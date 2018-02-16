عملية عراقية تركية توقع بقيادي كبير في داعش انتشال جثث من تحت الأنقاض في الموصل

‭ ‬بغداد‭ -‬الموصل‭ – ‬الزمان‭ ‬

اكد‭ ‬مصدر‭ ‬امني‭ ‬عراقي‭ ‬الجمعة‭ ‬انتشال‭ ‬45‭ ‬جثة‭ ‬من‭ ‬تحت‭ ‬الانقاض‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ .‬

وقال‭ ‬العقيد‭ ‬محمد‭ ‬الجبوري‭ ‬بحسب‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬الاردنية‭ ‬ببغداد‭ ‬ان‭ ‬فرق‭ ‬الانقاذ‭ ‬والقوات‭ ‬الامنية‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬انتشال‭ ‬45‭ ‬جثة‭ ‬من‭ ‬تحت‭ ‬انقاض‭ ‬البيوت‭ ‬التي‭ ‬سقطت‭ ‬عليهم‭ ‬وتسببت‭ ‬بوفاتهم‭ ‬اثناء‭ ‬المعارك‭ ‬التي‭ ‬حصلت‭ ‬في‭ ‬تحرير‭ ‬الموصل‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬الارهابي‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬2017‭.‬

واضاف‭ ‬ان‭ ‬الجثث‭ ‬كانت‭ ‬تطرح‭ ‬روائح‭ ‬وتلوث‭ ‬بالبيئة‭ ‬خلال‭ ‬المدة‭ ‬الماضية‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الجثث‭ ‬كانت‭ ‬لمدنيين‭ ‬لقوا‭ ‬مصرعهم‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الايمن‭ ‬للموصل

وتوقع‭ ‬المصدر‭ ‬الامني‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬نحو‭ ‬600‭ ‬جثة‭ ‬لمدنيين‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬تحت‭ ‬الانقاض‭ .‬قال‭ ‬المرصد‭ ‬العراقي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬إن‭ ‬فرق‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬انتشلت‭ ‬أمس‭ ‬أربعين‭ ‬جثة‭ ‬من‭ ‬تحت‭ ‬أنقاض‭ ‬الأحياء‭ ‬المدمرة‭ ‬غربي‭ ‬الموصل‭ ‬وفي‭ ‬المدينة‭ ‬القديمة‭ ‬خاصة‭.‬

ليس‭ ‬هذا‭ ‬فقط،‭ ‬فقد‭ ‬قال‭ ‬المرصد‭ ‬إن‭ ‬مئات‭ ‬الجثث‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭ ‬بفعل‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬شنتها‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬مدعومة‭ ‬بالحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬وبتحالف‭ ‬دولي‭ ‬تقوده‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استعادة‭ ‬المدينة‭ ‬من‭ ‬قبضة‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭.‬

ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬مديرية‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬نينوى‭ ‬شمالي‭ ‬العراق‭ ‬قد‭ ‬ذكرت‭ ‬أواسط‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬أن‭ ‬عمليات‭ ‬انتشال‭ ‬الجثث‭ ‬انتهت،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬لسان‭ ‬مديرها‭ ‬العميد‭ ‬محمد‭ ‬الجواري،‭ ‬الذي‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬العدد‭ ‬النهائي‭ ‬للجثث‭ ‬المنتشلة‭ ‬بلغ‭ ‬‭(‬آنذاك‭)‬‭ ‬2585‭ ‬بينها‭ ‬جثث‭ ‬لنساء‭ ‬وأطفال‭. ‬من‭ ‬جهة‭ ‬اخرى‭ ‬القت‭ ‬القوات‭ ‬الامنية‭ ‬العراقية،‭ ‬امس‭ ‬الاول،‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬قيادي‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش،‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬استخباراتية‭ ‬شاركت‭ ‬فيها‭ ‬تركيا‭.‬

واعلنت‭ ‬“خلية‭ ‬الصقور”‭ ‬الاستخبارية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لها‭ ‬اليوم‭ ‬‭(‬15‭ ‬شباط‭ ‬2018‭)‬،‭ ‬،‭ ‬انها‭ ‬“تمكنت‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬والأمن‭ ‬التركي‭ ‬والسفارة‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬تركيا،‭ ‬من‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬القيادي‭ ‬البارز‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬المدعو‭ ‬اسماعيل‭ ‬علوان‭ ‬العيثاوي”‭.‬

واكدت‭ ‬الخلية،‭ ‬ان‭ ‬“العيثاوي‭ ‬شغل‭ ‬عدة‭ ‬مناصب‭ ‬في‭ ‬داعش،‭ ‬منها‭ ‬مسؤول‭ ‬اللجنة‭ ‬المفوضة‭ ‬والمشرف‭ ‬على‭ ‬تعيين‭ ‬“الولاة‭ ‬وأمراء‭ ‬الدواوين”،‭ ‬ووزير‭ ‬الإفتاء‭ ‬وعضو‭ ‬“شورى”‭ ‬التنظيم‭.‬