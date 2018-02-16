مقتنيات ممثلة أمريكية في المزاد

كاليفورنيا‭ – ‬الزمان‭ ‬‭: ‬يعرض‭ ‬مزاد‭ ‬في‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ألف‭ ‬قطعة‭ ‬من‭ ‬مقتنيات‭ ‬الممثلة‭ ‬والمغنية‭ ‬الأمريكية‭ ‬ليزا‭ ‬مينيلي،‭ ‬من‭ ‬أبرزها‭ ‬أزياء‭ ‬فيلمها‭ ‬الشهير‭ ‬كباريه،‭ ‬خاصة‭ ‬القبعة‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬توقيعها‭ ‬والحذاء‭ ‬والرداء‭ ‬الأسود‭ ‬القصير‭. ‬وتهافت‭ ‬عشاق‭ ‬المواد‭ ‬التذكارية‭ ‬النادرة‭ ‬للفوز‭ ‬بتلك‭ ‬المقتنيات‭ . ‬وجاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لأمها‭ ‬جودي‭ ‬غارلاند‭ ‬ووالدها‭ ‬المخرج‭ ‬السينمائي‭ ‬فينسنتي‭ ‬مينيلي‭.‬

وقالت‭ ‬دار‭ ‬مزادات‭ ‬‮«‬بروفايلز‭ ‬إن‭ ‬هيستروي‮»‬‭ ‬في‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬إن‭ ‬مزاد‭ ‬‮«‬لاف‭ ‬ليزا‮»‬‭ ‬في‭ ‬مايو‭(‬أيار‭)‬،‭ ‬وهو‭ ‬الأول‭ ‬عن‭ ‬مقتنيات‭ ‬مينيلي‭ ‬الشخصية‭ ‬الكثيرة،‭ ‬سيعرض‭ ‬أيضا‭ ‬سيارتها‭ ‬رولز‭ ‬رويس‭ ‬سيلفر‭ ‬شادو‭ ‬المنتجة‭ ‬عام‭ ‬1971‭ ‬وسيناريو‭ ‬فيلم‭ ‬كباريه‭ ‬وعليه‭ ‬ملاحظات‭ ‬بخط‭ ‬يد‭ ‬الممثلة‭.‬