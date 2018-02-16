عملية عراقية تركية توقع بقيادي كبير في داعش انتشال جثث من تحت الأنقاض في الموصل

بغداد -الموصل – الزمان
اكد مصدر امني عراقي الجمعة انتشال 45 جثة من تحت الانقاض في مدينة الموصل .
وقال العقيد محمد الجبوري بحسب وكالة الانباء الاردنية ببغداد ان فرق الانقاذ والقوات الامنية تمكنت من انتشال 45 جثة من تحت انقاض البيوت التي سقطت عليهم وتسببت بوفاتهم اثناء المعارك التي حصلت في تحرير الموصل من تنظيم داعش الارهابي خلال العام الماضي 2017.
واضاف ان الجثث كانت تطرح روائح وتلوث بالبيئة خلال المدة الماضية مشيرا الى ان الجثث كانت لمدنيين لقوا مصرعهم في الجانب الايمن للموصل
وتوقع المصدر الامني ان يكون نحو 600 جثة لمدنيين ما زالت تحت الانقاض .قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن فرق الدفاع المدني في الموصل انتشلت أمس أربعين جثة من تحت أنقاض الأحياء المدمرة غربي الموصل وفي المدينة القديمة خاصة.
ليس هذا فقط، فقد قال المرصد إن مئات الجثث ما زالت تحت الأنقاض بفعل الحرب التي شنتها القوات العراقية مدعومة بالحشد الشعبي وبتحالف دولي تقوده الولايات المتحدة، من أجل استعادة المدينة من قبضة تنظيم داعش.
ويأتي ذلك رغم أن مديرية الدفاع المدني في محافظة نينوى شمالي العراق قد ذكرت أواسط الشهر الماضي أن عمليات انتشال الجثث انتهت، وذلك على لسان مديرها العميد محمد الجواري، الذي قال إن العدد النهائي للجثث المنتشلة بلغ (آنذاك) 2585 بينها جثث لنساء وأطفال. من جهة اخرى القت القوات الامنية العراقية، امس الاول، القبض على قيادي كبير في تنظيم داعش، خلال عملية استخباراتية شاركت فيها تركيا.
واعلنت “خلية الصقور” الاستخبارية في بيان لها اليوم (15 شباط 2018)، ، انها “تمكنت بالتعاون مع التحالف الدولي والأمن التركي والسفارة العراقية في تركيا، من القبض على القيادي البارز في تنظيم داعش المدعو اسماعيل علوان العيثاوي”.
واكدت الخلية، ان “العيثاوي شغل عدة مناصب في داعش، منها مسؤول اللجنة المفوضة والمشرف على تعيين “الولاة وأمراء الدواوين”، ووزير الإفتاء وعضو “شورى” التنظيم.