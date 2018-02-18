البطل يهزم زاخو ويتقدّم إلى المركز الثالث

الجنوب والبحري يستهلان اليوم الجولة السادسة عشرة الممتازة – الناصرية – باسم ألركابي

تفتتح اليوم الاثنين مباريات الجولة الساسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز بكرة القدم بإقامة مباراة واحدة في البصرة بين الجيران نفط الجنوب الموقع السابع 22 نقطة والبحري السابع عشر 10 على ان تستمر مبارياتها لغاية الخميس المقبل ثم يتوقف الدوري لمشاركة لاعبي الفرق في فترة إعداد المنتخب الوطني لخوض اللقاء الودي مع المنتخب السعودي في الثامن والعشرين من الشهر الجاري في البصرة التي تأتي ضمن الجهود الرامية لرفع الحظر الكلي من الملاعب العراقية ومهم ان تظهر مشاركة الإخوة السعوديين وقبلها الأشقاء القطرين عندما زار الأسبوع الماضي وفد اتحاد الكرة في دولة قطر برئاسية الشيخ حمد بن خليفة وهذا شيء مهم ان تظهر أجواء العمل بيننا والإخوة في الخليج التي تطورت رياضتها من حيث الجوانب الإدارية والفنية والبنى التحتية وتمتلك تجارب مهمة ليس في جانب كرة القدم بل في مجمل الأنشطة الرياضية خصوصا المنشات الرياضية كما تظهر أصواتها مسموعة في المحافل الأسيوية والدولية وما يجري الان يعد خطوة في الاتجاه الصحيح من خلال التنسيق الواضح بين وزارة الشباب واتحاد كرة القدم لمتابعة خطوات الاتحاد الدولي بقيادة فانتينو والعمل على إنهاء الحظر المفروض على الملاعب المحلية ومواصلة العمل في الاتجاه الأخوي والارتقاء في الامور الى اعلي درجات العمل الذي ظهرت فوائده ومهم التحرك على بقية الأشقاء العرب في دول الخليج والمنطقة وكسر جمود العلاقات التي توقفت طويلا بلا مسوغات معلومة ومفهومة

الجنوب والبحري

وعودة لمباريات الجولة المذكورة عندما يتواجه الجنوب والبحري في مهمة تظهر صعبة على الاثنين رغم تفوق الجنوب فنيا ويظهر مختلفا في الكثير من التفاصيل ولانه يمتلك قوة هجومية بقيادة باسم علي و عاد منتشيا بالنتيجة الأخيرة واستعاد توازنه بعد ضربة كربلاء وتنصب الترشيحات للجنوب الذي استعاد توازنه بالفوز على النجف وتقدم للموقع السابع وفي حالة فنية أفضل كثيرا من البحري وتمكن من استغلال الفرص عندما هزم فرق الميناء والجوية والكهرباء جامعا تسع نقاط دفعة واحدة وقهر النجف تحت أنظار جمهوره في مباراة مثيرة حسمها خلال خمس دقائق محققا اول فوز له خارج ملعبه فيما سيعود البحري اليوم لمحو اثأر خسارة كربلاء و في الحد من تداعي النتائج المخيبة وأخرها السقوط في ملعب الزبير وتقديم كامل النقاط لكربلاء وبدا يظهر ضعيفا عندما استمر يفرط بنتائج الأرض عندما خسر قبلها من الصناعات ولان خسارة مباريات الارض يعني نزف ست نقاط لكل مباراة للفرق الصغيرة التي لاسبيل امام البقاء الا التعامل بقوة مع مواجهات الاياب

ومؤكد ستسقط كل الاعتبارات امام النتيجة التي تميل للجنوب الذي عاد ليسير في الطريق الصحيح بعدما شهدت الجولات الأخيرة نتائج طيبة وضعته في موقع مهم يسعى عادل ناصر الحفاظ عليه لحين انتهاء مباريات المرحلة الحالية في وقت يريد ورور إحداث انتفاضة بحرية إمام موقعه المهدد بتركه اذا ما تعثر امام الإخوة الأعداء ووضع حدا للمعاناة التي زادتها خيبة نتائج الزبير

مباراتا الغد

وسيكون كربلاء إمام فرصة الهروب من موقعه المتواجد به من الجولة الأولى ولازال يمر بظروف المشاركة السلبية في ظل تراجع النتائج خصوصا بملعبه الذي يأمل ان يستهله بالفوز الاول على حساب الديوانية في اللقاء الذي سيجري يوم غد الثلاثاء وفي فرصة مواتية بعدما عاد بالفوز الثاني تواليا من البصرة في تحول غير متوقع لكنه مهم جدا

ويبدو الفريق تعلم من مشاركة الموسم الأخير بعدما استفاق من الجولة العاشرة وبقي في مكانه الذي يسعى بقوة للاستمرار به من خلال تعزيز أماله في المنافسة التي تغير بعض الشيء فيها و واختلفت الامور الان عن تلك البداية المخيفة التي أخذت منه الكثير لكن الأهم انه لم يستسلم ووضع حدا للنتائج بعد فوزين وثلاث تعادلات وكان لابد للفريق ان يتطور قبل نهاية المرحلة الحالية وفي ان يتحمل اللاعبين المسؤولية وتقديم الدليل على انقاذ الموسم عبر مباريات عقر الدار التي نزف منها الكثير من النقاط لكن التحول بالفوز مرتين ذهابا كما ينتظر حسم نتيجة مباراته مع الطلاب

التغير الذي طرا على واقع النتائج والفوز مرتين متتاليتين شكل نقطة التحول في رفع رصيد النقاط التي دونها في سجل الدوري كما سيكون امام فرصة إضافة النقاط الثلاث الأخرى معولا على جهود اللاعبين التي عادت الى طريق النتائج ولو من بعيد و تعطي مهمة اليوم الكثير من الفوائد في المقدمة لترك ذيل الترتيب ورفع هم الأنصار من شبح الهبوط الذين سيحضرون لدعم الفريق الذي سيكون إمام خطوة مهمة قادر على قطعها و قد يتقدم أربعة مراكز مرة واحدة اذا ما تعثر البحري طبعا وفي كل الأحوال ان نتيجة الفوز ستخدم الفريق المؤكد سيلعب بشعار لابديل عن الفوز والنقاط الثلاث ولأنه أفضل من الديوانية في الجولات الأخيرة التي زادة من معاناة الضيف الذي يمر باسوأ ايامه بعد التخلي عن المنافسة والتراجع السريع للوراء وخذلان جمهوره الكبير والتواجدفي الموقع ما قبل الأخير وسط معاناة زادتها خسارة الكهرباء دفعت نبيل زكي لترك المهمة ما زاد الطين بله في ان تتفاقم الامور على هذه الشاكلة وأبقاء الفريق في دوامة النتائج المخيبة امام ظهور الصعوبات الحقيقية خصوصا المالية التي تظهر بلا حلول وهي ليست مشكلة الديوانية وحده بل عند الكل على حد السواء لكن بنسب مختلفة وفي الوقت الذي يرى أصحاب الأرض أهمية النتيجة فالضيوف يأملون بذلك وفي قلب الامور امام أربع جولات عل اختتام المرحلة الحالية ومؤكد ينشغل تفكير اللاعبين والأنصار على مغادرة الموقع المخيف المرشح لترك عربة القطار الممتاز ولو بشكل مؤقت لانه يشكل حالة معنوية ما يجعلهم اللعب بقوة للإطاحة بطموحات كربلاء من خلال التعامل مع إحداث المباراة التي قد يتخلى عنها جمهور الديوانية لسبب واضح إمام الحضور الكبير للمضيف الذي لايريد التوقف بعد تذوق طعم الفوز في اهم أوقات الصراع ولان المهمة تتعلق أساسا بترك أسوأ مواقع جدول الترتيب بتسع نقاط

الأمانة والميناء

ويضيف الأمانة في المركز السادس 23 نقطة الميناء رباع عشر جول الترتيب 16 نقطة الأول عاد من الفوز على الوسط في ميدانه بهدف محققا التحول في مباريات الذهاب والعودة بثلاث نقاط وقطع خطو ة مهمة على طريق الصراع الذي اخذ يختلف إمام الفرق وفي كيفية معالجة الامور وإنهاء المرحلة الحالية بأماكن مهمة حيث الأمانة الذي يحث الخطى عبر مجموعة لاعبين تدرك طبيعة برعاية الامور الذي يكون قد استعد عبر بوابة الوسط لمهمة الميناء التي تتطلب اللعب بقوة إمام رغبة الفوز بملعبه بعدما نفض غبار النتائج المخيبة والتفريط بالعديد من النقاط ولان المدرب يدرك طبيعة المهمة ما يدفعه لتحديد طريقة اللعب و حث اللاعبين تنفيذ توجيهاته واللعب بطموحات النتيجة التي يبحث عنها الميناء البصري الذي استعاد توازنه بالفوز على السماوة مع انه لم يظهر كما كان مطلوبا منه وخرج بالنتيجة فقط لانه بقي في نفس موقعه وسيكون امام مهمة ليست سهله ومختلفة عن مبارياته الأخيرة عندما نزف 12 نقطة مرة واحدة قبل ان يخرج بفوز متوقع لكنه صعب على السماوة وسط جمهوره الذي لم يخف قلقله وتنتابه الشكوك في ان يعبر بوابة الأمانة التي اكثر ما تظهر بالحالة الأفضل في ملعبها لكن مواجهة الميناء تختلف اليوم امام المدرب ناظم شاكر الذي سيعمل على رفع حالة اداء الهجوم السلاح الغائب الذي يكون قد رتبه لتحقيق فوائد المباريات وتغير واقع الحال غير المسر في ظل التواجد في موقع لايليق بالفريق الذي دخل منافسا على احد المواقع المرشحة لمشاركة خارجية قبل ان يتذبذب من حيث النتائج والموقع وسط مخاوف من ملاحقة الفرق المتأخرة الأخرى الراغبة في الابتعاد والتقدم للإمام ولأنها تحمل ذات المخاوف والعمل على معالجة الموقف قبل فوات الاوان

وينتظر من لاعبي الفريق تقديم العمل المطلوب في العاصمة الأكثر تقيما لاداء الفرق من خلال تسليط وسائل الإعلام الأضواء عندما ستتابع المباراة الوحيدة وينتظر الفريقين ان ترتق المهمة الى مستوى طموحاتهما رغم موقع الضيوف لكن لايمكن الاستمرار بعيدا عن دائرة المنافسة

فوز للجوية

وانتهت أخر مباريات الجولة الأخيرة بتقدم الجوية على زاخو بخمسة أهداف لواحد تناوب على تسجيلها كل من اللاعبين امجد راضي هدفين وحمادي احمد في الشوط الأول قبل ان يضيف المحترف الكرواتي موفجج الهدف الرابع واختتمها همام طارق بالخامس فيما سجل لزاخو ستار ياسين في أفضل نتيجة للجوية والاسوء لزاخو والاستفادة من عدد الأهداف التي منحته موقع النفط بعدما نجح لاعبو البطل في الاداء والنتيجة والأهداف التي وفرت خدمة كبيرة حيث الموقع الثالث وعكس نفسه كقوة تدافع عن اللقب من خلال قدرة اللاعبين والظهور بصورة مختلفة والتواصل مع تقديم النتائج المطلوبة قبل ان تسعد نتيجة زاخو جمهوره الذي تابع اللقاء برغبة وخرج بفرحة لأهمية الفوز و العمل تقليص الفارق الواسع مع الغريمين المتصدر والوصيف قبل إظهار القدرات الهجومية مع مرور الوقت حيث النتيجة العريضة قبل مواجهة الحدود الأسبوع الحالي ومواصلة تحقيق النتائج بشكل مقبول قبل نهاية المرحلة الحالية والدفع بالأمور كلما أمكن بعد بداية مرتبكة ومشاركة النفط الموقع الثالث ويحتاج الفريق الى عمل كبير من خلال تحشيد جهود اللاعبين والتحول الى الأداء الهجومي والفوز على اقرأنه كما حصل في اللقاء المذكور بغض النظر عن الوضع الذي يعيشه زاخو الذي استمر بمركزه السادس عشر ويواجه خطر النتائج في مباريات الذهاب ولانه لم يستغل الضيوف حتى منهم بمستواه الفني ويدرك حيدر عبيد أهمية تغير الامور من هذه الأوقات امام مباريات صعبة والصراع من اجل البقاء الذي يظهر صعبا اذا لم تستغل مباريات عقر الدار