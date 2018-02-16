استنكار سياسي لحبس أبو الفتوح وحزب مصرالقوية يدرس تجميد نشاطه

القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

اكد‭ ‬محمد‭ ‬عثمان‭ ‬عضو‭ ‬المكتب‭ ‬السياسى‭ ‬لحزب‭ ‬مصر‭ ‬القوية‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬الحزب‭ ‬يدرس‭ ‬حاليا‭ ‬تجميد‭ ‬نشاط‭ ‬الحزب‭ ‬عقب‭ ‬القاء‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬عبد‭ ‬المنعم‭ ‬ابو‭ ‬الفتوح‭ ‬لان‭ ‬المناخ‭ ‬السائد‭ ‬حاليا‭ ‬لا‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬ممارسة‭ ‬حزبية‭ ‬سليمة‭ ‬،‭ ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬اراء‭ ‬عبد‭ ‬المنعم‭ ‬ابو‭ ‬الفتوح‭ ‬التى‭ ‬يطرحها‭ ‬فى‭ ‬الداخل‭ ‬هي‭ ‬نفس‭ ‬الافكار‭ ‬التى‭ ‬يطرحا‭ ‬فى‭ ‬الخارج،‭ ‬وانه‭ ‬كان‭ ‬يردد‭ ‬دائما‭ ‬انه‭ ‬افضل‭ ‬له‭ ‬ان‭ ‬يعيش‭ ‬فى‭ ‬سجن‭ ‬بالداخل‭ ‬افضل‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬يعيش‭ ‬فى‭ ‬قصر‭ ‬فى‭ ‬لندن‭ . ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬استنكرت‭ ‬الحركة‭ ‬المدنيةالقاء‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬ابو‭ ‬الفتوح‭ ‬معتبرة‭ ‬ان‭ ‬تلك‭ ‬الخطوة‭ ‬تفتح‭ ‬مجال‭ ‬امام‭ ‬صراع‭ ‬واسع‭ ‬يطال‭ ‬كافة‭ ‬التيارات‭ ‬السياسية‭ ‬ولا‭ ‬يترك‭ ‬الحريه‭ ‬لاى‭ ‬معارك‭ ‬وفى‭ ‬هذا‭ ‬الاطار‭ ‬اصدر‭ ‬حزب‭ ‬الدستور‭ ‬احتجاز‭ ‬رئيس‭ ‬احد‭ ‬الاحزاب‭ ‬الشرعيه‭ ‬باعتبار‭ ‬ان‭ ‬ذلك‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬نشر‭ ‬اجواء‭ ‬الترهيب‭ ‬فى‭ ‬مواجهه‭ ‬المعارضيين‭ ‬لسياسات‭ ‬النظام‭ ‬رغم‭ ‬انهم‭ ‬يعملون‭ ‬فى‭ ‬اطار‭ ‬الضمانات‭ ‬التى‭ ‬حددها‭ ‬القانون‭ ‬والدستور‭ ‬وان‭ ‬ما‭ ‬صرح‭ ‬به‭ ‬يدخل‭ ‬فى‭ ‬اطار‭ ‬حريه‭ ‬التعبير‭ ‬كما‭ ‬استنكر‭ ‬حزب‭ ‬التحالف‭ ‬الشعب‭ ‬فى‭ ‬بيان‭ ‬له‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬ابو‭ ‬الفتوح‭ ‬والذى‭ ‬حذر‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬الفوضى‭ ‬والانقلاب‭ ‬وعلى‭ ‬جزور‭ ‬التمسك‭ ‬بالمسارت‭ ‬السليمه‭ ‬فى‭ ‬العمل‭ ‬السياسى‭ ‬واعلن‭ ‬حزب‭ ‬العيش‭ ‬والحريه‭ ‬بتضامنه‭ ‬مع‭ ‬حزب‭ ‬مصر‭ ‬القويه‭ ‬فى‭ ‬مواجهه‭ ‬الهجمه‭ ‬الامنيه‭ ‬التى‭ ‬طالت‭ ‬رئيس‭ ‬الحزب‭ ‬ونائبه‭ ‬فى‭ ‬المقابل‭ ‬كشف‭ ‬النائب‭ ‬مصطفى‭ ‬بكرى‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬ابو‭ ‬الفتوح‭ ‬التقى‭ ‬بقيادات‭ ‬اخوانية‭ ‬فى‭ ‬سويسرا‭ ‬ولندن‭ ‬وان‭ ‬الالتقاء‭ ‬بقيادات‭ ‬جماعة‭ ‬ارهابية‭ ‬يعنى‭ ‬دعما‭ ‬لمخططاتها‭ ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬البلاد‭ ‬تعيش‭ ‬حاليا‭ ‬حاله‭ ‬حرب‭ ‬لا‭ ‬تسمح‭ ‬بمالساس‭ ‬بالقوات‭ ‬المسلحه‭ ‬وتهديد‭ ‬الامن‭ ‬القومى‭ ‬فيما‭ ‬طالب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬السياسيين‭ ‬بحل‭ ‬الاحزاب‭ ‬الدينية‭ ‬التى‭ ‬من‭ ‬بينهما‭ ‬حزب‭ ‬مصر‭ ‬القوية‭ ‬نظرا‭ ‬لخطورتها‭ ‬على‭ ‬الامن‭ ‬القومى‭ ‬وفى‭ ‬هذا‭ ‬الاطار‭ ‬طالب‭ ‬النائب‭ ‬يحيى‭ ‬الكدوانى‭ ‬وكيل‭ ‬لجنه‭ ‬الدفاع‭ ‬والامن‭ ‬القومى‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬بمراجعه‭ ‬موقف‭ ‬الاحزاب‭ ‬ذات‭ ‬التوجه‭ ‬الدينى‭ ‬مثل‭ ‬حزب‭ ‬مصر‭ ‬القوية‭ ‬والنور‭ ‬والتى‭ ‬تمثل‭ ‬خطورة‭ ‬على‭ ‬الامن‭ ‬القومى‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬مستهدفة‭ ‬من‭ ‬قوى‭ ‬خارجية،‭ ‬واكد‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬سليم‭ ‬ان‭ ‬الاحزاب‭ ‬الدينية‭ ‬هى‭ ‬اذرع‭ ‬للاخوان‭ ‬وبالتالى‭ ‬يجب‭ ‬وقف‭ ‬نشاطها