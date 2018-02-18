بصمة تأريخية – هشام السلمان

قد نختلف وربما نتفق في بعض تفاصيل العمل في دوائر ومديريات وزارة الشباب والرياضة ، وقد يكون لنا ما نطرحه من رأي يقابله رأي أخر بالنقيض مع ما يطرحه البعض من رؤيه خاصة سواء بالسلب أو الايجاب لعمل هذه الوزارة التي تعنى بأهم قطاع من قطاعات الحياة الاجتماعية للعراقيين ألا وهو قطاع الشباب والرياضة لاسيما ان معدل نسبة الشباب في تعداد نفوس العراق هي الاكبر بين الفئات العمرية التي يضمها الشعب العراقي

مسألة رفع الحظر عن الملاعب العراقي ليست وليدة اليوم بل لها جذورها التاريخية التي غرست في الملاعب العراقية منذ بدء الحرب العراقية الايرانية وكان يرفع مرة ويفرض مرات حتى أصبح بشكل دائم بعد التغييرات السياسية التي شهدها العراق عام 2003 .. لم يكن العمل والتخطيط لرفع الحظر يجري بالشكل الذي يجري حاليا وأقصد في وقت الوزير الحالي عبد الحسين عبطان ، نعم كانت هناك محاولات سابقة بهذا الاتجاه ولكنها كانت خجولة وتفتقر للدوبلوماسية والاعداد المبكر لها والتواصل معها ومتابعتها لاجل الضغط على الاتحاد الدولي الفيفا ليتخذ خطوات ايجابية ملموسة مثلما حدث ذلك أثر التحركات التي قام بها عبطان بمعية رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عبد الخالق مسعود منذ شهر آيار عام 2015 على أيام رئاسة جوزيف بلاتر قبيل إبعاده عن الاتحاد الدولي وتم التواصل مع الفيفا حتى اليوم تنقل الاخبار بان الفيفا سيتخذ قرارا حاسما برفع الحظر خلال المدة المقبلة وهو الامر الذي تنتظره جماهير الكرة العراقية منذ زمن طويل ، ولم يكن هذا التوجه يشكل مفاجأة للشارع الرياضي في العراق لأنه جاء ليكون نتيجة طبيعية لتحضيرات كبيرة قامت بها الوزارة بالتعاون مع اتحاد الكرة ليثمر هذا التعب وتلك المباريات الودية التي احتضنها وسيحاضنها ملعب البصرة الدولي مرة مع الاردن وأخرى كرنفالية مع الاساطير وثالثة مع كينيا ورابعة مع السعودية وربما خامسة مع منتخب قطر الذي زارنا رئيس اتحاده مؤخرا في خطوة غير مسبوقة في هذا الاتجاه حتى نحصل على ما نريد ونرى ملعب الشعب الدولي ينير العاصمة بغداد بمباريات كبيرة وهذه المرة ليست مباريات ودية وانما مباريات رسمية تعود من خلالها الجماهير العراقية ثانية الى الرقص على مدرجات عراقية لمؤازرة المنتخبات العراقية وهي تلاعب وتنافس منتخبات عربية أو اسيوية وحتى عالمية لهذا كله وبعيدا عن كل الأراء المختلفة او المتفقة لابد ان نسجل وبتجرد وبمهنية وأمانة صحفية وتأريخية بان كان هناك وزير للشباب والرياضة يدعى عبد الحسين عبطان استحق أن نسجل بصمته في موضوعة رفع الحظر عن الملاعب العراقية باسم وزارته وبالتعاون وبالمشاركة مع الاتحاد العراقي لكرة القدم ولابأس ان نكتب للتاريخ انه في عهد وزارة عبطان ومن خلال تحركاته ولقاءاته مع الفيفا وكبار المسؤولين في أسيا انطلقت بوادر رفع الحظر بشكلها الصحيح والملموس فنيا واداريا حتى تحقق ،

الستم معي ..؟