مكاسب زيدان من إصابة توني كروس

حدث إستثنائي ينتظر ريال مدريد اليوم في معقل بيتيس

{ مدن – وكالات: تنتظر ريال مدريد الإسباني، فرصة لصناعة التاريخ، عندما يحل ضيفًا على ملعب بينيتو فيامارين، معقل ريال بيتيس، خلال مباراة الفريقين، اليوم الأحد في الليغا. وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، إن ريال مدريد على موعد مع تسجيل الهدف 6000 في الدوري الإسباني، إذا هز ريال بيتيس بثلاثة أهداف، وذلك بعد 89 عامًا و 10 أيام من أول هدف للفريق الملكي في الدوري والذي سجله لازكانو عام 1929 . وذكرت أن اللاعب باهينو سجل الهدف رقم 1000 للريال في موسم 1950-1951أمام أتلتيك بيلباو في مباراة انتهت بفوز ريال مدريد 5-2، وسجل الأسطورة خينتو الهدف 2000 في موسم 1963-1964 أمام بونتيفيدرا. وسجل جوني الهدف رقم 3000 في مرمى سالامانكا موسم 1980-1981، وزامورانو الهدف 4000 في موسم 1994-1995 أمام بلد الوليد، وسجل جوتي الهدف 5000 أمام نومانسيا موسم 2008-2009 . ويعتبر كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي للميرينجي في بطولة الدوري، حيث سجل 296 هدف في 283 مباراة، ويحتاج 4 أهداف للوصول للهدف 300، ويليه راؤول جونزاليس 228 هدف في 550 مباراة، وألفريدو دي ستيفانو 216 هدف في 282 مباراة، وسانتيانا 186 هدف في 461 مباراة، وهوجو سانشيز 164 هدف، وبوشكاش 156 هدف، وخينتو 126 هدف، وكريما بنزيما 124 هدف، وبوتراجينيو 123 هدف، وبيري 123 هدف. ويملك ريال مدريد حاليًا 5997 هدف في تاريخ الليجا، خلفه برشلونة 5960 هدف، ثم بيلباو 4665، وأتلتيكو مدريد 4568 وفالنسيا 4443، وهي الفرق الوحيدة التي تخطت حاجز 4000 هدف في الليجا.

مكاسب زيدان

يعد توني كروس لاعب وسط ريال مدريد، ركيزة أساسية لا غنى عنها، والعقل المدبر لخطط مدربه زين الدين زيدان منذ توليه مسؤولية الملكي في الأيام الأولى لعام 2016 . إلا أن زيدان تلقى ضربة موجعة بإصابة كروس في أربطة الركبة اليسرى، وغيابه عن الملاعب لمدة أسبوعين، وذلك قبل صدام البلانكوس مع سان جيرمان يوم 6 مارس/أذار المقبل بملعب حديقة الأمراء، في إياب دور الـ16 لدوري الأبطال. توني كروس هو أكثر لاعب مشاركة في ريال مدريد بإجمالي 2119 دقيقة في الموسم الجاري، لثقة الفرنسي زيدان به، الذي بات يضحي بالبرازيلي كاسيميرو، مسترجع الكرات من أجل استمرار الألماني في الملعب، مثلما حدث في الموقعة الأولى أمام سان جيرمان. ونستعرض في هذا التقرير، إمكانية تحول إصابة اللاعب الألماني إلى منافع لمدربه الفرنسي.

نهاية صداع BBC

في وجود توني كروس بمستواه المعهود بجوار الثنائي كاسيميرو ومودريتش يكون الفرنسي زين الدين زيدان، في حيرة بشأن الدفع بالثلاثي (بيل وبنزيما ورونالدو) في الهجوم أم الاستغناء عن أحدهم لإشراك إيسكو، مثلما حدث في لقاء باريس سان جيرمان، الذي بدأه بيل على مقاعد البدلاء. إصابة توني كروس منحت زيدان دواءً لحيرته في المباريات المقبلة بقدرته على الدفع بثلاثي بيل وبنزيما وكريستيانو رونالدو في الهجوم، وخلفهم إيسكو أو الشاب ماركو أسينسيو الذي تألق وصنع هدفي الفوز بعد مشاركته في الدقائق الأخيرة أمام سان جيرمان.

خطة الانتصارات

أصبحت طريقة 4-4-2 الهجومية بوجود لاعبين في الوسط كروس – مودريتش مع فاسكيز وأسينسيو على الجناحين، هي الأقوى والأفضل لريال مدريد هذا الموسم، والتي منحت البلانكوس انتصارات قوية على إشبيلية 5-0 وريال سوسيداد 5-2 وباريس سان جيرمان 3-1 . مع غياب توني كروس، يستطيع زيدان الاستمرار في الاعتماد على كاسيميرو ومودريتش في الوسط بجوارهما أسينسيو وفاسكيز تحت الثنائي كريم بنزيما وكريستيانو رونالدو.

احتواء البدلاء

في غياب توني كروس، يمتلك زيدان القدرة على إشراك الثنائي داني سيبايوس وماتيو كوفاسيتش، خاصة الأول الذي انضم لريال مدريد في الصيف الماضي من ريال بيتيس كأفضل لاعب في بطولة أوربا تحت 21 عامًا، لكنه يعاني من قلة المشاركة. وأتت الفرصة لزيدان من أجل إطلاق سراح داني سيبايوس في المدة المقبلة، في غياب توني كروس ونفس الحال مع كوفاسيتش الذي يحظى باهتمام بعض كبار أوربا لضمه في الصيف المقبل، في ظل ابتعاده كثيرًا عن التشكيلة الأساسية.

اهتمام الريال بضم بوغبا

على صعيد اخر تحدثت تقارير صحفية عن إمكانية تقدم نادي ريال مدريد الإسباني، بعرض لضم الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي، خلال مدة الانتقالات الصيفية المقبلة. وفي هذا الصدد قال خبير الكرة الإسبانية والمحلل الشهير بشبكة سكاي سبورتس، جييم بالاجي: من الطبيعي أن الأمور عندما لا تسير على ما يرام مع نجم، فإن الشائعات تبدأ في ربطه بالانتقال لأندية كبيرة مثل ريال مدريد. وكانت تقارير قد قالت إن الفرنسي صاحب الـ24 عاما نادم على عودته لليونايتد عام 2016، ويفكر في الرحيل عن ملعب أولدترافورد. وأضاف: المسألة ليست أموال فقط، هو ليس ضمن أهداف فلورنتينو بيريز (رئيس ريال مدريد)، إدين هازارد وتيبو كورتوا، هما حاليا أبرز اسمين يستهدف ريال مدريد التعاقد معهما. وتابع: قد تبرز أسماء أخرى على أجندة النادي في الأشهر المتبقية من الموسم الحالي، بناء على أدائهم مع أنديتهم، أو مع منتخبات بلادهم في كأس العالم. وواصل: سوف أخبركم بقصة عن بوجبا وريال مدريد، كان اللاعب قد قرر في الماضي مغادرة مانشستر يونايتد، وتم عرضه على فريق ريال مدريد الرديف مقابل 100 ألف يورو. واختتم: مدرب الفريق قال لفلورنتينو تعاقد معه لي عندما يكون سعره 100 مليون، حسنا، هو يساوي أكثر من ذلك الآن، لكنه ليس هو اللاعب الذي يريده ريال مدريد للموسم المقبل.