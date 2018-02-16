انفصال جينيفر انستون عن زوجها بعد 18 سنة من الحب

لندن‭ – ‬الزمان‭ : ‬كشفت‭ ‬مصادر‭ ‬فنية‭ ‬عالمية‭ ‬أن‭ ‬النجمة‭ ‬والممثلة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الشهيرة‭ ‬جينيفر‭ ‬أنستون،‭ ‬قد‭ ‬انفصلت‭ ‬عن‭ ‬زوجها‭ ‬جستن‭ ‬ثيرو،‭ ‬وأن‭ ‬زواجهما‭ ‬قد‭ ‬انتهى‭ ‬بالفعل،‭ ‬والذى‭ ‬استمر‭ ‬9‭ ‬سنوات‭ ‬ونصف،‭ ‬منهما‭ ‬عامين‭ ‬زواجا‭ ‬بجانب‭ ‬7‭ ‬أعوام‭ ‬من‭ ‬العلاقة‭ ‬العاطفية‭. ‬وكان‭ ‬الثنائي‭ ‬العالمي‭ ‬قد‭ ‬أكدا‭ ‬فى‭ ‬بيان‭ ‬صحفي،‭ ‬نشر‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬جريدة‭ ‬الديلى‭ ‬ميل‭ ‬البريطانية‭ ‬وورد‭ ‬فيه‭: ‬للمحاولة‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬أى‭ ‬تكهنات‭ ‬أخرى،‭ ‬قررنا‭ ‬إعلان‭ ‬انفصالنا،‭ ‬وهذا‭ ‬القرار‭ ‬اتخذناه‭ ‬بكل‭ ‬حب‭ ‬فى‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬الماضى‭. ‬كما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬أيضا‭: ‬نحن‭ ‬اثنان‭ ‬من‭ ‬الأصدقاء‭ ‬المقربين‭ ‬اللذين‭ ‬قررا‭ ‬إنهاء‭ ‬علاقة‭ ‬حبهما،‭ ‬ويأملان‭ ‬فى‭ ‬صداقة‭ ‬مستمرة‭ ‬فى‭ ‬المستقبل،‭ ‬كنا‭ ‬سنقوم‭ ‬بهذه‭ ‬الخطوة‭ ‬فى‭ ‬سرية‭ ‬تامة،‭ ‬لكن‭ ‬بعد‭ ‬انتشار‭ ‬الشائعات،‭ ‬فأردنا‭ ‬أن‭ ‬ننقل‭ ‬الحقيقة‭ ‬لكم‭. ‬وفى‭ ‬نهاية‭ ‬البيان،‭ ‬أشار‭ ‬الثنائى‭: ‬نحن‭ ‬مصران‭ ‬على‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الاحترام‭ ‬والمودة‭ ‬الموجودة‭ ‬بيننا‭.‬