شعراء ومثقفو العراق يشاركون في عرس الفلوجة المحررة

أهالي مبتهجون بالقادمين من الجنوب والوسط وهم يحتفلون – طارق الكناني

اكد شعراء وادباء ومثقفون من بغداد وعدد من المحافظات ان العراق يقف على مفترق طرق وخياراتنا في أن نترجم انتماءنا لهذا التراب. وقالوا في بيان تلقته ( الزمان ) خلال مشاركتهم في المهرجان الذي اقامه اتحاد ادباء في محافظة الانبار بمدينة الفلوجة ان (المشاركة في هذا المهرجان نعده قبل الشعر وقبل الابداع وقبل كل شيء هو اكرام لدماء الشهداء واقدام المقاتلين الذين سبقونا إلى ساحات اشرف معركة سبقونا إلى جنان الله لابد للشعر والابداع ان يحضر ليوثق صور تلك الدماء الشريفة وتلك الخطوات النبيلة التي خطاها ابناؤنا وهم يردون اعتى واشرس هجمة على وطننا ), واضافوا ان (الواجب الوطني يحتم على الجميع ولاسيما الشعراء والادباء من المتوجهين الى الفلوجة لتأدية فرض عراقي مقدس يجب حضوره من قبل المبدعين بحسب مقدرتهم إلى كل مناطقنا المحررة ليوثقوا النصر ليقرأ ابناؤنا بعد الاف السنين، ان العراقيين وقفوا امام هذه الهجمة الشرسة ،والان هم فرحون بعودة الفلوجة إلى حضن الوطن، بعودة الشط وعذوبة الماء لنشربه نحن الجنوبيون مضمخا بعطر اهلنا في الغربية فرحٌ ان نقف مع كل اصدقائنا واهلنا نشاركهم فرحهم بتحرير مدنهم وقرارهم وعودة الاستقرار ).

عمق ثقافي

وقال الشاعر .جلال عبد الله خلف من كلية القانون والعلوم السياسية جامعة ديالى ان (الفلوجة مدينة معروفة بها عمق ثقافي والاحداث التي جرت قد اثرت على كل الجوانب، والادب هو احد هذه الجوانب لكن ان شاء الله بعد عودة الاستقرار وهزيمة داعش المدينة ستستعيد القها وحسب علمي ان هذه المدينة فيها الكثير من رجالات الادب والثقافة والمعرفة), واضاف ان (هذه اول مرة اشترك بمهرجان داخل الفلوجة وقصيدتي لها فيها نوع من المفارقة بين الماضي والحاضر وربط بين ماضي الامة وحاضر الامة خاصة وان (المهرحان يمثل الروح العراقية الاصيلة وعودة هذا الجزء الحبيب إلى النبع إلى الاصل وهي الاخوة التي كانت راسخة منذ الاف السنين ولايصح الا الصحيح وهذه القاعدة التي نتكلم بها والعراق الموحد ويمثل الجسد العراقي الواحد).فيما قال الشاعر غالب سباح من محافظة الديوانيةان ( هذا المهرجان اعده قبل الشعر وقبل الابداع وقبل كل شيء هو حق لدماء الشهداء واقدام المقاتلين الذين سبقونا إلى ساحات اشرف معركة سبقونا إلى جنان الله لابد للشعر والابداع ان يحضر ليوثق تلك الدماء الشريفة وتلك الخطوات النبيلة التي خطاها ابناؤنا وهم يردون اعتى واشرس هجمة على وطننا ولكن الواجب الوطني حتم عليَّ ان احضر إلى الفلوجة لأؤدي فرض عراقي عليَّ وهو فرضا عراقيا مقدس يجب ان يحضر كل المبدعين بحسب اقتدارهم إلى كل مناطقنا المحررة ), وقال الشاعر محمد سعد جبر الحسناوي من محافظة النجف ان (هذا المهرجان يمثل وحدة العراق ويمثل الصوت العراقي الاصيل الذي يوحد هذا الوطن ويبعد كل شراذم التفرقة والدواعش وغيرهم من هذه الساحة النظيفة الفلوجة اليوم رأيناها وهي محملة بالحزن نتمنى ان تلتفت الحكومة المركزية إلى هذه المدينة كي تمسح الحزن عن وجوه ابنائها وعن وجوه بيوتها التي رأيناها مازالت حزينة ،الاعمار لم يصل بالصورة الكاملة لهذه المدينة)، واضاف (نتمنى ان تُنقذ هذه المدينة لما آلت إليه من الدمار والخراب على يد الدواعش لان الفلوجة لاتستحق هذا الدمار الذي حل بها ولا يستأهل ابناؤها الشرفاء الذين رأيناهم بأعيننا ورأينا كرمهم وحسن ضيافتهم واخلاقهم لايستحقون هذا الحزن الذي يبقى على صدورهم وان مطلع قصيدة تقول …قف لاتسل او تقل حرفا ولاكلمة ..قد اتعب الشعر هذا المجد والقلم ), وقال القاص والروائي احمد خلف من بغداد ان ( الميزة الوحيدة في المهرجان ان الفلوجة مرت بظرف عصيب وظرف صعب جدا واجتازته بفضل اهلها وابنائها وهذا المهرجان هو ثمرة لهذه الجهود التي يقوم بها اهالي الفلوجة، نعم لاننسى الاصدقاء من شعراء وكتاب الفلوجة وادبائها ومثقفي الفلوجة لهم دور مهم في لمّْ الشمل وجمع هذه النخبة من شعراء العراق من الجنوب والوسط وبغداد ،فلهم فضل رائع في جمع هذه الاسماء الطيبة والتي لهم عمق تاريخي)، وقال عضو اتحاد ادباء كربلاء علي حسين عبيد ان (المشاركة في فعاليات المهرجان بدافع الوحدة الوطنية اولا والشعور الإنساني ان نصل إلى هذه المدينة الكريمة مدينة الفلوجة لنبارك لاهلها لمشايخها لادبائها لمسؤوليها ايضا الخلاص من الارهاب وبداية حياة جديدة ووجدنا كل الترحاب والحفاوة والتكريم وشعرنا حقا باننا في عراق واحد وبلد واحد ومدينة واحدة هذه المشاعر الحقيقة قد تكون مهمة جدا لبداية حياة جديدة يسودها الشعور الوطني والانساني), وقال الاعلامي علي داود النواب من كربلاء ان ( المهرجان فرصة ثمينة وقد لاتتكرر لزيارة هذه المدينة الجميلة والرائعة وعندما زرناها واطلعنا على معالمها الجميلة واستقبالنا بتلك الحفاوة الكبيرة من قبل ادبائها واهاليها ومشايخها قد تبددت الكثير من الهواجس التي كنا نحملها ازاء الفلوجة التي كانت تعيش في ظرف امني صعب وكانت اسيرة الدواعش وايضا وجود الأمريكان لسنوات طويلة ومن ثم لاتوجد لدينا صورة حقيقية ملموسة عن هذه المدينة )واضاف (،زرناها اليوم واطمننا عليها وهي مدينة عراقية لاتختلف عن أية مدينة من الوسط والجنوب والشمال ومن ثم اعتقد اننا لو سنحت لنا الفرصة سنعيد الكرة دون ايما تردد والفلوجة تبقى مدينة عراقية وايضا الدعوة الكريمة هي مبادرة تشكر عليها ومبادرة لابد ان نشير اليها لانها جمعت كل شعراء العراق وادبائه ومبدعيه تحت سماء مدينة الفلوجة اعتقد لابد ان تكرر هذه المبادرة باتجاه شعراء العراق من كل المدن شكرا لاهالي الفلوجة مسرورين جدا واعتقد انه يوم مميز نعيشه في الفلوجة الباسلة),وقالت الصحفية إبتهال بليبل من بغداد ان ( الحياة تجري بشكل اعتيادي صحيح انني تألمت لما رأيته من تهديم بعض البنايات والدور من اثر المعارك ولكنني فرحت جدا لما وجدته من ارادة الحياة رأيتها طبيعية وهذا ما اسعدني ), وقال الشاعر عدنان الفضلي من محافظة ذي قار ان (الحضور إلى الفلوجة يعد شيئا جميلا جدا، ان تأتي لتشارك اخوتك افراحهم بالانتصارات وايضا بمناسبة تحرير مدينتهم وعودة الحياة الطبيعية اليها ، الفلوجة مدينة شعر ومدينة الكرم ومدينة قدمت للعراق الكثير تستحق ان نحتفي بها ), واضاف ان ( مجيئنا من الجنوب إلى هنا لنؤكد اننا نقف في صف واحد ولم تفرقنا كل الافعال السياسية الخائبة التي تريد تمزيق النسيج الاجتماعي العراقي ،الفعالية ثقافية بحتة وبالتالي نحتاج إلى هكذا فعاليات يستعيد من خلالها الفلوجيون ذائقتهم التي خربت بسبب جرائم الدواعش ،المهرجان الشعري بمعنى ان الحياة عادت لتنطق من جديد بالجمال والوعي وبالثقافة والحصيلة الاكيدة هي اننا اجتمعنا هنا لنقول ان العراق مازال بخير وسيبقى بخير وان الفلوجة مثال يحتذى به باستعادة الحياة بسرعة).كما شارك في فعاليات المهرجات جمع غفير من الاعلاميين والشعراء وهم ينشدون لفرح الفوجة وعودتها محررة الى الوطن وعودة اهلها الى ديارهم وكانت المشاركة من كل اطياف العراق من مدنه جنوبا وشمالا في مهرجان جسد الوحدة الوطنية الحقة وان العراق غير قابل للتقسيم او المحاصصة بل كل ابنائه حضروا اليوم في عرس الفوجة وغدا في نينوى وبعدها في ديالى والبصرة وصلاح الدين واربيل .ونقل البيان عن رئيس اتحاد ادبار الانبار ناجي ابراهيم القول انه (لابد ان نثمن ونشكر كل من لبى الدعوة وكل من لم تكن له الصورة واضحة ولكنه جاء بناء على الثقة التي اولاها لنا ، الفلوجة تمر بظرف كأي مدينة خرجت من حرب ومخلفات الحرب من دمار، الفلوجة حاولت ان تنفض عنها حزنها وغبار اساها وتنهض من جديد وتعود كما كانت عليه خلاف ماروج لها البعض ممن تمكن في قلوبهم المرض من اراد ان تكون على غير ماكانت عليه ولكنها بصمود ابنائها وفضل جيشنا الباسل استطاعت ان تنهض من غبار معركتها وتنفض عنها كل شيء دخيل وتقول انها مدينة امن وسلام ومحبة، ).

اختيار المهرجان

فيما قال قائممقام الفلوجة عيسى ساير ان (التحديات التي واجهتنا هي كيفية اختيار مهرجان بهذا الحجم وتعرفون انتم ان المدينة خرجت للتو من حرب مدمرة وحديثة العودة والبنى التحتية ايضا تدمرت اما بقية الامور فكان هناك تفاعل جيد بين الحكومة المحلية والمجلس المحلي بكل الدوائر الخدمية وحتى الناس فقد دعم الكثير منهم هذا النشاط فاتحناهم ورحبوا بهذا المهرجان)،واضاف ان (هذه التحديات مهما كانت صعبة ولكن توافرت وتضافرت كل الجهود لانجاح هذا المهرجان ولدعوة ابناء المحافظات للاطلاع على ماحصل من دمار على يد داعش وايضا على ماحصل فيها من اعمار على يد ابنائها لاعادتها للحياة من جديد ، فلذلك كل الصعاب والتحديات اصبحت لا تعني شيء امام اصرار اهالي الفلوجة وحكومتها المحلية على اقامة هذا المهرجان ),وقال رئيس المجلس المحلي للقضاء طالب الحسناوي ( نتمنى ان تتواصل الزيارات لمثل هؤلاء الاخيار من محافظاتنا الاخرى الجنوبية حتى ننقل رسالة إلى اهلنا في المحافظات والى اهلنا في الانبار باننا شعب واحد مصير واحد حقيقة اردنا ان ننهي هذه الصفحة السوداء التي اذتنا جميعا سنين طويلة بنبذ الطائفية التي استفاد منها الدواعش ومن لف لفهم وبعض الساسة الذين عدوها قنطرة للعبور من اجل الحصول على اصوات يستطيعوا ان يقفوا بها ،هذه الحالة انتهت ان شاء الله). واشار البيان الى ان نتائج المهرجان انعكست من خلال بشائر الفرح في شوارع المدينة كانت تحمل نفس النكهة ونفس العطر حين تجد في الفلوجة شوارع تشبه شوارع كربلاء تذوق الادبـاء كرم الفلوجيون).