الأوروبي ينتقد تشديد السويد شروط استقبال المهاجرين باريس وبرلين تدعوان أوروبا لتولي دفاعها بنفسها

ميونخ‭ ‬‭-‬‭ ‬استوكهولم‭ ‬‭-‬الزمان‭ ‬

اعتبرت‭ ‬وزيرتا‭ ‬الدفاع‭ ‬الفرنسية‭ ‬والالمانية‭ ‬الجمعة‭ ‬انه‭ ‬على‭ ‬اوروبا‭ ‬ان‭ ‬تملكا‭ ‬‮«‬استقلالية‭ ‬استراتيجية‮»‬‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الدفاع‭ ‬مع‭ ‬الابقاء‭ ‬على‭ ‬انخراطها‭ ‬في‭ ‬الحلف‭ ‬الاطلسي،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تبدي‭ ‬واشنطن‭ ‬قلقها‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬دفاع‭ ‬اوروبي‭.‬

واكدت‭ ‬وزيرة‭ ‬الجيوش‭ ‬الفرنسية‭ ‬فلورنس‭ ‬بارلي‭ ‬اثناء‭ ‬مؤتمر‭ ‬سنوي‭ ‬حول‭ ‬الامن‭ ‬في‭ ‬ميونيخ‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬نكون‭ ‬مهددين‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬جوارنا‭ ‬المباشر‭ ‬خصوصا‭ ‬جنوبا،‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬نكون‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬الامر،‭ ‬حتى‭ ‬عندما‭ ‬تكون‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬او‭ ‬الحلف‭ ‬‭(‬الاطلسي‭)‬‭ ‬يحبذان‭ ‬انخراطا‭ ‬اقل‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬‮«‬ولذلك‭ ‬يتعين‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬لنا‭ ‬استقلاليتنا‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬‭(‬‭..‬‭)‬‭ ‬دون‭ ‬اجبار‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬تأتي‭ ‬لمساعدتنا‭ ‬ودون‭ ‬تحويل‭ ‬وسائلها‭ ‬‭(‬الاستخبارات‭ ‬والمراقبة‭)‬‭ ‬او‭ ‬تموينها‭ ‬عن‭ ‬مهام‭ ‬اخرى”‭.‬فيما‭ ‬شددت‭ ‬السويد‭ ‬الى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬شروط‭ ‬الاستقبال‭ ‬ومنح‭ ‬اللجوء،‭ ‬كما‭ ‬قال‭ ‬المفوض‭ ‬الاوروبي‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬اوروبا‭ ‬داعيا‭ ‬ستوكهولم‭ ‬الى‭ ‬التراجع‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬التوجه‭.‬

وقال‭ ‬نيلز‭ ‬مويزنيكس‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬نشر‭ ‬الجمعة‭ ‬‮«‬مع‭ ‬الاشادة‭ ‬بجهود‭ ‬السويد‭ ‬في‭ ‬مساعدة‭ ‬طالبي‭ ‬اللجوء‭ ‬واللاجئين،‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬أوج‭ ‬تدفقهم‭ ‬في‭ ‬2015،‭ ‬يشعر‭ ‬المفوض‭ ‬بالقلق‭ ‬من‭ ‬القيود‭ ‬التي‭ ‬فرضت‮»‬‭. ‬وسجلت‭ ‬السويد‭ ‬حوالى‭ ‬400‭ ‬الف‭ ‬طلب‭ ‬لجوء‭ ‬منذ‭ ‬2012‭ ‬اي‭ ‬واحد‭ ‬لكل‭ ‬25‭ ‬نسمة‭ ‬وهو‭ ‬رقم‭ ‬قياسي‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭. ‬ووصل‭ ‬عدد‭ ‬الطلبات‭ ‬الى‭ ‬الذروة‭ ‬في‭ ‬2015‭ ‬عندما‭ ‬بلغ‭ ‬162‭ ‬الفا‭ ‬ثلثها‭ ‬من‭ ‬السوريين‭.‬

وللحد‭ ‬من‭ ‬تدفق‭ ‬اللاجئين‭ ‬مع‭ ‬بلوغ‭ ‬أقصى‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬الاستقبال،‭ ‬من‭ ‬مراكز‭ ‬إيواء‭ ‬ومكتب‭ ‬الهجرة‭ ‬والشؤون‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وغيرها،‭ ‬أعاد‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬الاسكندينافي‭ ‬إجراءات‭ ‬التدقيق‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬2016،‭ ‬وفرض‭ ‬بعد‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬إجراءات‭ ‬يفترض‭ ‬ان‭ ‬تردع‭ ‬المرشحين‭ ‬للهجرة‭ ‬عن‭ ‬دخول‭ ‬أراضيها‭.‬

وحدد‭ ‬المفوض‭ ‬ثلاثة‭ ‬إجراءات‭ ‬تطرح‭ ‬مشكلة‭ ‬هي‭ ‬انتهاء‭ ‬امكانية‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬سكن‭ ‬ومساعدة‭ ‬اجتماعية‭ ‬وطبية‭ ‬لطالبي‭ ‬اللجوء‭ ‬الذين‭ ‬ليس‭ ‬لديهم‭ ‬أطفال‭ ‬ورفضت‭ ‬طلباتهم،‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬لم‭ ‬شمل‭ ‬العائلات،‭ ‬ومعاملة‭ ‬القاصرين‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يرافقهم‭ ‬بالغون‭.‬

وأطلق‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الاول‭/‬ديسمبر‭ ‬2017‭ ‬‮«‬تعاونا‮»‬‭ ‬عسكريا‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬‭(‬تعاونا‭ ‬بنيويا‭ ‬دائما‭)‬‭ ‬لتطوير‭ ‬تجهيزات‭ ‬وتسليحا‭ ‬او‭ ‬تسهيل‭ ‬عمليات‭ ‬خارجية‭.‬

‭ ‬ويدعو‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬ايمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬بقوة‭ ‬الى‭ ‬تشكيل‭ ‬قوة‭ ‬اوروبية‭ ‬مشتركة‭ ‬للتدخل‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬التحرك‭ ‬خارج‭ ‬الهياكل‭ ‬القائمة‭ ‬للحلف‭ ‬الاطلسي‭ ‬او‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭.‬

واشارت‭ ‬الوزيرة‭ ‬الفرنسية‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬الاوروبية‭ ‬للتدخل‭ ‬ستتيح‭ ‬‮«‬بروز‭ ‬ثقافة‭ ‬استراتيجية‭ ‬مشتركة‭ ‬بين‭ ‬الاوروبيين‮»‬‭ ‬واصفة‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬‮«‬تعارض‭ ‬بين‭ ‬الحلف‭ ‬الاطلسي‭ ‬والاتحاد‭ ‬الاوروبي‮»‬‭ ‬بانه‭ ‬‮«‬نقاش‭ ‬خاطىء‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬أكدت‭ ‬وزيرة‭ ‬الدفاع‭ ‬الالمانية‭ ‬اورسولا‭ ‬فون‭ ‬دير‭ ‬ليين‭ ‬‮«‬نريد‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬العلاقات‭ ‬عبر‭ ‬الاطلسي،‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نصبح‭ ‬اوروبيين‭ ‬اكثر‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬‮«‬الامر‭ ‬يتعلق‭ ‬باوروبا‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬تزن‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬وجهة‭ ‬نظر‭ ‬عسكرية‭ ‬ويمكنها‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬اكثر‭ ‬استقلالية‭ ‬وتحمل‭ ‬مسؤوليات‭ ‬اكبر‭ ‬داخل‭ ‬الحلف‭ ‬الاطلسي‭ ‬خصوصا‭. ‬هذا‭ ‬تحدي‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمستقبل‭ ‬الاوروبي‮»‬‭.‬

وكرر‭ ‬الامين‭ ‬العام‭ ‬للحلف‭ ‬الاطلسي‭ ‬ينس‭ ‬ستولتنبرغ‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬ميونيخ‭ ‬القول‭ ‬ان‭ ‬دفع‭ ‬اوروبا‭ ‬قدما‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الدفاعي‭ ‬يجب‭ ‬الا‭ ‬يمس‭ ‬بصلاحيات‭ ‬الحلف‭ ‬الاطلسي‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬نحيي‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬طالما‭ ‬انها‭ ‬لا‭ ‬تنافس‭ ‬جهود‭ ‬الحلف‭ ‬الاطلسي‭ ‬بل‭ ‬تكملها‮»‬‭ ‬في‭ ‬تلميح‭ ‬للقلق‭ ‬الذي‭ ‬ابدته‭ ‬واشنطن‭ ‬اثناء‭ ‬اجتماع‭ ‬الحلف‭ ‬الاطلسي‭ ‬الاربعاء‭ ‬والخميس‭ ‬ببروكسل‭.‬