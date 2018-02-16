الرسوم المتحركة تجذب جمهور مهرجان برلين

برلين‭- ‬الزمان‭ :‬‭ ‬كان‭ ‬فيلم‭ ‬المخرج‭ ‬الأمريكي‭ ‬ويس‭ ‬اندرسون،‭ ‬الذي‭ ‬تدور‭ ‬قصته‭ ‬حول‭ ‬صبي‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬كلبه،‭ ‬أول‭ ‬فيلم‭ ‬رسوم‭ ‬متحركة‭ ‬يُعرض‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬مهرجان‭ ‬برلين،‭ ‬امس‭ ‬الاول‭. ‬يعد‭ ‬الفيلم‭ ‬‮«‬ايل‭ ‬اوف‭ ‬دوجز‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬تدور‭ ‬أحداثه‭ ‬في‭ ‬اليابان‭ ‬واحداًَ‭ ‬من‭ ‬19‭ ‬فيلماُ‭ ‬تتنافس‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬الدب‭ ‬الذهبي‭ ‬لأفضل‭ ‬فيلم‭. ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يحضر‭ ‬حفل‭ ‬افتتاح‭ ‬المهرجان‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الـ68،‭ ‬روبرت‭ ‬باتنسون‭ ‬وجيف‭ ‬دانيالز‭ ‬وتيلدا‭ ‬سوينتون‭ ‬ويواكين‭ ‬فينيكس‭ ‬وإيزابيل‭ ‬هوبير‭ ‬وبيل‭ ‬موري‭ ‬وإيملي‭ ‬واتسون‭. ‬وسيعرض‭ ‬نحو‭ ‬400‭ ‬فيلم‭ ‬في‭ ‬الأقسام‭ ‬الستة‭ ‬بالمهرجان،‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬المهرجانات‭ ‬السينمائية‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬بجانب‭ ‬مهرجاني‭ ‬كان‭ ‬وفينيسيا‭. ‬ويترأس‭ ‬المخرج‭ ‬الألماني‭ ‬توم‭ ‬تيكفر‭ ‬هيئة‭ ‬حكام‭ ‬المهرجان‭ ‬المؤلف‭ ‬من‭ ‬ستة‭ ‬أعضاء‭.‬