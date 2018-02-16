مقتنيات ممثلة أمريكية في المزاد

كاليفورنيا – الزمان : يعرض مزاد في كاليفورنيا أكثر من ألف قطعة من مقتنيات الممثلة والمغنية الأمريكية ليزا مينيلي، من أبرزها أزياء فيلمها الشهير كباريه، خاصة القبعة التي تحمل توقيعها والحذاء والرداء الأسود القصير. وتهافت عشاق المواد التذكارية النادرة للفوز بتلك المقتنيات . وجاء ذلك في بيان لأمها جودي غارلاند ووالدها المخرج السينمائي فينسنتي مينيلي.
وقالت دار مزادات «بروفايلز إن هيستروي» في كاليفورنيا أمس الأربعاء إن مزاد «لاف ليزا» في مايو(أيار)، وهو الأول عن مقتنيات مينيلي الشخصية الكثيرة، سيعرض أيضا سيارتها رولز رويس سيلفر شادو المنتجة عام 1971 وسيناريو فيلم كباريه وعليه ملاحظات بخط يد الممثلة.