الإنتخابات وفرص التغيير – يعقوب يوسف جبر

قال الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو “رصيد الديمقراطية الحقيقي ليس في صناديق الانتخابات فحسب ، بل في وعي الناس ” صدق روسو فما جدوى صندوق الاقتراع عندما لا يحدث التغيير ؟ فانتخابات غير مصحوبة بناخبين واعين ومرشحين أكفاء وأنقياء لا قيمة لها ، لأن القيمة الحقيقية تكمن في تحقق الأهداف الكبرى ، منها تشكيل حكومة رشيدة تدير شؤون الدولة بموجب القانون ، وتحرص وتسهر على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ، وتؤسس وتمهد الأرضية الخصبة لبناء وعمران البلاد ، عبر تفعيل مشاريع الاستثمار والتنمية .

إن صندوق الاقتراع يحدد مصير دولة وشعب ، وليس دائما تكون الانتخابات فاعلة حتى لو كانت شفافة لا تشوبها شائبة ، فبعض الأحيان تفرز الانتخابات تغييرا سطحيا وليس تغييرا جوهريا ، لكننا نتساءل ماذا اضافت الانتخابات لنا ولدولتنا ولحقوقنا ولأمننا ؟ هل حدثت تنمية حافلة بالإنجازات ترتكز على خطط وستراتيجيات متطورة وهادفة ؟ ولو افترضنا أن تجربة العراق بعد 2003 تجربة ديمقراطية ومدنية حقيقية ، فلماذا ظهرت إلى السطح وطفت الصراعات الطائفية التي تغذيها الأمية السياسية وتقف وراءها دول الجوار ، ويشعل نارها تجار الحروب ، لكن ماذا سيحدث لو افترضنا ان التجربة كانت تجربة ديمقراطية محضة ؟ من المؤكد أن العراق سيكون مختلفا ، ولتمتع بالسيادة الكاملة بعيدا عن التدخلات الخارجية ، لكن ما حدث هو العكس ، فقد هيمنت قوى سياسية على الدولة لم تنجح في بنائها وتنظيم شؤونها ، والمؤسف أن تعود نفس التكتلات السياسية إلى الواجهة ، وستدخل البرلمان بكل يسر وسهولة ، فكيف يمكن لنا أن نتصور حصول تغيير سياسي ؟ فهل سيشهد البلد نكبات جديدة وصراعات من نوع آخر وبلون جديد ؟ فبعض هذه الأحزاب لا تزال تملك رصيدا من الناخبين ممن سيهبون إلى صناديق الاقتراع لإعادة انتخاب الرموز الحزبية ، فهل سنعود من جديد إلى نفس المعاناة ، لكن ما هو البديل ؟ وما هي العوامل التي ستساهم في تغيير المسار السياسي ؟ إن البديل القادم لابد أن يكون وطنيا خالصا يتجسد في علو شأن الأحزاب السياسية المدنية شريطة أن تعكس التوجهات والأهداف الوطنية ، وشريطة أن تحظى بدعم وتأييد الرأي العام المتحرر ، أما العوامل التي ستساهم في إنجاح الانتخابات أولا ـ حماية صناديق الاقتراع من التزوير ثانيا ـ إشراف لجنة دولية على الانتخابات القادمة تتشكل بقرار من منظمة الأمم المتحدة لقطع الطريق أمام أية عمليات تزوير ثالثا ـ أن يساهم الرأي العام المتحرر في الاقتراع لصالح الأحزاب الوطنية المستقلة وأن يقاطع الأحزاب التي فشلت في بناء الدولة رابعا ـ تعزيز الوحدة الوطنية خامسا ـ الدعم الدولي . إن هذه الافتراضات لو حدثت فإن العراق مقبل على فترة ذهبية ، لكن ماذا عن الأحزاب الحاكمة المتحاصصة التي ما تزال تهيمن على مقدرات الدولة وتستولي على مكامن القوة فيها ؟ بعد أن تغلغلت في جميع مجالاتها ، هل ستفقد ثقلها السياسي ؟ يمكن لنا ان نفترض جملة من الاحتمالات وعلامات الاستفهام

1ـ هل سيمتنع بعض الجمهور عن الاقتراع بعد أن أيقن أن لا جدوى من الاقتراع ؟

2ـ ما هو موقف البعض الآخر هل سيكون مترددا وقلقا في خياراته ؟ على افتراض صحة ما نقول فإن أتباع الأحزاب الحاكمة سيدلون بأصواتهم لصالح الأحزاب الحالية ، وإذا افترضنا ذلك فهل سيدخل العراق في معترك سلبي جديد ؟ هل سيعيد التاريخ نفسه ؟ وإذا كانت افتراضاتنا متطابقة مع الواقع ، فهل معنى ذلك أن مقدرات الدولة وشؤونها وتشريعاتها خلال الحقبة السياسية الجديدة ستظل تتحكم بها الأحزاب المتنفذة منذ عام 2003 ؟ لكننا كلنا أمل أن يحصل التغيير السياسي الشامل وليس البرلماني فقط ، وهو ليس حلما محال التحقـــــق .