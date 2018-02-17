لجنة حكومية توافق على عودة خمسة آلاف أسرة نازحة إلى ديالى – ديالى – سلام عبد الشمري

وافقت اللجنة العليا لاعادة نازحي محافظة ديالى على عودة 5 الاف اسرة نازحة الى منازلها في النواحي المحررة بالمحافظة.وقال نائب رئيس اللجنة علي السعدي في تصريح امس إن (اللجنة وبالتنسيق مع قيادة عمليات دجلة استحصلت الموافقات الرسمية على اعادة 5 الاف اسرة نازحة الى مناطقها المحررة في نواحي جلولاء و العظيم و جبارة وكذلك السعدية), مبينا أن (الموافقة جاءت بعد اكمال ملف التدقيق الامني من قبل الجهات المعنية), واوضح السعدي أن (عملية عودة الاسر النازحة لمناطقها ستكون وفق نظام الدفعات المتلاحقة التي ستنطلق خلال الاسابيع المقبلة من اجل تأمين انسيابية ومرونة العودة بالتنسيق مع التشكيلات الامنية في المناطق المحررة). من جهة اخرى ضبطت قيادة شرطة المحافظة مضافة لداعش في عملية امنية جنوب بعقوبة. وقالت القيادة في بيان امس إن (قوة امنية مشتركة من شرطة المحافظة نفذت عملية امنية لمداهمة وتفتيش مناطق جنوب ناحيتي بهرز وكنعان كما شملت العملية مناطق وقرى عبد الكريم وحسن خليل وبني زيد والبيجات وتل الثعالب), لافتا الى ان (العملية اسفرت عن تدمير مضافة لداعش تحتوي على مولد كهربائي واربعة خلايا تعمل بالطاقة الشمسية و14 بطارية تفجير ومواد غذائية وتجهيزات اضافة الى معالجة ثلاثة عبوات في الطريق المؤدي اليها). على صعيد اخر كشفت لجنة الصحة في مجلس المحافظة عن حدوث حالات وفيات بين من اسمتهم بفقراء مرض السرطان.وقالت رئيس اللجنة نجاة الطائي في تصريح امس إن (بعض المصابين بالامراض السرطانية ووفق شهادات ذويهم توفوا بسبب نقص الادوية), مشيرة الى ان (المتوفين هم من الفقراء لم يكن بمقدور ذويهم توفير الاموال اللازمة لتأمين الادوية من الصيدليات الخاصة), محملة وزارة الصحة (مسؤولية مايحدث من مأساة انسانية لمرضى السرطان في المحافظة), داعية مجلس النواب الى (النظر بإنسانية لملف مرضى الثلاسيما وتخصيص الاموال لتأمين شراء الادوية وتوفيرها للمرضى وخاصة الفقراء منهم).