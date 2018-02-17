كلام أبيض

مجتمع المعرفة مفتاح التنمية – جليل وادي

للذين يتحدثون عن الجامعة المنتجة، الذين يتطلعون الى مؤسسة علمية تمول نفسها وتحقق ربحا، وتتوافر في مخرجاتها مستويات الجودة العالية ، عليهم ان يعرفوا ان هذا الكلام أشبه بمؤتمراتنا التي هي اقرب الى المهرجانات الاعلامية منها الى الأنشطة الأكاديمية، وأشبه بتلك التي يزدحم بها الورق ولا تجد لها تطبيقا، او التي تبغي ارضاء المسؤول الاعلى او ايهامه بأن توجيهاته نفذت تماما، لدينا ارضاء المسؤول الاعلى أهم مما يجري في الواقع .

لهؤلاء جميعا أقول ان لا جامعة منتجة من دون مجتمع للمعرفة، ويجب ألا يظن البعض ان مجتمع المعرفة اولئك الافراد الذين يتداولون المعرفة، بل الذين ينتجونها، وتكون منتجاتهم قابلة للبيع، أي ان تتحول المعرفة الى سلعة كبقية السلع التي يستهلكها الناس، فقد صار للمعرفة اقتصادا، ويمكن له ان يسهم بنسبة كبيرة في الدخل القومي للبلاد، ولكن المعرفة في بلادنا أقل السلع استهلاكا وانتاجا .

ولا يعد من يتداولون المعرفة ويعيدون انتاجها مجتمعا للمعرفة ان لم تتوافر فيهم سمة الابداع، بمعنى ان يأتون بما هو جديد ويشبع حاجة في السوق، لأن السلع الجديدة والثرية شكلا ومضمونا بمقدورها المنافسة وفرض نفسها على السوق.

ومن يتحدث عن التنمية عليه ان يعرف انها مرهونة بمجتمع المعرفة ايضا، فلا تنمية بغياب مجتمع المعرفة، وتظل التنمية هشة ما لم تكن من انتاج هذا المجتمع، فهل تمكنا من بناء مجتمع المعرفة ؟ من المؤسف ان يكون الجواب بالنفي، لأننا لم نهييء الظروف الملائمة لبنائه وما يتطلبه من بنى تحتية لازمة واشتراطات سياسية وفكرية واقتصادية، ولذلك ظلت بلادنا سوقا لمنتجات الآخرين، ولم تسهم بأي قدر يذكر في المعرفة الانسانية، وما تحقق وهو ضيق للغاية جاء بجهود فردية انفقت فيه من اموال أصحابه أكثر مما جنوه، ومع ذلك حقق هؤلاء الافراد مكانة رفيعة، وصار يشار لهم بالبنان، وتمكنوا من تعزيز صورة بلادهم بوصفها صاحبة اولى الحضارات في العالم .

كيف لنا ان نبني مجتمع المعرفة، ولا نعطي للمعرفة مكانتها، ولا نقيم وزنا لبناتها، ونتعامل مع منتجهم بأبخس الأثمان !، ولا يقتصر ذلك على الوسط الاجتماعي العام، بل وفي الوسط المكلف أصلا بإشاعة المعرفة ورعاية منتجيها، الذي يفترض به ان يكون راعيا للمعرفة وأمينا على أصحابها، فهو لا يرعى المعرفة لذاتها، بل لدورها في التنمية، والعقل العراقي ليس عاجزا، فقد انتج المعرفة مبكرا، وعلى يديه أبصرت الانسانية النور، لكن الافتخار بالماضي يغدو هراء ان كان الحاضر مرا والمستقبل مجهولا .

لذلك من اشتراطات الجامعة المنتجة بناء مجتمع للمعرفة حقيقيا وليس وهميا، ولكن ما يطلق عليها راهنا بالكفاءات العلمية صار الوهمي فيها بقدر الحقيقي، واخشى ان نجد أنفسنا يوما مثارا لتندر الاخرين .

ان مفاتيح التنمية ليس في خزانة الوزارات، بل على رفوف الجامعة، ولا يمكن للجامعة ان تحسن استخدام تلك المفاتيح مالم توكل قيادة مؤسساتها للأكفاء الذين يتحدث انجازهم العلمي وليس ولائهم السياسي او انتمائهم الديني او شبكة علاقاتهم او تأثيرات أموالهم، على الجامعة ان تفتش عن طاقاتها الابداعية الحقة، وان توفر لمنجزها الابداعي كل أشكال الدعم المادي والمعنوي، لا ادري كيف تكون الجامعة مجتمعا معرفيا، ولا تتبنى منجزات أساتذتها بمختلف أشكالها، او يمر منجزهم بشكل عابر من دون ان يحصد أصحابه ثمار فكرهم !، فالجامعة يا سادة ليست مكانا للدرس الأكاديمي فحسب، بل حاضنة آمنة لمجتمع المعرفة الحر والمبدع، نريد لبلادنا ان تحتل موقعا حضاريا مميزا يليق بتاريخها، وعليه لابد من التريث قليلا والتأمل مليا بما هو قائم، ليتسنى رسم سياسات علمية واضحة وصادقة لبناء مجتمع المعرفة، نأمل بارادة مؤمنة بدور هذا المجتمع في التنمية، لان المسارات المنظورة تمضي باتجاهات لا تفضي الى الغد المشرق الذي نتطلع له .

ديالى