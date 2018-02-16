ثلاثة مواد طبيعة لجمال بشرة النساء نصائح طبية لاستخدام الكورتيزون في علاج مشاكل الجلد

برلين -الزمان : قالت غرفة الصيادلة الألمان إنه يمكن استخدام مراهم وكريمات الكورتيزون لعلاج المشاكل الجلدية البسيطة والمتوسطة. وأضافت أنه يجب استخدام المراهم والكريمات على مساحة صغيرة من الجلد، لا تزيد عن 10 من مساحة الجسم، وتعادل هذه النسبة الساق على سبيل المثال. وإذا كانت نسبة تركيز الكورتيزون 0.25 فلا يجوز استخدام المستحضر لمدة تزيد عن أربعة أسابيع، أما إذا كانت نسبة التركيز 0.5 فلا يجوز استخدام المستحضر لمدة تزيد عن أسبوعين. وإذا لم تتلاش المتاعب، فينبغي حينئذ استشارة الطبيب.
ومن ناحية أخرى، لا يجوز استخدام مستحضرات الكورتيزون مع الجروح المفتوحة أو الجروح الملتهبة أو مع الفطريات أو حب الشباب، كما لا يجوز استخدامها مع الأطفال الأصغر من 6 سنوات إلا بعد استشارة الطبيب.
في حين ،تعد البثور عدواً لدوداً لجمال المرأة، فهي تجعل البشرة تبدو بمظهر سيء وتسلبها نضارتها وإشراقها، فضلاً عن التهابها المحتمل، وتسببها في الشعور بآلام وحكة.
ولمحاربة البثور تنصح مجلة «فرويندين» الألمانية باستخدام الأسلحة الطبيعية التالية:
1- خل التفاح
يعد خل التفاح بمثابة عصا سحرية لمواجهة البثور. ولهذا الغرض، تُغمس قطعة قطنية في خل التفاح المخفف بالماء، ثم تُمسح مواضع البثور، وتركه لمدة 15 إلى 20 دقيقة، ليؤتي مفعوله، ثم شطفه بالماء.
2- زيت جوز الهند
يعمل زيت جوز الهند على تنظيف البشرة والمسام، كما أنه يحارب البكتيريا.
ولهذا الغرض، تدلك مواضع البثور بالزيت قبل النوم، ويترك ليعمل على تطهير البشرة طيلة الليل، وشطفه صباحاً بماء فاتر.
3- زيت شجرة الشاي
يتمتع زيت شجرة الشاي بتأثير مضاد للالتهابات، كما أنه يكافح الفطريات.
ولهذا الغرض، تُضاف ما بين 3 إلى 4 قطرات من زيت شجرة الشاي إلى ملعقة طعام من زيت الزيتون، ثم يُوضع المزيج على مواضع البثور وتركه بين 10و15 دقيقة، ثم يُشطف بماء فاتر، على أن تتكرر العملية بمعدل مرتين أسبوعياً.