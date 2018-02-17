النادي الإيطالي يواصل التفريط بالمواهب

إهدار جواهر الإنتر ميلان عرض مستمر

{ روما – وكالات: اشتهر نادي إنتر ميلان آخر 20 عامًا، في عدم تقديره للمواهب الشابة التي بحوزته، وتفريطه المتواصل بها للتألق في أماكن أخرى، حتى أصبح هذا الأمر من تقاليد النادي في السنوات الأخيرة، حيث أنه لا يعمل أبدًا على الاعتماد على اللاعبين الشبان، ولا يحاول إعدادهم للعب في مستوى عالٍ واحترافي. لا يتعلق الأمر فقط باللاعبين الأجانب الذين كانوا داخل النادي، ولم ينجح في إخراج أفضل ما لديهم، بداية بالظهير البرازيلي الشهير روبرتو كارلوس، ونهاية بالمهاجم جابرييل باربوسا، فهناك العناصر الشابة الإيطالية التي لم تأخذ فرصتها مع الفريق الاول، وأبرز تلك الأسماء كان أندريا بيرلو، إضافة إلى ليوناردو بونوتشي وماتيا ديسترو. لم يتغير الأمر كثيرًا مع الإدارة الصينية الجديدة للنادي متمثلة في مجموعة سونينج الاستثمارية، فرغم وجود نقص واضح في تشكيلة الفريق الأول على صعيد الخيارات التي يعتمد عليها لوتشيانو سباليتي سواء في خط الوسط أو الأمامي، فإن هناك تجاهل لتألق فريق الشباب مع المدرب ستيفانو فيكي. ففي الموسم الماضي حقق فريق البريمافيرا الشباب لقب بطولة الدوري للشباب، مع تألق كبير للمهاجم الإيطالي أندريا بينامونتي الذي سجل 16 هدفًا، والمدافع البلجيكي فانهيدسون ولاعب الوسط السويسري إيميرس. أما في الموسم الحالي، فتم اكتشاف بعض الوجوه الصاعدة الجديدة، مثل لاعب خط الوسط نيكولو زانيولو (18 عامًا)، وهو لاعب وسط هجومي سجل 9 أهداف وصنع 5 أهداف، إلى جانب أوديجارد وكوليدو في الخط الأمامي. وفي بطولة دوري الأبطال للشباب، شكل الثنائي بينامونتي إلى جانب النرويجي جينس أوديجارد قوة كبيرة للغاية في الخط الأمامي، حيث سجلا معًا 12 هدفًا، ومن المنتظر أن يواجه فريق إنتر للشباب اختبارًا جديدًا لتأكيد جودته في دور الـ16 من دوري الأبطال للشباب أمام مانشستر سيتي في 20 فبراير/شباط المقبل، والمثير في الأمر أن الإنتر هو الفريق الإيطالي الوحيد المتواجد في تلك البطولة. وعلى الرغم من ظهور تلك الأسماء بشكلٍ جيد، واتسامهم بالاستمرارية في تقديم أداء قوي، حيث نجحوا في قيادة النيراتزوري للفوز بكأس السوبر للشباب على حساب روما في 7 يناير/كانون أول الماضي بهدفين من أويدجارد والمهاجم الأرجنتيني كوليدو، لكن مدرب الفريق الأول لوتشيانو سباليتي، لم يفكر في الاستعانة بأيٍ منهم رغم تراجع النتائج ونقص الأوراق الهجومية لديه. وكان القناص الشاب أندريا بينامونتي على مقربة من الانضمام لساسوولو في سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة بمقابل يقترب من 10 ملايين يورو، ورغم موافقة النادي الأسود والأزرق على العرض، لكن اللاعب رفض الانتقال وفضل الاستمرار في إنتر، لعله يجد فرصة قريبة مع الفريق الأول في ظل إصابة ماورو إيكاردي.