقبل لاربعة اعوام على الاقل ، وما علينا الا ان نكون اقوياء بارادتنا رغم كل الظروف نساند فكرة ان الغد السعيد قادم لا محالة وباحداث وتوصيفات جديدة .