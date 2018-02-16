حلا الترك تصدم جمهورها في اطلالتها بحفلة البحرين

المنامة- الزمان : أحيت الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك حفلا كبيرا بمناسبة الذكرى الـ17 لميثاق العمل الوطني في البحرين. و ظهرت حلا في الحفل ببدلة رسمية باللون العاجي مزينة من الأطراف بنقوش ذهبية، وجمعت شعرها للخلف في تسريحة ذيل الحصان ووضعت مكياج كثيف على وجهها أظهرها أكبر من عمرها، وهو ما أثار انتقادات جمهورها بشدة. الفنانة البحرينية شاركت جمهورها بمجموعة صور لها من الحفل، وذلك على حسابها الخاص على موقع انستجرام وقد عبر جمهورها عن صدمتهم في إطلالتها، وطالبوها بأن تضع ماكياج يتناسب مع عمرها الصغير. يذكر أن حلا الترك قد تصالحت مؤخرا مع والدها المنتج البحريني محمد الترك، حيث نشرت جدتها السيدة مها الترك صورة من جلسة الصلح التي جمعتهم، وأرفقتها بسورة الفلق منعا للحسد.