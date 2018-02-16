واشنطن وأنقرة تتفقان على العمل معاً في سوريا والأوروبي يدعو تركيا الى ضبط النفس

صوفيا‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬—انقرة‭ – ‬توركان‭ ‬اسماعيل‭ ‬

‭ ‬دعت‭ ‬وزيرة‭ ‬خارجية‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬فيديريكا‭ ‬موغيريني‭ ‬الجمعة‭ ‬تركيا‭ ‬الى‭ ‬‮«‬ضبط‭ ‬النفس‮»‬‭ ‬في‭ ‬عملياتها‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬سوريا،‭ ‬في‭ ‬اعقاب‭ ‬نداء‭ ‬مماثل‭ ‬وجهه‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الاميركي‭ ‬ريكس‭ ‬تيلرسون‭. ‬وقالت‭ ‬موغيريني‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬في‭ ‬صوفيا‭ ‬لوزراء‭ ‬خارجية‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬ودول‭ ‬غرب‭ ‬البلقان،‭ ‬شارك‭ ‬فيه‭ ‬الوزير‭ ‬التركي‭ ‬للشؤون‭ ‬الاوروبية‭ ‬عمر‭ ‬سيليك‭ ‬‮«‬ما‭ ‬يثير‭ ‬قلق‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬هو‭ ‬ان‭ ‬هدف‭ ‬العمليات‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يبقى‭ ‬‭+‬داعش‭+‬‮»‬‭. ‬وأوضحت‭ ‬موغيريني‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬شددنا‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الموقف‭ ‬اليوم‭ ‬لاصدقائنا‭ ‬الاتراك،‭ ‬وانا‭ ‬اؤيد‭ ‬ما‭ ‬قاله‭ ‬تيلرسون‭ ‬في‭ ‬انقرة‭ ‬عندما‭ ‬شدد‭ ‬امام‭ ‬اصدقائنا‭ ‬الاتراك‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬ضبط‭ ‬النفس‭ ‬في‭ ‬عملياتهم‭ ‬العسكرية‮»‬‭. ‬والجمعة‭ ‬كرر‭ ‬تيلرسون‭ ‬الذي‭ ‬يزور‭ ‬انقرة‭ ‬دعوة‭ ‬تركيا‭ ‬الى‭ ‬‮«‬ضبط‭ ‬النفس‮»‬‭ ‬في‭ ‬هجومها‭ ‬على‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬عفرين‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬سوريا‭. ‬وتواصل‭ ‬تركيا‭ ‬منذ‭ ‬20‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬هجومها‭ ‬على‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬غصن‭ ‬الزيتون‮»‬‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬عفرين‭ ‬السورية‭. ‬وشدد‭ ‬تيلرسون‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وتركيا‭ ‬تريدان‭ ‬‮«‬العمل‭ ‬معا‮»‬‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬تخطي‭ ‬الازمة‭ ‬الحالية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭. ‬حيث‭ ‬أتفقت‭ ‬تركيا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬معا‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬بعد‭ ‬اسابيع‭ ‬من‭ ‬التوتر‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬الناجم‭ ‬عن‭ ‬الهجوم‭ ‬التركي‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا،‭ ‬ما‭ ‬اثار‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬مواجهة‭ ‬عسكرية‭ ‬بين‭ ‬الحليفين‭ ‬في‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الاطلسي‭.‬

وأعلن‭ ‬وزيرا‭ ‬الخارجية‭ ‬الاميركي‭ ‬ريكس‭ ‬تيلرسون‭ ‬والتركي‭ ‬مولود‭ ‬تشاوش‭ ‬اوغلو‭ ‬في‭ ‬انقرة‭ ‬ان‭ ‬الطرفين‭ ‬سيشكلان‭ ‬مجموعات‭ ‬عمل‭ ‬لحل‭ ‬القضايا‭ ‬الاساسية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬موضع‭ ‬خلاف‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭. ‬ولم‭ ‬يقدما‭ ‬تفاصيل‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬انجاز‭ ‬هذه‭ ‬الامور،‭ ‬لكنهما‭ ‬اشارا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬حل‭ ‬الخلاف‭ ‬المتعلق‭ ‬بمدينة‭ ‬منبج‭ ‬السورية‭ ‬يشكل‭ ‬‮«‬اولوية‮»‬،‭ ‬في‭ ‬اشارة‭ ‬الى‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬ينتشر‭ ‬فيها‭ ‬جنود‭ ‬اميركيون،‭ ‬فيما‭ ‬تهدد‭ ‬انقرة‭ ‬بتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬عمليتها‭ ‬ضد‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬المتحالفة‭ ‬مع‭ ‬واشنطن،‭ ‬وصولا‭ ‬الى‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭.‬

وقال‭ ‬تيلرسون‭ ‬بعد‭ ‬المحادثات‭ ‬‮«‬لن‭ ‬نتحرك‭ ‬كل‭ ‬بمفرده‭ ‬بعد‭ ‬الان‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬‮«‬سنعمل‭ ‬معا،‭ ‬ولدينا‭ ‬آليات‭ ‬جيدة‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬تحقيق‭ ‬هذه‭ ‬الامور،‭ ‬وهناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬للقيام‭ ‬به‮»‬‭. ‬من‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬التركي‭ ‬ان‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وتركيا‭ ‬اتفقتا‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬تطبيع‭ ‬العلاقات‭. ‬واوضح‭ ‬ان‭ ‬العلاقات‭ ‬تمر‭ ‬‮«‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬حساسة‮»‬‭ ‬متعهدا‭ ‬بانشاء‭ ‬‮«‬آليات‮»‬‭ ‬لبحث‭ ‬القضايا‭ ‬الخلافية‭. ‬والهدف‭ ‬الرئيسي‭ ‬لزيارة‭ ‬تيلرسون‭ ‬الى‭ ‬انقرة‭ ‬هو‭ ‬تهدئة‭ ‬غضب‭ ‬تركيا‭ ‬ازاء‭ ‬السياسة‭ ‬الاميركية‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬وهو‭ ‬خلاف‭ ‬اسفر‭ ‬عن‭ ‬اكبر‭ ‬أزمة‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬منذ‭ ‬حرب‭ ‬العراق‭ ‬عام‭ ‬2003‭. ‬والعملية‭ ‬التي‭ ‬تشنها‭ ‬تركيا‭ ‬ضد‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬عفرين‭ ‬السورية‭ ‬أضافت‭ ‬مشكلة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬علاقات‭ ‬ثنائية‭ ‬يشوبها‭ ‬توتر‭ ‬متزايد‭. ‬فقد‭ ‬حذرت‭ ‬واشنطن‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬العملية‭ ‬التركية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬عفرين‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تحرف‭ ‬مسار‭ ‬الحملة‭ ‬ضد‭ ‬الجهاديين‭.‬

ودعا‭ ‬تيلرسون‭ ‬مجددا‭ ‬انقرة‭ ‬الى‭ ‬‮«‬ضبط‭ ‬النفس‮»‬‭ ‬في‭ ‬عمليتها‭ ‬فيما‭ ‬شدد‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وتركيا‭ ‬‮«‬لديهما‭ ‬الاهداف‭ ‬نفسها‭ ‬في‭ ‬سوريا‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الاميركي‭ ‬التقى‭ ‬الخميس‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬ساعات‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان،‭ ‬وقالت‭ ‬مصادر‭ ‬رئاسية‭ ‬ان‭ ‬اردوغان‭ ‬عرض‭ ‬‮«‬بصراحة‮»‬‭ ‬توقعات‭ ‬تركيا‭ ‬واولوياتها‭. ‬وفي‭ ‬خرق‭ ‬للبروتوكول،‭ ‬حضر‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬التركي‭ ‬اللقاء‭ ‬بين‭ ‬تيلرسون‭ ‬واردوغان‭ ‬في‭ ‬القصر‭ ‬الرئاسي‭ ‬وتولى‭ ‬الترجمة‭ ‬بين‭ ‬الاثنين،‭ ‬كما‭ ‬قالت‭ ‬مصادر‭ ‬اميركية‭. ‬‮«‬حل‭ ‬مسألة‭ ‬منبج‮»‬‭ ‬

والعملية‭ ‬التي‭ ‬اطلقتها‭ ‬تركيا‭ ‬ضد‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬التي‭ ‬تعتبرها‭ ‬انقرة‭ ‬‮«‬منظمة‭ ‬ارهابية‮»‬،‭ ‬ادت‭ ‬الى‭ ‬معارك‭ ‬بين‭ ‬الجنود‭ ‬الاتراك‭ ‬ومقاتلين‭ ‬اكراد‭ ‬متحالفين‭ ‬بشكل‭ ‬وثيق‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬المعركة‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭.‬

وتعتبر‭ ‬انقرة‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬بانها‭ ‬امتداد‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬لحزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬المحظور‭ ‬الذي‭ ‬يخوض‭ ‬تمردا‭ ‬مسلحا‭ ‬ضد‭ ‬انقرة،‭ ‬والمدرج‭ ‬على‭ ‬لوائح‭ ‬الارهاب‭ ‬الاميركية‭ ‬ولدى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭.‬

وصعد‭ ‬اردوغان‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬التوتر‭ ‬عبر‭ ‬دعوته‭ ‬القوات‭ ‬الاميركية‭ ‬الى‭ ‬مغادرة‭ ‬منبج‭ ‬الواقعة‭ ‬شرق‭ ‬عفرين‭ ‬ما‭ ‬اثار‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬مواجهة‭ ‬مسلحة‭ ‬بين‭ ‬الحليفين‭ ‬في‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الاطلسي‭. ‬وتنشر‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬عسكريين‭ ‬في‭ ‬منبج‭.‬

لكن‭ ‬تيلرسون‭ ‬اكد‭ ‬انه‭ ‬على‭ ‬تركيا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬حل‭ ‬التوتر‭ ‬المحيط‭ ‬بمدينة‭ ‬منبج‭ ‬التي‭ ‬هددت‭ ‬انقرة‭ ‬بمهاجمتها‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬سيتم‭ ‬اعطاء‭ ‬اولوية‭ ‬لمنبج‭ ‬في‭ ‬جهودنا‭ ‬للعمل‭ ‬المشترك‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬مصدر‭ ‬مطلع‭ ‬على‭ ‬المفاوضات‭ ‬رفض‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه‭ ‬ان‭ ‬المحادثات‭ ‬ستنظر‭ ‬في‭ ‬انتقال‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬من‭ ‬منبج‭ ‬باتجاه‭ ‬الشرق‭ ‬الى‭ ‬ما‭ ‬وراء‭ ‬نهر‭ ‬الفرات‭ ‬حتى‭ ‬يتمكن‭ ‬الاتراك‭ ‬من‭ ‬التوجه‭ ‬الى‭ ‬المدينة‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬الاميركيين‭.‬

وكانت‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭ ‬خاضعة‭ ‬لسيطرة‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬تطرده‭ ‬منها‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭. ‬واعتبر‭ ‬تيلرسون‭ ‬انه‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬الا‭ ‬تسقط‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭ ‬مجددا‭ ‬في‭ ‬ايدي‭ ‬الجهاديين‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬دعا‭ ‬تشاوش‭ ‬اوغلو‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الى‭ ‬مغادرة‭ ‬منبج‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬ان‭ ‬نكون‭ ‬متاكدين‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬ستنتقل‭ ‬الى‭ ‬شرق‭ ‬الفرات‮»‬‭.‬

والخلاف‭ ‬حول‭ ‬سوريا‭ ‬ليس‭ ‬سوى‭ ‬احد‭ ‬الملفات‭ ‬الشائكة‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬فقد‭ ‬تضررت‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وتركيا‭ ‬ايضا‭ ‬بعد‭ ‬الانقلاب‭ ‬الفاشل‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬اثر‭ ‬شعور‭ ‬انقرة‭ ‬بالغياب‭ ‬الملحوظ‭ ‬للتضامن‭ ‬الاميركي‭ ‬معها‭ ‬والغضب‭ ‬منها‭ ‬ازاء‭ ‬رفضها‭ ‬تسليم‭ ‬فتح‭ ‬الله‭ ‬غولن،‭ ‬المتهم‭ ‬بتدبير‭ ‬الانقلاب‭.‬

وحض‭ ‬تيلرسون‭ ‬على‭ ‬الافراج‭ ‬عن‭ ‬الاتراك‭ ‬والاميركيين‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬القبض‭ ‬عليهم‭ ‬في‭ ‬حملة‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬الانقلاب‭.‬