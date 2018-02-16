بدء التحقيق مع عبد المنعم أبو الفتوح بعد اعتقاله في مطار القاهرة

القاهرة – مصطفى عمارة

فى الوقت الذي بدأت فيه نيابة امن الدولة العليا بمصر تحقيقاتها مع عبد المنعم ابو الفتوح رئيس حزب مصر القوية بعد الانتقادات التى وجهها ابو الفتوح للنظام المصرى عبر قناة الجزيرة اكد مصدر امنى فى تصريحات خاصة للزمان ان اجهزة الامن رصدت اتصالات اجراها ابو الفتوح في لندن مع عدد من قيادات الاخوان بهدف اعادة الاخوان الى الحياة السياسيه عبر حزب مصر القوية الذى يتراسه .

واضاف المصدر ان محمد القصاص نائب رئيس الحزب كان حركة الوصل والتنسيق كان لسفر ابو الفتوح الى لندن على نفقة قناة الجزيرة لاجراء حوار مع قناة الجزيرة ، فيما اكد مختار نوح القيادى السابق بجماعة الاخوان المسلمين ان علاقة ابو الفتوح لم تنقطع مع جماعة الاخوان رغم اعلانه انفصاله عنها وتاسيس حزب مصر القويه وان التنسيق بين الطرفين استمر وان الانتقادات التى وجهها ابو الفتوح للجماعه لا تعدو سوى عملية توزيع للادوار لدرء الشبهات حول انتماءه للجماعه فى المقابل انتقد د/ حسن نافعه استاذ العلوم السياسيه بجامعة القاهرة ممارسات النظام المصرى ضد معارضيه مؤكدا ان الاساليب الامنيه تزيد من انتشار المعارضة وممكن ان تحصل على تأييد شعبى اكبر مما كانت تنشده لو لم يظهر النظام انيابه وشراسته وكراهيته للحريات وحقوق الانسان لانه من المفترض ان الدستور كفل حق التظاهر والتجمعات وحق تشكيل الاحزاب السياسيه وهو ما ينم ان هذا النظام ليس لديه وعىي سياسى