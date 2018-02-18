مهرجان أرقام قياسية ينتظر مانشستر سيتي بالبريميرليغ

السماوي يحقّق أكبر عدد من الإنتصارات والنقاط والأهداف

{ لندن – وكالات: قدم فريق مانشستر سيتي أداء استثنائيا في الموسم الحالي، حيث يحتل حاليا صدارة ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز، كما أصبح على أعتاب التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوربا بعد الفوز الكبير خارج الأرض على بازل السويسري برباعية نظيفة في ذهاب ثمن نهائي المسابقة. وفي هذا الصدد استعرضت شبكة الرياضية العالمية عددا من الأرقام القياسية التي يمكن لكتيبة المدرب بيب جوارديولا معادلتها أو كسرها خلال المباريات المتبقية من موسم البريمييرليج الحالي:

أكبر فارق نقاط

توج مانشستر يونايتد باللقب موسم 1999-2000 بفارق 18 نقطة عن آرسنال، ويتواجد مان سيتي الآن في الصدارة متفوقا بـ 16 نقطة على مانشستر يونايتد، والفوز في ديربي مانشستر بملعب الاتحاد يوم 7 أبريل/نيسان سيزيد الفارق إلى 19 نقطة. وقاد البرتغالي جوزيه مورينيو فريق تشيلسي إلى التتويج بلقب الدوري الإنكليزي بـ 95 نقطة في موسم 2004-2005، ويملك مان سيتي حاليًا 72 نقطة من 27 مباراة، ولا يزال يتبقى له 11 مباراة، قد تقود الفريق إلى كسر ذلك الرقم.

أكبر عدد من الأهداف

كان كارلو أنشيلوتي مدربًا لفريق تشيلسي عندما سجل البلوز 103 أهداف موسم 2009-2010، وسجل مانشستر سيتي حتى الآن هذا الموسم 79 هدفا خلال 27 مباراة.

أكبر عدد من الانتصارات

حقق تشيلسي بقيادة المدرب أنطونيو كونتي الرقم القياسي الموسم الماضي عندما فاز بـ 30 مباراة من أصل 38 مباراة – بنسبة فوز 79 بالمئة، بينما فاز مانشستر سيتي حتى الآن هذا الموسم بـ 23 من أصل 27 مباراة بمعدل نجاح 85 بالمئة، وسيحتاج فريق جوارديولا لثمانية انتصارات من آخر 11 مباراة لتحقيق رقم قياسي جديد. وقاد مورينيو تشيلسي إلى الفوز خارج الأرض في 15 من أصل 19 مباراة موسم 2004-2005، وفاز السيتي حتى الآن هذا الموسم في 10 مباريات من أصل 13 مباراة خارج أرضه، ويحتاج جوارديولا للفوز في جميع مباريات فريقه الست المتبقية خارج الأرض لكسر الرقم القياسي.

انتصارات على الأرض

أندية تشيلسي (2005-2006)، مانشستر يونايتد (2010-2011) ومانشستر سيتي (2011-2012) فازت في 18 من أصل 19 مباراة داخل الديار بالبريمييرليج، وقد خسر فريق جوارديولا فرصة كسر هذا الرقم بعد التعادل هذا الموسم (1-1) مع إيفرتون، ولكن لا يزال لديه فرصة لمعادلته.

أعلى متوسط استحواذ

حقق مانشستر سيتي الرقم القياسي في الموسم الماضي بنسبة استحواذ 64 بالمئة في المباراة الواحدة، ولكن من المتوقع أن يحطم الفريق السماوي الرقم هذا الموسم حيث يبلغ متوسط استحواذه حاليا 71 بالمئة.

التمريرات

جوارديولا سجل الرقم القياسي خلال موسمه الأول مع مانشستر سيتي برصيد 20.506 تمريرات صحيحة، وحتى الآن هذا الموسم لدى الفريق السماوي 18.136 تمريرة، ومن المتوقع أن يحطم السيتي هذا الرقم القياسي في شهر مارس/آذار المقبل.

التمريرات الحاسمة

حقق تيري هنري رقما قياسيا مع آرسنال موسم 2002-2003 بـ 20 تمريرة حاسمة، لكن كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي يهدد إنجاز الأسطورة الفرنسية، خاصة أن البلجيكي لديه حتى الآن هذا الموسم 14 تمريرة.

الأهداف الفردية

ألان شيرر (مع بلاكبيرن روفرز، موسم 1995-1996)، كريستيانو رونالدو (مع مانشستر يونايتد، موسم 2007-2008) ولويس سواريز (مع ليفربول، موسم 2013-2014) حققوا الرقم القياسي بـ 31 هدفًا، ويملك سيرجيو أجويرو مهاجم مان سيتي (21 هدفًا) فرصة لكسر ذلك الرقم، رغم أنه يحتل حاليًا المركز الثالث في ترتيب الهدافين بعد هاري كين (23 هدفًا) ومحمد صلاح (22 هدفًا).

هاتريك

سجل شيرر هاتريك خمس مرات لبلاكبيرن في موسم 1995-1996، بينما يملك أجويرو ثلاثة وتتبقى له 11 مباراة على نهاية الموسم.

أكبر عدد مرات فوز متتالية بجائزة مدرب الشهر

تمكن جوارديولا من معادلة رقم كونتي 3 جوائز متتالية في نوفمبر/تشرين الثاني، قبل أن يكسر الرقم بفوزه بالجائزة للمرة الرابعة في ديسمبر/كانون الأول.

أكبر سلسلة انتصارات متتالية

حقق آرسنال (2001-2002) و تشيلسي (2016-2017) 13 فوزًا متتاليًا، إلا أن مان سيتي نجح في كسر هذا الرقم بالفوز في ديربي أولد ترافورد يوم 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي قبل أن يعزز الرقم القياسي ليصل إلى 18 مباراة.