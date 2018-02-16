انفصال جينيفر انستون عن زوجها بعد 18 سنة من الحب

لندن – الزمان : كشفت مصادر فنية عالمية أن النجمة والممثلة الأمريكية الشهيرة جينيفر أنستون، قد انفصلت عن زوجها جستن ثيرو، وأن زواجهما قد انتهى بالفعل، والذى استمر 9 سنوات ونصف، منهما عامين زواجا بجانب 7 أعوام من العلاقة العاطفية. وكان الثنائي العالمي قد أكدا فى بيان صحفي، نشر على موقع جريدة الديلى ميل البريطانية وورد فيه: للمحاولة للحد من أى تكهنات أخرى، قررنا إعلان انفصالنا، وهذا القرار اتخذناه بكل حب فى نهاية العام الماضى. كما جاء في البيان أيضا: نحن اثنان من الأصدقاء المقربين اللذين قررا إنهاء علاقة حبهما، ويأملان فى صداقة مستمرة فى المستقبل، كنا سنقوم بهذه الخطوة فى سرية تامة، لكن بعد انتشار الشائعات، فأردنا أن ننقل الحقيقة لكم. وفى نهاية البيان، أشار الثنائى: نحن مصران على الحفاظ على الاحترام والمودة الموجودة بيننا.