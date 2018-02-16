حلا الترك تصدم جمهورها في اطلالتها بحفلة البحرين

المنامة‭- ‬الزمان‭ :‬‭ ‬أحيت‭ ‬الفنانة‭ ‬البحرينية‭ ‬الشابة‭ ‬حلا‭ ‬الترك‭ ‬حفلا‭ ‬كبيرا‭ ‬بمناسبة‭ ‬الذكرى‭ ‬الـ17‭ ‬لميثاق‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬و‭ ‬ظهرت‭ ‬حلا‭ ‬في‭ ‬الحفل‭ ‬ببدلة‭ ‬رسمية‭ ‬باللون‭ ‬العاجي‭ ‬مزينة‭ ‬من‭ ‬الأطراف‭ ‬بنقوش‭ ‬ذهبية،‭ ‬وجمعت‭ ‬شعرها‭ ‬للخلف‭ ‬في‭ ‬تسريحة‭ ‬ذيل‭ ‬الحصان‭ ‬ووضعت‭ ‬مكياج‭ ‬كثيف‭ ‬على‭ ‬وجهها‭ ‬أظهرها‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬عمرها،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬انتقادات‭ ‬جمهورها‭ ‬بشدة‭. ‬الفنانة‭ ‬البحرينية‭ ‬شاركت‭ ‬جمهورها‭ ‬بمجموعة‭ ‬صور‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬الحفل،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬الخاص‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬انستجرام‭ ‬وقد‭ ‬عبر‭ ‬جمهورها‭ ‬عن‭ ‬صدمتهم‭ ‬في‭ ‬إطلالتها،‭ ‬وطالبوها‭ ‬بأن‭ ‬تضع‭ ‬ماكياج‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬عمرها‭ ‬الصغير‭. ‬يذكر‭ ‬أن‭ ‬حلا‭ ‬الترك‭ ‬قد‭ ‬تصالحت‭ ‬مؤخرا‭ ‬مع‭ ‬والدها‭ ‬المنتج‭ ‬البحريني‭ ‬محمد‭ ‬الترك،‭ ‬حيث‭ ‬نشرت‭ ‬جدتها‭ ‬السيدة‭ ‬مها‭ ‬الترك‭ ‬صورة‭ ‬من‭ ‬جلسة‭ ‬الصلح‭ ‬التي‭ ‬جمعتهم،‭ ‬وأرفقتها‭ ‬بسورة‭ ‬الفلق‭ ‬منعا‭ ‬للحسد‭.‬