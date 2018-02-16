واحد من عشرة

فاتح عبدالسلام

بعيداً‭ ‬عن‭ ‬لغة‭ ‬التأييد‭ ‬والمجاملة‭ ‬أو‭ ‬الرفض‭ ‬والسخط‭ ‬التي‭ ‬اشتغلت‭ ‬عليها‭ ‬القوى‭ ‬السياسية‭ ‬العراقية‭ ‬التي‭ ‬يمّمت‭ ‬وجهها‭ ‬شطر‭ ‬الانتخابات‭ ‬في‭ ‬تناول‭ ‬مؤتمر‭ ‬الكويت‭ ‬،‭ ‬نقف‭ ‬أمام‭ ‬حقائق‭ ‬مهمة‭ ‬لايمكن‭ ‬تجاوزها‭ : ‬

أولاً‭ ‬،‭ ‬المؤتمر‭ ‬كان‭ ‬للقروض‭ ‬ولم‭ ‬ترشح‭ ‬عنه‭ ‬أية‭ ‬منحة‭ .‬

ثانياً‭ ‬،‭ ‬إيران‭ ‬مهجة‭ ‬قلب‭ ‬العملية‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬لم‭ ‬تتقدم‭ ‬بدولار‭ ‬واحد‭ ‬لمصلحة‭ ‬بناء‭ ‬العراق‭ .‬

ثالثاً،‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬مرّت‭ ‬مروراً‭ ‬سريعاً‭ ‬على‭ ‬المؤتمر‭ ‬وانشغلت‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬انعقاده‭ ‬باجتماع‭ ‬هام‭ ‬لدول‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬انعقد‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬ذاتها‭ .‬

رابعاً‭ ‬،‭ ‬تركيا‭ ‬أطلقت‭ ‬قروضاً‭ ‬للعراق‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬مجموع‭ ‬قروض‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬الثلاث‭ ‬الرئيسية‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ .‬

خامساً‭ ‬،‭ ‬لم‭ ‬تخبر‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬الشعب‭ ‬المغيب‭ ‬بالشروط‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬البلد‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬تلك‭ ‬القروض‭ ‬،‭ ‬ولم‭ ‬يتحدث‭ ‬أي‭ ‬مسؤول‭ ‬عن‭ ‬كيفية‭ ‬سداد‭ ‬القروض‭ ‬وقد‭ ‬بلغت‭ ‬ثلاثين‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬متصدع‭ ‬بالفساد‭ ‬ولم‭ ‬تجر‭ ‬فيه‭ ‬عملية‭ ‬نهائية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفاسدين‭ ‬واسترداد‭ ‬الاموال‭ ‬وما‭ ‬يترتب‭ ‬عليها‭ ‬منهم‭ .‬

سادساً،‭ ‬المدن‭ ‬المنكوبة‭ ‬ظلّت‭ ‬تتطلع‭ ‬الى‭ ‬مخرجات‭ ‬المؤتمر‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يسعفها‭ ‬أحد‭ ‬بإجابات‭ ‬حول‭ ‬أية‭ ‬تخصيصات‭ ‬مجزية‭ ‬تفيد‭ ‬في‭ ‬اعمار‭ ‬الموصل‭ ‬والانبار‭ ‬وتكريت‭ .‬

سابعاً‭ ‬،‭ ‬مبرر‭ ‬عقد‭ ‬المؤتمر‭ ‬هو‭ ‬اعادة‭ ‬الاعمار‭ ‬للبلد‭ ‬وليس‭ ‬إعادة‭ ‬افقاره‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬عبر‭ ‬القروض‭ ‬الغامضة‭ ‬التي‭ ‬ترهن‭ ‬ثروته‭ ‬واحتياطيه‭ ‬النقدي‭ ‬مقابل‭ ‬السداد،‭ ‬كما‭ ‬إنّ‭ ‬المبرر‭ ‬الأساس‭ ‬الثاني‭ ‬هو‭ ‬معالجة‭ ‬وضع‭ ‬مدن‭ ‬مهدمة‭ ‬بالكامل‭ ‬،‭ ‬وليس‭ ‬اقامة‭ ‬مشاريع‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تتأجل‭ ‬وهي‭ ‬أصلاً‭ ‬في‭ ‬صلب‭ ‬مهمات‭ ‬الحكومة‭ ‬الدستورية‭ ‬العادية‭ ‬في‭ ‬شق‭ ‬الطرق‭ ‬وبناء‭ ‬السكك‭ ‬الحديد‭ .‬

ثامناً‭ ‬،‭ ‬لا‭ ‬إعمار‭ ‬ولا‭ ‬بناء‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬واحد‭ ‬يعيش‭ ‬أزمة‭ ‬تعايش‭ ‬ووجود‭ ‬أحياناً‭ ‬بين‭ ‬المركز‭ ‬والاقليم‭ ‬الكردي‭ ‬،أو‭ ‬بين‭ ‬اقطاب‭ ‬العملية‭ ‬السياسية‭ ‬وملف‭ ‬المصالحة‭ ‬الوطنية‭ ‬المداس‭.‬

تاسعاً،هناك‭ ‬مؤسسات‭ ‬وهمية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬،‭ ‬تم‭ ‬ايجادها‭ ‬لأغراض‭ ‬سياسية‭ ‬تقدم‭ ‬الرواتب‭ ‬المليارية‭ ‬شهرياً‭ ‬لسياسيين‭ ‬ظلمهم‭ ‬النظام‭ ‬السابق‭ ‬،‭ ‬وهي‭ ‬حجج‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تنسف‭ ‬ميزانية‭ ‬البلد‭ ‬مرات‭ ‬باسمها‭ . ‬وان‭ ‬ترشيد‭ ‬صرف‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬غير‭ ‬الخدمية‭ ‬وغير‭ ‬التنموية‭ ‬الانتاجية‭ ‬،‭ ‬ضرورة‭ ‬لاغنى‭ ‬عنها‭ ‬في‭ ‬اقامة‭ ‬عملية‭ ‬اعمار‭ ‬للبلد‭ ‬المحطم‭ .‬

عاشراً‭ ‬،‭ ‬اتركها‭ ‬لكم‭ .‬

رئيس التحرير – الطبعة الدولية

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