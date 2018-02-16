الرسوم المتحركة تجذب جمهور مهرجان برلين

برلين- الزمان : كان فيلم المخرج الأمريكي ويس اندرسون، الذي تدور قصته حول صبي يبحث عن كلبه، أول فيلم رسوم متحركة يُعرض في افتتاح مهرجان برلين، امس الاول. يعد الفيلم «ايل اوف دوجز» الذي تدور أحداثه في اليابان واحداًَ من 19 فيلماُ تتنافس على جائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم. ومن المتوقع أن يحضر حفل افتتاح المهرجان في نسخته الـ68، روبرت باتنسون وجيف دانيالز وتيلدا سوينتون ويواكين فينيكس وإيزابيل هوبير وبيل موري وإيملي واتسون. وسيعرض نحو 400 فيلم في الأقسام الستة بالمهرجان، الذي يعد أحد أبرز المهرجانات السينمائية في العالم، بجانب مهرجاني كان وفينيسيا. ويترأس المخرج الألماني توم تيكفر هيئة حكام المهرجان المؤلف من ستة أعضاء.