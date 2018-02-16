استنكار سياسي لحبس أبو الفتوح وحزب مصرالقوية يدرس تجميد نشاطه

القاهرة -مصطفى عمارة
اكد محمد عثمان عضو المكتب السياسى لحزب مصر القوية فى تصريحات للزمان ان الحزب يدرس حاليا تجميد نشاط الحزب عقب القاء القبض على عبد المنعم ابو الفتوح لان المناخ السائد حاليا لا يساعد على ممارسة حزبية سليمة ، واضاف ان اراء عبد المنعم ابو الفتوح التى يطرحها فى الداخل هي نفس الافكار التى يطرحا فى الخارج، وانه كان يردد دائما انه افضل له ان يعيش فى سجن بالداخل افضل من ان يعيش فى قصر فى لندن . فى السياق ذاته استنكرت الحركة المدنيةالقاء القبض على ابو الفتوح معتبرة ان تلك الخطوة تفتح مجال امام صراع واسع يطال كافة التيارات السياسية ولا يترك الحريه لاى معارك وفى هذا الاطار اصدر حزب الدستور احتجاز رئيس احد الاحزاب الشرعيه باعتبار ان ذلك يعمل على نشر اجواء الترهيب فى مواجهه المعارضيين لسياسات النظام رغم انهم يعملون فى اطار الضمانات التى حددها القانون والدستور وان ما صرح به يدخل فى اطار حريه التعبير كما استنكر حزب التحالف الشعب فى بيان له القبض على ابو الفتوح والذى حذر من خطر الفوضى والانقلاب وعلى جزور التمسك بالمسارت السليمه فى العمل السياسى واعلن حزب العيش والحريه بتضامنه مع حزب مصر القويه فى مواجهه الهجمه الامنيه التى طالت رئيس الحزب ونائبه فى المقابل كشف النائب مصطفى بكرى فى تصريحات خاصة للزمان ان ابو الفتوح التقى بقيادات اخوانية فى سويسرا ولندن وان الالتقاء بقيادات جماعة ارهابية يعنى دعما لمخططاتها واضاف ان البلاد تعيش حاليا حاله حرب لا تسمح بمالساس بالقوات المسلحه وتهديد الامن القومى فيما طالب عدد من السياسيين بحل الاحزاب الدينية التى من بينهما حزب مصر القوية نظرا لخطورتها على الامن القومى وفى هذا الاطار طالب النائب يحيى الكدوانى وكيل لجنه الدفاع والامن القومى بمجلس النواب بمراجعه موقف الاحزاب ذات التوجه الدينى مثل حزب مصر القوية والنور والتى تمثل خطورة على الامن القومى خاصة ان مصر مستهدفة من قوى خارجية، واكد النائب محمد سليم ان الاحزاب الدينية هى اذرع للاخوان وبالتالى يجب وقف نشاطها