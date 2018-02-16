البروفسور رجاء أغزادي رئيسة الجمعية المغربية لمحاربة سرطان لـ (الزمان): الكشف المبكرعن الإصابة مفيد للعلاج وبتكاليف أقل

حاورها: عبدالحق بن رحمون
أكدت لـ (الزمان) البروفسور رجاء أغزادي، المختصة في جراحة الثدي ورئيسة الجمعية المغربية لمحاربة سرطان الثدي أن الداء يعرف تصاعدا في شتى بقاع العالم ومن جملتها المغرب. وفي حوار مع صحيفة (الزمان) دعت رجاء أغزادي، القنصل الشرفي بغامبيا، إلى «النهوض بموضوع صحة المرأة في البلدان الإفريقية، وملء الخصاص الموجود في عدد من الدول الإفريقية بالتعاون مع المغرب، وهو ما سيدفع إلى نهوض دول إفريقية من خلال الاستفادة من الكفاءات المغربية في هذا المجال». .
وسرطان الثدي أصبح ظاهرة حقيقية تطال النساء وتحتاج لتعبئة كافة مكونات المجتمع المغربي، ومن بين أعراض الإصابة به، حسب البروفسور رجاء أغزادي الإحساس بوجود ورم داخل الثدي يتفاوت حجمه من امرأة إلى أخرى ويختلف كذلك تبعا لمرحلة تطور المرض، إضافة إلى سيلان من حلمة الثدي.
وفي غضون ذلك يسود قلق عالمي إزاء انتشار مرض سرطان الثدي ، إلا أن هناك أمل في أن يجري الحد من دائرة توسعه، عبر تكثيف الجهود وتبادل الخبرات ودعم البحث العلمي والارتكاز على ثقافة التضامن والتآزر. ويجمع خبراء الصحة أن القضاء عليه يتم بالجراحة والأشعة والكيماوي، لكن إذا كبر الورم وانطلق في الجسم يصعب هنا التغلب عليه.
من جهة أخرى يذكر، أن المغرب عرف حملات واسعة في التوعية ضد مرض سرطان الثدي، وبذلك نفذت شخصيات ثقافية وفكرية وسياسية في الأونة الأخرة حملة التوعية على مواقع التواصل الاجتماعي عبر تدوينات يحمل فيها كل فرد مشعل التوعية ويسلمه بعد أسبوع لصديق آخر، وتشمل كتابة تدوينات كل يوم للتوعية بضرورة الكشف المبكر من فترة لاخرى للتمكن من تشخيص المرض مبكرا ومحاربته في حالتة الاصابة به.
وحول مرض سرطان الثدي، وكيف يمكن العلاج منه في وقت مبكر، وما هي الوسائل الكفيلة للكشف عنه، وهل هناك تكاليف مالية باهظة تثقل كاهل المريض وأسرته من العلاج، ولماذا يتحرج المريض ويصاب بـ «فيوبيا» عندما يعلم بإصابته بمرض سرطان الثدي؟ كل هذه الأسئلة وأسئلة أخرى طرحتها صحيفة (الزمان) على البروفسور رجاء أغزادي، المختصة في جراحة الثدي ورئيسة الجمعية المغربية لمحاربة سرطان الثدي
وقالت البروفسور رجاء أغزادي: « هذه الأسئلة مهمة، فمن بين أسباب انتشار مرض سرطان الثدي أنه ليس في ثقافتنا نحن المغاربة ضرورة القيام بكشف سنوي شامل للتأكد من سلامتنا، فالكشف المبكر يعتبر مهما للعلاج. وتضيف رجاء أغزادي: «في المغرب هناك بعض النساء اللواتي كن يجدن التحرج في الافصاح والاعلان عن إصابتهن بسرطان الثدي ، إلا أنهن الآن صرن يتكلمن عنه بجرأة، لأن الوعي والإحساس بالمسؤولية قد تكون لدى الناس من أجل ضرورة العلاج المبكر، وقد حدث هذا الوعي بخطورة سرطان الثدي وضرورة العلاج منه، لما جاءت مؤسسة للاسلمى لمحاربة السرطان؛ هذه المؤسسة التي نشرت ثقافة الوقاية والعلاج، فتغيرت النظرة للمرض وأصبحنا لا نخاف من هذا المشكل، ولانتهرب منه ونحاول أن نتعايش معه، ولهذا صرنا نرى حتى السيدات المريضات بمرض سرطان الثدي يقدمن فلسفتهن ونظرتهن لهذا المشكل، وبدأن يعتنين بأنفسهن وبجسمهن وبأي شيء طارئ قد يقع في الثدي، ويعرضون خلالها حالتهم على طبيب اختصاصي. « . وتجدر الاشارة أن البروفسور رجاء أغزادي، هي مفرد بصيغة الجمع، تشتغل في مجال الجراحة لما يقارب أربع عقود من الزمن، وتتوفر على مهنية عالية في الجراحة فهي قبل كل شيء أم ناجحة وفنانة رسامة، فضلا عن ذلك فهي سيدة دبلوماسية فهي تحمل صفة قنصل شرفي بغامبيا، وهي كذلك أحد الكوادر الجمعوية في مجال الطب والجراحة وفي مجالات أخرى.
والمقربون منها منها يصفونها أنها تتعامل مع المرضى بكاريزمية ومحبة تجعلهم ينصتون إليها ويقتنعون بسهولة بمواصلة و تتبع العلاج وتتبع العلاج من سرطان الثدي.
وأكدت البروفسور رجاء أغزادي أن هناك بعض النساء اللواتي يرفضن القيام بفحوصات معتبرات أنهن بعيدات عن إمكانية الإصابة به، مشيرة إلى أن نسبة تتراوح ما بين 7 و10 في المائة من الإصابات بمرض سرطان الثدي هي وراثية.
من جهة أخرى، كشفت البروفسور رجاء أغزادي في حوارها لـ (الزمان) أن مشكل مرض سرطان ثدي للأسف في تصاعد بالعالم والمغرب ففي المغرب لم يتم تخفيض نسبة ارتفاع الاصابة به لدى النساء ، وتصل عدد الحالات المصابة بهذا المرض تقريبا خمسة عشر ألف حالة كل سنة.
وتضيف رجاء أغزادي أن الرقم ممكن أن يتزايد فيما بعد، وشددت على ضرورة خضوع المرأة في سن الأربعين لفحوصات بواسطة جهاز «الماموغرافي»، مرة كل سنتين، لأنه يمكن من الكشف عن أشياء صغيرة جدا داخل الثدي قبل وصول الداء إلى مراحل متقدمة.
وحول أسباب انتشار سرطان الثدي تقول الجراحة رجاء أغزادي إن سبب ذلك تغير نمط حياتنا، وتغذيتنا»، مشيرة إلى أن الخلايا السرطانية تسير في أجسامنا وهي توجد عند كل البشر، وهي خلايا خبيثة وماكرة، تدور وتنتهز فقط الفرصة للبروز فما إن تتساقط المناعة تظهر، وأوضحت أنه قد نعرف كيف تكون المناعة قوية ومتى تكون ضعيفة، وكشفت في هذا الصدد أن القلق يخفض المناعة، وقد نجد أن عددا من الأفراد الذين وقعت لهم صدمات يظهر لديهم المرض.
كما يعد التلوث من العوامل الأخرى التي تؤدي، حسب البروفسور رجاء أغزادي ، للإصابة بسرطان الثدي، وذلك تبعا لما أكدته العديد من الأبحاث التي أجريت في المجال، إذ يؤدي إلى إفراز هرمونات مضرة لخلايا الثدي.
ودعت المتخصصة رجاء أغزادي إلى ضرورة الانفصال نهائيا عن كل ما يثير قلقنا وألا نضغط على أعصابنا كثيرا لأن ذلك يضعف المناعة التي تؤدي إلى ظهور السرطان. كما دعت المتخصصة في الجراحة أنه ينبغي أن نتعامل مع سرطان الثدي عن طريق الكشف المبكر وتقول: «لأنه إذا اكتشف مبكرا يكون العلاج الذي قد يصل إلى مائة في المائة.
وتضيف قد تكون المرأة المصابة بداء سرطان الثدي تخاف من مصاريف العلاج أو من استئصال الثدي، وهنا أؤكد أنه إذا تم اكتشاف الاصابه بالمرض مبكراً ، يمكن أن تكون المصاريف أقل و يمكن أن تصل إلى نسبة 99 في المائة من الحياة.
كما نصحت المتخصصة في جراحة الثدي رجاء أغزادي النساء اللواتي يتخوفن من إجراء عملية جراحية أو يقمن باستئصال الثدي فإنه بفضل العلاج المتطور، يمكنهن أن يمارسن حياتهن بعد ذلك بشكل عادي.
وأوضحت في حوارها مع (الزمان) أنه يمكن أن يقع تشوه في الثدي، ولكن اليوم العلم، والتقنيات وكمختصة في مجال جراحة الثدي، تقول: «التقنيات تجعلنا نعوض ذلك الثدي، ونعيد له أناقته، وجمال المرأة، لهذا يجب ألا نتخوف من العلاج المبكر، فيما يذكر هنا أن المختصة في جراحة الثدي رجاء أغزادي خضعت إلى العديد من التكوينات في أوروبا وعدد من الدول من أجل استعمال تقنيات خاصة لجراحة الثدي مع الحفاظ على جماليته وفقا لمعايير وضوابط علمية، حتى لا ينعكس ذلك سلبا على نفسية المصابة بالداء.
على صعيد آخر، يذكر أن الأهداف والمشاريع الأولية الكبرى لجمعية للا سلمى لمحاربة داء السرطان كانت لها ثمار إيجابية من خلال تصحيح صورة المرض لدى الأسر المغربية والعربية والوصول إلى نسبة مرتفعة للتكفل بعلاج الأشخاص المصابين، وتحقيق نسبة مهمة في مجال التشخيص المبكر والدعم من أجل إحداث مركز واحد على الأقل لعلاج السرطان كل خمس سنوات.