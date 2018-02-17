المرور يوزع لوحات ألمانية للمركبات بين المسجلين – بغداد – محمد الصالحي

البصرة – الزمان

شب حريق في مبنى قيد الانشاء بمنطقة الجزائر في محافظة البصرة بسبب تماس كهربائي. وقال بيان امس ان ( مركبات الاطفاء التابعة للدفاع المدني التي وصلت المكان شرعت باخماد النيران، وان الاضرار التي لحقت بالموقع كانت مادية فقط دون تسجيل اي اصابات بشرية).فيما كشفت مديرية المرور العامة التابعة لوزارة الداخلية عن توزيعها اللوحات الجديدة (الالماني) بين المواطنين المسجلين للحصول عليها.وقال مدير العلاقات والاعلام في المديرية العقيد مؤيد خليل سلمان في تصريح امس ان (المديرية تمكنت من تجهيز دوائر ومواقع المرور التابعة لها في بغداد والمحافظات بجميع احتياجاتها من اللوحات الجديدة لتلبية طلبات المواطنين المسجلين للحصول عليها لغاية الاول من شهر كانون الثاني الماضي), واشار الى ان (دوائر ومواقع المديرية تعمل حاليا بالنظام المزدوج الصباحي والمسائي لتفادي حصول حالات الزحام وتسهيل عملية تجهيز المواطنين من تلك اللوحات). وتعرض شرطي مرور في قاطع الطرق الخارجية في قضاء الزبير التابع لمحافظة البصرة الى حادث دهس ما أدى الى مصرعه على الفور.وقال مصدر امني امس ان (إن شرطي المرور تعرض الى دهس بواسطة مركبة حمل على طريق زبير – رميلة اثناء توجهه للقيام بكشف على حادث مروري قرب موقع الطمر الصحي ضمن القضاء), واضاف انه (تم احتجاز سائق المركبة ونقل الجثة للطب العدلي).وافاد مصدر مطلع في محافظة كركوك، باحتراق قاطرة نقل داخل مخيم للنازحين كانت تحمل ممتلكاتهم اثناء استعدادهم للعودة لقضاء تلعفر. وقال المصدر في تصريح امس إن (قاطرة نقل داخل مخيم يحياوة للنازحين، جنوب شرقي المحافظة كانت تحمل اغراض نازحي المخيم اثناء استعدادهم للعودة الى تلعفر احترقت، مما أسفر عن احتراق جميع المواد فيها), واضاف أنه (لا توجد خسائر بشرية),