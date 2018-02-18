داء الشهرة

الشهرة مُتاحة للجميع – الاء السامرائي

لكن ليس كل مشهور ناجح ! وليس كل

كل من اكثر الظهور فهو ناجح ..

الشهرة سلعة بالية بات يقتنيها كل من

اراد الظهور من غير انجاز او انجاز (ضعيف) لا يستحق الذكر فصارت داء متداولاً بين الأخرين، كن دقيقاً في ما تريد أن تقدمهُ حتى انتَ عزيزي المُتلقي كن ذا ذائقة مثقفة ومتحضرة وليست ذائقة متطرفة لا تعي ما تصفق لهُ ! وتشهر وترفع قيمة من لا يستحق .

حين بدأ الروائي الشهير ماركيز في الكتابة كانت بداياتهُ متواضعة يكتب لنفسه ولمن يطلب المُساعدة في كتابة رسالة مُتقنة او خطاب معين خلال دراستهِ الجامعية، لم يكن من طموحاتهِ الشهرة ولم يريد اثبات نفسهِ من خلالها إلا أن ما قدمهُ من ابداع متوارث بين أيدينا قد جعلهُ مشهوراً لذلك هو لا يسعى من خلال اعلانات او ما شابه إنما يسعى من خلال حرفه وابداعه.

اصبح كل من ليس لديه عمل يريد الشهرة في يوم وليلة واحدة من أجل عدد من (اللايك والكومنت) والتشهير من اجل المعرفة الأكثر بما يدعونها (الطشة)

وبعض فتيات مجتمعي في ليلة وضحاها اصبحت منهن الـ فاشنستا والبلوجر والـميكب ارتستس !! يبدو أن الأمر اخذ غير مجرى، مع جُّل أحترامي لـمن في هذا المجال ومن هي أهلٌ لهُ بمستوى ثقافي متحضر ولا يخدش الذوق العراقي الأصيل .

أن ما استفز أحرفي من أجل الكتابة عن هذا الموضوع هو، تقاتلهن على هذا المجال بطريقة “غبية” إلى ما جعل من اشكالهن المُتشابهة ! بدرجة كبيرة بين الواحدة والأخرى، والتقليد واحدة للأخرى في طريقة اللبس والميكب آب والفلر وما شابه، جمالكِ لنفسكِ عزيزتي كوني انتِ وليس فلانة او فلانة، التميز وسط هذهِ الفوضى جميل جداً لو دققتي فيهِ عن كثب ستكونين انتِ ملِكة نفسك وليس كتلك المتصنعة صاحبة الفلر والبوتوكس ! والشهرة لا تأتي بتشابهك البالي فكم من مشهور غير ناجح وكم من ناجح غير مشهور فالشهرة هي ليست مقياس للنجاح والجمال ايضاً ليس لهُ نسبة كبيرة

بقدر ما انتِ او انتَ تقدم من محتوى ذي فحوى مُميز، لذلك إحسن الاختيار في ما سوف تقدمه و إلا هذا المرض سوف يتكاثر من غير جدوى .

تأملها جيداً فعلى حد علمي نحن نتعلم بمرور الناس خلال حياتنا لذلك كن حريصاً على ان تقدم ما هو ذو منفعة لأن هناك من يتأثر بما تقدم وهناك من يتابعك بعمر صغير .

صلاح الدين