واحد من عشرة

فاتح عبدالسلام
بعيداً عن لغة التأييد والمجاملة أو الرفض والسخط التي اشتغلت عليها القوى السياسية العراقية التي يمّمت وجهها شطر الانتخابات في تناول مؤتمر الكويت ، نقف أمام حقائق مهمة لايمكن تجاوزها :
أولاً ، المؤتمر كان للقروض ولم ترشح عنه أية منحة .
ثانياً ، إيران مهجة قلب العملية السياسية في العراق لم تتقدم بدولار واحد لمصلحة بناء العراق .
ثالثاً، الولايات المتحدة مرّت مروراً سريعاً على المؤتمر وانشغلت في يوم انعقاده باجتماع هام لدول التحالف الدولي ضد تنظيم داعش انعقد في الكويت ذاتها .
رابعاً ، تركيا أطلقت قروضاً للعراق تزيد على مجموع قروض الدول العربية الثلاث الرئيسية المساهمة في المؤتمر .
خامساً ، لم تخبر الحكومة العراقية الشعب المغيب بالشروط المفروضة على البلد في مقابل تلك القروض ، ولم يتحدث أي مسؤول عن كيفية سداد القروض وقد بلغت ثلاثين مليار دولار، في بلد متصدع بالفساد ولم تجر فيه عملية نهائية لمكافحة الفاسدين واسترداد الاموال وما يترتب عليها منهم .
سادساً، المدن المنكوبة ظلّت تتطلع الى مخرجات المؤتمر من دون أن يسعفها أحد بإجابات حول أية تخصيصات مجزية تفيد في اعمار الموصل والانبار وتكريت .
سابعاً ، مبرر عقد المؤتمر هو اعادة الاعمار للبلد وليس إعادة افقاره من جديد عبر القروض الغامضة التي ترهن ثروته واحتياطيه النقدي مقابل السداد، كما إنّ المبرر الأساس الثاني هو معالجة وضع مدن مهدمة بالكامل ، وليس اقامة مشاريع يمكن أن تتأجل وهي أصلاً في صلب مهمات الحكومة الدستورية العادية في شق الطرق وبناء السكك الحديد .
ثامناً ، لا إعمار ولا بناء في بلد واحد يعيش أزمة تعايش ووجود أحياناً بين المركز والاقليم الكردي ،أو بين اقطاب العملية السياسية وملف المصالحة الوطنية المداس.
تاسعاً،هناك مؤسسات وهمية في العراق ، تم ايجادها لأغراض سياسية تقدم الرواتب المليارية شهرياً لسياسيين ظلمهم النظام السابق ، وهي حجج يمكن ان تنسف ميزانية البلد مرات باسمها . وان ترشيد صرف المؤسسات الحكومية غير الخدمية وغير التنموية الانتاجية ، ضرورة لاغنى عنها في اقامة عملية اعمار للبلد المحطم .
عاشراً ، اتركها لكم .
رئيس التحرير – الطبعة الدولية
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