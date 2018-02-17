زاوية للتاريخ – احمد عبد الصاحب

استطاعت زاوية العلوي – شادبا خلال عمرها القصير جداً اعتلاء درجة الشموخ لاسباب عديدة اهمها التنوع المطروح خلال امسياتها التي تقام في منزل حسن العلوي الذي بات تجمعاً كبيراً للناس على اختلاف مشاربهم وافكارهم واهوائهم، ولست مغالياً اذا قلت ان زاوية العلوي اصبحت ملاذاً للباحثين عن المعرفة من شتى صنوف المجتمع ، فهذا الصوفي وذلك الشيوعي وثالث ممن يحمل افكاراً بعثية ورابع من المستقلين ، وهؤلاء الناس عادة ما يشكلون النخبة الحاضرة في امسيات الزاوية ، كون بعضهم او اغلبهم يحملون شهادات علمية مرموقة وافكارا سياسية متنوعة تتيح لهم التحدث بلا احراج او تكلف عن ما يجول في خواطرهم .

وفي نظرة سريعة على هذه الزاوية نجد انها اصبحت تشكل مركزاً اساسياً من اركان المعرفة بمختلف اشكالها وطروحاتها ، فهي تعمل بانتظام على الصعيدين الفكري والتنظيمي ، وهذا ما دفع الكثيرين الى الحضور وبشكل ملفت للنظر معولين على حسن الاداء والتقديم والاحترام المتوازن مع بساطة حسن العلوي وتواضعه في ادارة الجلسات التي طالما يسمح للاخرين من الحضور بادارتها .

ومنذ افتتاح هذه الزاوية من قبل المفكر الكبير حسن العلوي واستماعي الى كلمته وجدت نفسي محلقاً عالياً بين الثقافة والتاريخ والسياسة ، وازداد شعوري تألقاً عندما حضرت الجلسة الثانية التي تحدث فيها السيد اياد علاوي عن شجون الوطن ، فيما كانت الجلسة الثالثة والتي تحدث فيها حسن العلوي وباسم الشيخ عن سوريا والاردن جارين للعراق .

اما الجلسة الرابعة التي جرت الخميس الماضي فكانت متميزة بكل ما تحمله الكلمة من معنى لان المحاضر لم يكن شخصاً عادياً فهو بروفسورمن جامعة السوربون ، انه الاستاذ عبد علي سفيح الذي ابهر الجميع بمحاضرته وكلامه المسند بالحجج والبراهين عندما تطرق الى التشابهات بين الحضارة المصرية والحضارة العراقية المؤلفة من عدة حضارات وليست واحدة ، كما هو الحال في مصر ، كما حاول المقارنة بين نهر النيل في مصر ونهري دجلة والفرات في العراق ، لكن تبقى حقيقة كبيرة طالما غابت عن اذهان البعض ممن يدعون معرفة التاريخ عندما اطلق العنان لاستنتاجاته الصحيحة التي تقول ان في مصر كاتبا ومفكرا كبيرا لا يستطيع احد ان يغمض عنه حتى عينا واحدة اسمه محمد حسنين هيكل الذي عمل في مؤسسات حكومية كبيرة وكان قريب جداً من الرئيس جمال عبد الناصر ، فكان في العراق شخص يضاهي هيكل ، انه حسن العلوي الذي عمل هو الاخر في مؤسسات حكومية معروفة وكان قريباً جداً من مركز او مصدر القرار .

لم تكن هذه الشهادة تحتاج الى دليل مقنع لاثبات صحتها ، بل كانت واحدة من شهادات الملايين المؤمنين بقدرة العلوي وانجازاته على صعيد الاراء والافكار والتأليف والقدرة على الاقناع ..

لم يعد امامي سوى القول ان زاوية العلوي – شادبا ليست ملكاً له ، انما هي للجميع ما دامت تنثر المعرفة بين الناس جميعاً، وهي كذلك لؤلؤة ستظل متوهجة في عمق التاريخ، وما علينا سوى حفظها وتشجيعها.