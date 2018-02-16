ثلاثة مواد طبيعة لجمال بشرة النساء نصائح طبية لاستخدام الكورتيزون في علاج مشاكل الجلد

برلين‭ -‬الزمان‭ :‬‭ ‬قالت‭ ‬غرفة‭ ‬الصيادلة‭ ‬الألمان‭ ‬إنه‭ ‬يمكن‭ ‬استخدام‭ ‬مراهم‭ ‬وكريمات‭ ‬الكورتيزون‭ ‬لعلاج‭ ‬المشاكل‭ ‬الجلدية‭ ‬البسيطة‭ ‬والمتوسطة‭. ‬وأضافت‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬استخدام‭ ‬المراهم‭ ‬والكريمات‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬صغيرة‭ ‬من‭ ‬الجلد،‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬عن‭ ‬10‭ ‬من‭ ‬مساحة‭ ‬الجسم،‭ ‬وتعادل‭ ‬هذه‭ ‬النسبة‭ ‬الساق‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭. ‬وإذا‭ ‬كانت‭ ‬نسبة‭ ‬تركيز‭ ‬الكورتيزون‭ ‬0‭.‬25‭ ‬فلا‭ ‬يجوز‭ ‬استخدام‭ ‬المستحضر‭ ‬لمدة‭ ‬تزيد‭ ‬عن‭ ‬أربعة‭ ‬أسابيع،‭ ‬أما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬نسبة‭ ‬التركيز‭ ‬0‭.‬5‭ ‬فلا‭ ‬يجوز‭ ‬استخدام‭ ‬المستحضر‭ ‬لمدة‭ ‬تزيد‭ ‬عن‭ ‬أسبوعين‭. ‬وإذا‭ ‬لم‭ ‬تتلاش‭ ‬المتاعب،‭ ‬فينبغي‭ ‬حينئذ‭ ‬استشارة‭ ‬الطبيب‭.‬

ومن‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬استخدام‭ ‬مستحضرات‭ ‬الكورتيزون‭ ‬مع‭ ‬الجروح‭ ‬المفتوحة‭ ‬أو‭ ‬الجروح‭ ‬الملتهبة‭ ‬أو‭ ‬مع‭ ‬الفطريات‭ ‬أو‭ ‬حب‭ ‬الشباب،‭ ‬كما‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬استخدامها‭ ‬مع‭ ‬الأطفال‭ ‬الأصغر‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬سنوات‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬استشارة‭ ‬الطبيب‭.‬

‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬،تعد‭ ‬البثور‭ ‬عدواً‭ ‬لدوداً‭ ‬لجمال‭ ‬المرأة،‭ ‬فهي‭ ‬تجعل‭ ‬البشرة‭ ‬تبدو‭ ‬بمظهر‭ ‬سيء‭ ‬وتسلبها‭ ‬نضارتها‭ ‬وإشراقها،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬التهابها‭ ‬المحتمل،‭ ‬وتسببها‭ ‬في‭ ‬الشعور‭ ‬بآلام‭ ‬وحكة‭.‬

ولمحاربة‭ ‬البثور‭ ‬تنصح‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬فرويندين‮»‬‭ ‬الألمانية‭ ‬باستخدام‭ ‬الأسلحة‭ ‬الطبيعية‭ ‬التالية‭:‬

1-‭ ‬خل‭ ‬التفاح

يعد‭ ‬خل‭ ‬التفاح‭ ‬بمثابة‭ ‬عصا‭ ‬سحرية‭ ‬لمواجهة‭ ‬البثور‭. ‬ولهذا‭ ‬الغرض،‭ ‬تُغمس‭ ‬قطعة‭ ‬قطنية‭ ‬في‭ ‬خل‭ ‬التفاح‭ ‬المخفف‭ ‬بالماء،‭ ‬ثم‭ ‬تُمسح‭ ‬مواضع‭ ‬البثور،‭ ‬وتركه‭ ‬لمدة‭ ‬15‭ ‬إلى‭ ‬20‭ ‬دقيقة،‭ ‬ليؤتي‭ ‬مفعوله،‭ ‬ثم‭ ‬شطفه‭ ‬بالماء‭.‬

2-‭ ‬زيت‭ ‬جوز‭ ‬الهند

يعمل‭ ‬زيت‭ ‬جوز‭ ‬الهند‭ ‬على‭ ‬تنظيف‭ ‬البشرة‭ ‬والمسام،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يحارب‭ ‬البكتيريا‭.‬

ولهذا‭ ‬الغرض،‭ ‬تدلك‭ ‬مواضع‭ ‬البثور‭ ‬بالزيت‭ ‬قبل‭ ‬النوم،‭ ‬ويترك‭ ‬ليعمل‭ ‬على‭ ‬تطهير‭ ‬البشرة‭ ‬طيلة‭ ‬الليل،‭ ‬وشطفه‭ ‬صباحاً‭ ‬بماء‭ ‬فاتر‭.‬

3-‭ ‬زيت‭ ‬شجرة‭ ‬الشاي

يتمتع‭ ‬زيت‭ ‬شجرة‭ ‬الشاي‭ ‬بتأثير‭ ‬مضاد‭ ‬للالتهابات،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يكافح‭ ‬الفطريات‭.‬

ولهذا‭ ‬الغرض،‭ ‬تُضاف‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬3‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬قطرات‭ ‬من‭ ‬زيت‭ ‬شجرة‭ ‬الشاي‭ ‬إلى‭ ‬ملعقة‭ ‬طعام‭ ‬من‭ ‬زيت‭ ‬الزيتون،‭ ‬ثم‭ ‬يُوضع‭ ‬المزيج‭ ‬على‭ ‬مواضع‭ ‬البثور‭ ‬وتركه‭ ‬بين‭ ‬10و15‭ ‬دقيقة،‭ ‬ثم‭ ‬يُشطف‭ ‬بماء‭ ‬فاتر،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تتكرر‭ ‬العملية‭ ‬بمعدل‭ ‬مرتين‭ ‬أسبوعياً‭.‬