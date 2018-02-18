ليفاندوفسكي يصدم فولفسبورج بفوز قاتل وروما تقهر أودينيزي

لوكاكو يقود مانشستر إلى ربع نهائي الكأس وبرشلونة تهزم إيبار

{ مدن – وكالات: تأهّل مانشستر يونايتد إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي، بفوزه على مضيفه هيديرسفيلد تاون 2-0 مساء اول امس السبت، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي. وأحرز البلجيكي روميلو لوكاكو هدفي يونايتد في الدقيقتين 3 و55 . وغاب عن صفوف مانشستر يونايتد لاعب وسطه الفرنسي بول بوجبا بسبب المرض، فلعب مكانه الشاب سكوت ماكتوميناي إلى جانب القائد مايكل كاريك، أمام لاعب الارتكاز الصربي نيمانيا ماتيتش، ضمن منظومة اللعب 4-3-3 . وأقحم مدرب مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو الحارس الأرجتيني سيرجيو روميرو في التشكيلة الأساسية على حساب الإسباني دافيد دي خيا، وتكوّن الخط الدفاعي من الرباعي لوك شو وفكتور لينديلوف وكريس سمولينج وأشلي يونج، فيما وقف لوكاكو كرأس حربة ومن حوله أليكسيس سانشيز وخوان ماتا. أما مدرب هيديرسفيلد تاون دافيد فاجنر، فلجأ إلى طريقة اللعب 4-5-1، وافتقد لخدمات لاعب وسطه الغائب أدريان موي، ولعب البنيني ستيف مونييه كرأس حربة.

فوز برشلونة

وفاز فريق برشلونة على مضيفه إيبار بهدفين نظيفين في الجولة الـ 24 من منافسات الدوري الإسباني التي اقيمت اول امس السبت. وسجل أهداف اللقاء لويس سواريز بالدقيقة 16 وجوردي ألبا في الدقيقة 89 من زمن اللقاء ورفع برشلونة رصيده لـ62 نقطة في صدارة الدوري الاسباني بينما تجمد رصيد إيبار عند النقطة 35 بالمركز السابع. وبدأ أصحاب الضيافة، استقبال ضيوفهم برشلونة الضغط العالي ومحاولات صنع فرص على مرمى الحارس الألماني مارك تيرشتيجن وسط هدوء وحذر من لاعبي البارسا في الدقائق الخمس الأولى بنسبة استحواذ وصل لـ73 بالمئة لايبار مقابل 27 بالمئة لبرشلونة. واضطر ليونيل ميسي لنزول إلى ما بعد منتصف خط الوسط لشن الهجمات الكتالونية على مرمى ايبار بالدقيقة 12 بعدما حصل على الكرة من الوسط ومررها بشكل جيد لجوردي ألبا لكن الأخير كان متسلل. وجاءت أول تسديدة في اللقاء بعد مرور 13 دقيقة من راميس بعد رأسية لم يعان تيرشتيجن في التعامل معها بليونة ويسر. من هجمة مرتدة قادها ليونيل ميسي سجل الأوروجوياني لويس سواريز هدف الافتتاح بعد تمريرة رائعة من ميسي بالدقيقة الـ16 عقب موراغة سواريز حارس إيبار والتسجيل فى المرمى الفارغ. القائم يحرم اوريانا من معادلة لنتيجة للايبار بعد تسديدة قوية بالدقيقة 19 من زمن اللقاء وسط اداء قوي من قبل الفريقين باستحواذ 50 بالمئة لكل فريق. مرت 30 دقيقة من اللقاء دون استفادة فريق إيبار من ضغطه العالي على دفاعات برشلونة بعرضيات سهلة بالنسبة لثلاثي بيكيه وأومتيتي وتيرشيتجن. ومنع القائم البرغوث ليونيل ميسي من تسجيل الهدف الثاني بالدقيقة 38 بعد تمريرة من لويس سواريز وسط استغراب من الأرجنتيني حول كيفية اضاعته هذه الفرصة السهلة. لينتهي الشوط الأول بعمل رائع من فريق إيبار على مستوى الضغط واستحواذ الكرة الذي وصل لـ55 بالمئة لكن فشل في تحويل الاستحواذ للأهداف بعد فرصتين لتسجيل بينما برشلونة اعتمد على الهجمة المرتدة بقيادة ميسي وسواريز. بدأ فريق إيبار الشوط الثاني بتغيير فني من قبل المدرب خوسيه لويس مينديلبار بالدقيقة 46 بخروج ايفان راميس من قبل الدفاع ونزول ديفيد لومبان. وكاد لويس سواريز أن يسجل الهدف الثاني له ولبرشلونة بعد مجهود رائع من ليونيل ميسي لكن فشل في التعامل مع الفرصة بصورة جيدة بالدقيقة 52 . وتبادل الفريقان الهجمات في الشوط الثاني حتى الدقيقة دون خلق تهديد على مرمى الحارسين ديمتروفيتش او تيرشتيجن عند الوصول لدقيقة 57 التي شهدت إضاعة الياباني إينوي لفرصة معادلة النتيجة عقب تمريرة رائعة من اوريانا. وجاء أول تغيير من فالفيردي في الدقيقة 63 بخروج القائد انيستا ونزول فيليب كوتينيو كنوع من التنشيط الهجومي لفريق الكتالوني عقب سيطرة إيبار على اللقاء بنسبة استحواذ وصلت لـ55 بالمئة حتى الدقيقة 65 . وطرد حكم اللقاء هيرنانديز هيرنانديز فابيان اوريان من إيبار لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية نتيجة اعتراضه على قرار الحكم بشكل غير لائق ليكمل أصحاب الأرض اللقاء من الدقيقة 67 . وقررالحكم ايضا طرد المدير الفني لفريق ايبار من الدقيقة 69 لاعتراضه على قرارته التحكيمية. واستبدل فالفيردي البرازيلي باولينيو أليكس فيدال في الدقيقة 74 ليغير طريقة اللعب 4-3-3 مع لعب فيدال جناح أيمن أمام سيرجي روبيرتو. بالرغم من خوض إيبار اللقاء بعشرة لاعبين، لكن أصحاب الأرض يستحوذون على الكرة بنسبة 55 بالمئة عند مرور الدقيقة 75 . انقذ ديمتروفيتش، حارس إيبار فريقه من هدف الثاني بالدقيقة 80 بعد تسديدة ليونيل ميسي، وعاد الحارس ليتألق أمام البديل فيدال بالدقيقة 85 . ونجح جوردي ألبا في تسجيل الهدف الثاني لبرشلونة وقتل المباراة بالدقيقة 89 ليحقق البارسا فوزه الأول بعد تعادلين متتالين قبل الصدام مع تشيلسي الإنكليزي، في دور الـ16 من دوري أبطال أوربا.

فوز قاتل

وحقق بايرن ميونخ فوزًا متأخرًا، على مضيفه فولفسبورج، اول امس السبت، في ملعب فولكسفاجن أرينا، ضمن منافسات الجولة الـ23 من البوندسليجا. وسجل هدفي بايرن كل من، ساندرو فاجنر (64)، وربيرت ليفاندوفسكي من ركلة جزاء (91)، فيما أحرز هدف فولفسبورج، دانيل ديدافي (8). وارتفع رصيد الفريق البافاري إلى 59 نقطة، في صدارة البوندسليجا، فيما تجمد رصيد الذئاب عند 24 نقطة، في المركز الثالث عشر. وهدد خافي مارتينيز مرمى فولفسبورج مبكرًا، عبر ضربة مقصية قريبة، إلا أن كوين كاستيلس، حارس الفولفي، تألق وتصدى للكرة. ورد دانيل ديدافي، بإحراز هدف التقدم لفولسبورج، في الدقيقة 8، من رأسية متقنة، فشل سفين أولريتش، حارس الفريق البافاري، في إبعادها. وشكلت عرضية آريين روبن، التي جاءت من ضربة حرة، خطورة على مرمى الفولفي، لكن الحارس أبعدها بنجاح. ولم يشهد الشوط الأول، بعد هذه الكرة، أي فرصة خطيرة للطرفين، حيث قدم لاعبو الفولفي شوطًا دفاعيًا بامتياز، بينما اتسم أداء الفريق البافاري، بالسلبية والتمرير العرضي، دون التمكن من فتح ثغرات، في دفاعات أصحاب الأرض. وأطلق كورينتين توليسو تسديدة، من حدود منطقة الجزاء، إلا أنها علت مرمى فولفسبورج، في الدقيقة 48 . وأضاع آريين روبن ركلة جزاء، تسبب فيها كورينتين توليسو، في الدقيقة 55، حيث لمست تسديدته يد حارس الفولفي، قبل أن ترتطم بالقائم الأيمن. وكاد توليسو، غير المراقب، أن يسجل هدف التعادل لبايرن، في الدقيقة 58، لكن تسديدته جاءت ضعيفة، في يد الحارس. ومن هجمة سريعة للبايرن، نجح روبن في الهروب من الرقابة، وإرسال عرضية متقنة، ليترجمها ساندرو فاجنر، برأسية قوية في الشباك، بالدقيقة 64 . ونجح البديل، روبيرت ليفاندوفسكي، في اقتناص هدف الفوز، بالدقيقة 91، من ركلة جزاء، تسبب فيها روبن.

روما يقهر أودينيزي

وتقدم فريق روما مؤقتًا إلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم عبر الفوز على مضيفه أودينيزي (2-0) اول امس السبت في المرحلة الخامسة والعشرين من المسابقة. وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ثم تقدم التركي سينجيز أوندير بهدف لروما في الدقيقة 70 قبل أن يؤكد الأرجنتيني دييجو بيروتي فوز الفريق بهدف ثانٍ سجله في الدقيقة الأخيرة. الفوز رفع رصيد روما إلى 50 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين أمام إنتر ميلان صاحب المركز الرابع.وتجمد رصيد أودينيزي عند 33 نقطة ليبقى في المركز العاشر. ويتصدر نابولي جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة قبل مباراته أمام سبال متفوقا بفارق نقطة واحدة على يوفنتوس صاحب المركز الثاني.