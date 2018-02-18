الجفاف قادم ونحن الحل – فائز جواد

تفيد جميع التقارير القادمة من وسط وجنوب العراق اضافة الى تصريحات المسؤولين عن الموارد المائية في حكومتنا الى ان خطر الجفاف قادم في صيف العراق القريب اضافة الى الاجواء المناخية التي تعلن لاوجود امطار في عموم العراق وان وجدت فهي زخات هنا وهناك لاتشفي ولاتروي الاراضي التي تعاني من الجفاف والانهار التي اصابها الجفاف ، نعم صيف قادم ينذر بجفاف وحرب مياه معلنة والتي اعلنت عنها المرجعية الرشيدة قبل اعوام عدة واكدت ان القادم اسوء عندما تعلن حرب المياه وتحاول دول الجوار قطع مصادر المياه الطبيعية عن الاراضي العراقية وتساومه بالنفط وبذلك يكون النفط مقابل الماء ، وبالرغم من ايماننا المطلق ان الله قادر على كل شئ وفي لحظة تهطل الامطار لتروي الاراضي القاحلة وتتخم الانهر والجداول والسدود التي بدات تنذر بخطر الجفاف وخاصة على المناطق الوسط والجنوب من العراق والتي كانت اساسا تعاني من شحة المياه ، واذا ماحسبنا استهلاك المواطن العراقي في العاصمة بغداد من غالونات الماء الصالح للشرب فسنجدها تفوق الكميات المقررة والتب تضمن له مخزون مائي على مدار العام ولناخذ مثالا بسيطا ، ان الاردن الشقيق يعاني من شحة المياه سنويا خاصة انه لايمتلك مانمتلكه من نهرين عظيمين ويعتمد كليا على مياه الامطار والثلوج التي تسقط اضافة الى الابار التي يستخرج منها المياه الصالحة للشرب ومع هذا فان الاردن يعيش طوال العام حالة تقشف مائي ويفرض ضرائب ورسومات على المواطنبن الذين يبذرون مياه الشرب عمدا ويقينااننا كعراقيين عشنا سنوات في الاردن ولمسنا مدى حرص المواطن الاردني على مياهه ويستغل كل قطرة ماء ولايبذرها ، ونحن في العراق نجد ان المواطن يبذر المياه الصالحة للشرب بدون وجع قلب فهناك محطات لغسيل السيارات منها رسمية واخرى تنتشر على قارعة الطرقات وبشوارع العاصمة بغداد تقوم بمهنة العسل بالمياه الصالحة للشرب فضلا عن التبذير اليومي للعائلة العراقية وبشكل جنوني عندما نهم بغسيل سياراتنا الشخصية وسقي حدائقنا المنزلية ورش الطرقات وواجهات بيوتاتنا بحجة ترطيب الاجواء وازالة الغبار وغير العشرات من حالات التبذير اليومي للمياه دون وجع قلب وعندما تضاعف الحكومة اجور قوائم المياه فتقوم الدنيا ولاتقعد تصل حد المظاهرات والعصيان المدني ، نعم المسؤولية مسؤولياتنا في حال وصل العراق الى امرحلة الجفاف والسبب هو تبذيرنا الغير منطقي لمياه الشرب النعمة التي منحها لنا الرب نقوم باسرافها وتبذيرها في وقت لاتجد اناس رشفة ماء صافية تشربها ويقينا ان الجفاف قادم اذا لم تتخذ الحكومة الاجراءات المناسبة لمحاسبة المبذرين للمياه والاهم اذا لم نحاسب انفسنا في تبذير قطرة مياه بغير مكانها ومحلها ونبقى بالتالي ندعو الله عزوجل في ان ينزل المطر على شعب يعشق التبذير والاسراف ولايعلم بل يتجاهل قوله تعالى ( إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا) نعم حان الوقت لنتجاوز محنة الجفاف ونضع حدا للتبذير والاسراف بمياهنا التي انعم الله بها علينا .