الأزمة بين الفلبين والكويت في تصاعد بعد وصول جثمان عاملة منزل الى مانيلا

مانيلا‭- ‬الكويت‭ – ‬الزمان‭ ‬

وصل‭ ‬جثمان‭ ‬عاملة‭ ‬منزل‭ ‬فيليبينية‭ ‬عثر‭ ‬على‭ ‬جثتها‭ ‬في‭ ‬ثلاجة‭ ‬في‭ ‬الكويت،‭ ‬الى‭ ‬ديارها‭ ‬الجمعة‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭ ‬على‭ ‬إعلان‭ ‬الرئيس‭ ‬رودريغو‭ ‬دوتيرتي‭ ‬منع‭ ‬مواطنيه‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬الكويت‭.‬

وعثر‭ ‬على‭ ‬جثة‭ ‬جوانا‭ ‬ديمافيليس‭ (‬29‭ ‬عاما‭) ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬بعد‭ ‬اختفاء‭ ‬مخدوميها‭ ‬وهما‭ ‬لبناني‭ ‬وزوجته‭ ‬السورية‭ ‬في‭ ‬2016‭. ‬وتسببت‭ ‬وفاتها‭ ‬بأزمة‭ ‬دبلوماسية‭ ‬بين‭ ‬الكويت‭ ‬ومانيلا‭ ‬التي‭ ‬أعلنت‭ ‬‮«‬حظرا‭ ‬تاما‮»‬‭ ‬على‭ ‬الوظائف‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬الكويت،‭ ‬وأعادت‭ ‬المئات‭ ‬من‭ ‬رعاياها‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬اثارت‭ ‬استنكارا‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬فيما‭ ‬اكدت‭ ‬الكويت‭ ‬انها‭ ‬جادة‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬الجميع‭ ‬وحماية‭ ‬العمالة‭ ‬الفلبينية‭ ‬والاجنبية‭ ‬عامة‭ .‬

ورمت‭ ‬شقيقة‭ ‬ديمافيليس‭ ‬بنفسها‭ ‬على‭ ‬نعش‭ ‬شقيقتها‭ ‬بعد‭ ‬وصوله‭ ‬الى‭ ‬مطار‭ ‬مانيلا‭ ‬الجمعة،‭ ‬فيما‭ ‬حاول‭ ‬شقيقها‭ ‬تهدئتها‭.‬

وقال‭ ‬شقيقها‭ ‬جوجيت‭ ‬للصحافيين‭ ‬في‭ ‬المطار‭ ‬المخصص‭ ‬للشحن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬خسارة‭ ‬لنا‭. ‬قالت‭ ‬لأمي‭ ‬أنها‭ ‬ذاهبة‭ ‬لانها‭ ‬تريد‭ ‬مساعدة‭ ‬والدينا‭ ‬واشقائنا‭ ‬الصغار‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬والداي‭ ‬لم‭ ‬يتقبلا‭ ‬الأمر‭ ‬وهما‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬انهيار‮»‬،‭ ‬وقال‭ ‬‮«‬آمل‭ ‬ان‭ ‬يتمكنوا‭ ‬من‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬قتلتها‮»‬‭. ‬وتقول‭ ‬السلطات‭ ‬الفيليبينية‭ ‬ان‭ ‬252‭ ‬الف‭ ‬فيليبيني‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬غالبيتهم‭ ‬في‭ ‬العمالة‭ ‬المنزلية‭.‬

وعمال‭ ‬المنازل‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬غير‭ ‬مشمولين‭ ‬بقانون‭ ‬العمل‭ ‬العادي‭. ‬وترد‭ ‬منذ‭ ‬زمن‭ ‬تقارير‭ ‬بتعرض‭ ‬الفيليبينيين‭ ‬الى‭ ‬الاستغلال‭ ‬والعمل‭ ‬الاضافي‭ ‬والاغتصاب‭ ‬والموت‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬غامضة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وشن‭ ‬دوتيرتي‭ ‬هجوما‭ ‬على‭ ‬الكويت‭ ‬بعد‭ ‬وفاة‭ ‬ديمافيليس‭ ‬وقال‭ ‬ان‭ ‬مخدومين‭ ‬عربا‭ ‬كثيرا‭ ‬ما‭ ‬يغتصبون‭ ‬خادماتهم‭ ‬الفيليبينيات‭ ‬ويجبروهن‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬21‭ ‬ساعة‭ ‬يوميا‭ ‬ويقدمون‭ ‬لهن‭ ‬فضلات‭ ‬الطعام‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الفيليبيني‭ ‬آلان‭ ‬بيتر‭ ‬كايتانو‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬السفير‭ ‬الكويتي‭ ‬أكد‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬حكومته‭ ‬‮«‬غاضبة‮»‬‭ ‬لمقتل‭ ‬ديمافيليس‭ ‬ومصممة‭ ‬على‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬القتلة‭.‬

وقال‭ ‬كايتانو‭ ‬ان‭ ‬وفاتها‭ ‬المفجعة‭ ‬ستكون‭ ‬بمثابة‭ ‬‮«‬صرخة‮»‬‭ ‬للحكومات‭ ‬لبذل‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الجهود‭ ‬لحماية‭ ‬الرعايا‭ ‬الفيليبينيين‭ ‬في‭ ‬الخارج،‭ ‬وأقر‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬بأن‭ ‬العلاقات‭ ‬الفيليبينية‭-‬الكويتية‭ ‬تمر‭ ‬في‭ ‬‮«‬مرحلة‭ ‬صعبة‭ ‬جدا‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬ان‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬3‭ ‬الى‭ ‬5‭ ‬بالمئة‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬العمال‭ ‬الفيليبينيين‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬يواجهون‭ ‬مشكلات‭ ‬لكنه‭ ‬شدد‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬بذل‭ ‬الحكومة‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬الجهود‭.‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الفيليبينية‭ ‬الاثنين‭ ‬ان‭ ‬السلطات‭ ‬تقوم‭ ‬بإجراءات‭ ‬لترحيل‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬فيليبيني‭ ‬تجاوزوا‭ ‬فترات‭ ‬تأشيراتهم‭ ‬في‭ ‬الكويت‭. ‬وقد‭ ‬وصل‭ ‬700‭ ‬منهم‭ ‬الى‭ ‬الفيليبين‭ ‬بموجب‭ ‬برنامج‭ ‬عفو‭ ‬اعلنته‭ ‬الحكومة‭ ‬الكويتية‭ ‬مؤخرا‭.‬

ويعمل‭ ‬نحو‭ ‬10‭ ‬ملايين‭ ‬فيليبيني‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬وتمثل‭ ‬الاموال‭ ‬التي‭ ‬يرسلونها‭ ‬الى‭ ‬بلادهم‭ ‬دعما‭ ‬كبيرا‭ ‬لاقتصادها‭.‬