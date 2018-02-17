في المرمى

المحافظة على التقدم – سامر الياس سعيد

لفت انتباهي خلال الاسبوع الماضي حالات ابرزتها فرق حققت التقدم وكانت قريبة من تحقيق الفوز لكنها في دقائق معدودة تراجعت لتمنح الفريق الخصم ان يسعى لتعديل النتيجة وانهاء المباراة بالتعادل الايجابي..

ومن ضمن هذه الحالات مباراتي ممثلينا ببطولة كاس الاتحاد الاسيوي وهما فريقا الزوراء والقوة الجوية ففي مباراة الزوراء التي حل فيها ضيفا على فريق نادي العهد اللبناني احرز الفريق العراقي هدف السبق في غير مجريات المباراة التي فرض فيها الفريق المضيف سيطرته بالكامل لكنه عجز عن احراز اي هدف فضلا عن اضاعته لركلة جزاء لكنه رغم ذلك انهى المباراة بالتعادل الايجابي لكن ما يعاب على الزوراء هو افتقاره للخبرة المطلوبة في سد الثغرات التي عاناها بالاضافة لدفاعه الذي عانى الضغط المتواصل والتي لواحسن استثمارها لاعبو العهد لتمكنوا من ترجيح كفتهم بغلة كبيرة من الاهداف فالمستوى الذي ظهر به الزوراء في مباراته الاولى لايسر بتاتا خصوصا وان البطولة تتطلب نفسا طويلا وخبرة من شانها ان تحقق الفارق على الفرق الاخرى وتمضي بالفريق نحو الادوار الحاسمة..

في المقابل لم يرسخ فريق نادي القوة الجوية ذاته كفريق حامل للقب لموسمين متتاليتين خصوصا في مباراته الاولى التي ضيف فيها في ملعبه المفترض فريق نادي الجزيرة الاردني والذي احسن كل الفرص المتاحة خصوصا وانه لم يركن للياس بعد تاخره سواء بعد طرد حارسه واحراز حمادي احمد لهدف الجوية الاولى من ضربة جزاء فتكرر السيناريو في المقابل ليطرد حارس مرمى الجوية نتيجة افتقاره للخبرة في التعامل مع انفرادة اللاعب الاردني دون مجريات اللعب التي كان فيها الفريق الجوي ماضيا في احراز غلة جيدة من الاهداف عبر هذه المباراة وفعلا تمكن من فرض شخصيته واحرز صالح سدير هدفا رائعا قبل دقائق معدودة رسخت الاعتقاد بان النتيجة تميل لحامل اللقب بالظهور بمظهر ايجابي تماما في اختباره الاول لكنه مني بهدف التعادل بعيدا عن كل التوقعات والترشيحات وليضيع في مفترق عدم المحافظة على التقدم والذي ظهر ايضا في مباراة دوري الابطال التي جمعت فريقي يوفنتوس الايطالي وتوتنتهام هوتسبير اللندني ففريق السيدة العجوز تمكن من تحقيق هدفين مباغتين بوقت متقدم من المباراة لكنهما لم يكفلا للفريق الايطالي من ان ينهي تلك المباراة لصالحه فتمكن الفريق اللندني من تعديل النتيجة بتعامله الحاسم وخبرته التي استقاها من مدربه كوتينيو الذي احسن التعامل مع المباراة ليوقف مبدا المحافظة على التقدم رغم ان هذا العامل من ابرز اساسيات المدرب وخبرته في تبديل اوراقه التكتيكية من خلال مجريات المباراة عبر ابدال المهاجمين بلاعبين من خط الدفاع لتمتين الصفوف الدفاعية وابطال الهجمات المرتدة التي عادة ما تشكل الخطورة من الجانب الاخر وتسعى لوقف التقدم وتحقيق التعديل في نهاية المطاف..