محامي ترامب دفع 130 ألف دولار لممثلة إباحية إدعت علاقتها مع الرئيس

واشنطن‭ – ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ ‬

كشف‭ ‬المحامي‭ ‬الشخصي‭ ‬للرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬انه‭ ‬دفع‭ ‬130‭ ‬الف‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬أمواله‭ ‬الخاصة‭ ‬الى‭ ‬ممثلة‭ ‬في‭ ‬السينما‭ ‬الاباحية‭ ‬أكدت‭ ‬أنها‭ ‬أقامت‭ ‬علاقة‭ ‬جنسية‭ ‬مع‭ ‬قطب‭ ‬العقارات‭ ‬في‭ ‬2006‭.‬ولم‭ ‬يشرح‭ ‬مايكل‭ ‬كوهين‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬نشرته‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬نيويورك‭ ‬تايمز‮»‬‭ ‬الأربعاء‭ ‬أسباب‭ ‬دفع‭ ‬هذا‭ ‬المبلغ‭ ‬فيما‭ ‬شكل‭ ‬سلوك‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬مع‭ ‬النساء‭ ‬مرات‭ ‬عديدة‭ ‬موضوعا‭ ‬مثيرا‭ ‬للجدل‭.‬ وقد‭ ‬تحيي‭ ‬تصريحات‭ ‬محاميه‭ ‬التكهنات‭ ‬حول‭ ‬وضع‭ ‬علاقته‭ ‬مع‭ ‬زوجته‭ ‬ميلانيا،‭ ‬التي‭ ‬ألغت‭ ‬رحلة‭ ‬معه‭ ‬الى‭ ‬دافوس‭ ‬في‭ ‬سويسرا‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭. ‬وذهب‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬بمفرده‭ ‬بعد‭ ‬المعلومات‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬كشفت‭ ‬عن‭ ‬علاقته‭ ‬بهذه‭ ‬الممثلة‭.‬وأوضح‭ ‬كوهين‭ ‬ان‭ ‬ترامب‭ ‬لم‭ ‬يسدد‭ ‬له‭ ‬المبلغ‭ ‬الذي‭ ‬دُفع‭ ‬الى‭ ‬ستيفاني‭ ‬كليفورد‭ (‬38‭ ‬عاما‭) ‬المعروفة‭ ‬باسمها‭ ‬المهني‭ ‬‮«‬ستورمي‭ ‬دانيالز‮»‬‭ (‬دانيالز‭ ‬العاصفة‭)‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬ان‭ ‬عملية‭ ‬الدفع‭ ‬كانت‭ ‬قانونية‭.‬وتابع‭ ‬البيان‭ ‬ان‭ ‬‮«‬مؤسسة‭ ‬ترامب‭ ‬او‭ ‬حملة‭ ‬ترامب‭ ‬لا‭ ‬علاقة‭ ‬لهما‭ ‬بالصفقة‭ ‬مع‭ ‬كليفورد‭ ‬وايا‭ ‬منهما‭ ‬لم‭ ‬تسدد‭ ‬لي‭ ‬المبلغ‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬مباشر‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬‮«‬عملية‭ ‬الدفع‭ ‬كانت‭ ‬قانونية‭ ‬ولم‭ ‬تكن‭ ‬مساهمة‭ ‬الى‭ ‬الحملة‭ ‬او‭ ‬تكاليف‭ ‬ضمن‭ ‬الحملة‮»‬‭.‬وكانت‭ ‬وسائل‭ ‬اعلام‭ ‬اميركية‭ ‬أوردت‭ ‬ان‭ ‬عملية‭ ‬الدفع‭ ‬تمت‭ ‬قبل‭ ‬شهر‭ ‬على‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬2016‭ ‬لابقاء‭ ‬العلاقة‭ ‬سرية‭.‬وكان‭ ‬ترامب‭ ‬مواطنا‭ ‬عاديا‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2006‭ ‬عندما‭ ‬أقام‭ ‬علاقة‭ ‬جنسية‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬مع‭ ‬الممثلة‭ ‬الاباحية‭ ‬ستورمي‭ ‬دانيالز‭. ‬لكنه‭ ‬كان‭ ‬متزوجا‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬قد‭ ‬مضى‭ ‬أربعة‭ ‬أشهر‭ ‬على‭ ‬ولادة‭ ‬ابنه‭.‬وكانت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬وول‭ ‬ستريت‭ ‬جورنال‮»‬‭ ‬أول‭ ‬من‭ ‬كشف‭ ‬الصفقة‭ ‬مع‭ ‬الممثلة‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬الماضي‭.‬الا‭ ‬ان‭ ‬البيت‭ ‬الابيض‭ ‬نفى‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أي‭ ‬علاقة‭ ‬ذات‭ ‬طابع‭ ‬جنسي‭ ‬بين‭ ‬ترامب‭ ‬و»ستورمي‭ ‬دانيالز‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬الرئاسة‭ ‬‮«‬انها‭ ‬اخبار‭ ‬قديمة‭ ‬يُعاد‭ ‬تسويقها‭ ‬وسبق‭ ‬ان‭ ‬نُشرت‭ ‬وتم‭ ‬نفيها‭ ‬بشدة‭ ‬قبل‭ ‬الانتخابات‮»‬‭.‬

محرجة‭ ‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬روت‭ ‬ستورمي‭ ‬دانيالز‭ ‬الحادثة‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬ان‭ ‬تاتش‮»‬‭ ‬نشرت‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬الا‭ ‬أنها‭ ‬أجريت‭ ‬في‭ ‬2011‭.‬وبحسب‭ ‬‮«‬وول‭ ‬ستريت‭ ‬جورنال‮»‬،‭ ‬كانت‭ ‬كليفورد‭ ‬كشفت‭ ‬خلال‭ ‬لقاءات‭ ‬خاصة‭ ‬انها‭ ‬اقامت‭ ‬علاقة‭ ‬جنسية‭ ‬مع‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬2006‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬دورة‭ ‬للغولف‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬بحيرة‭ ‬تاهو‭ ‬السياحية‭ ‬بين‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬ونيفادا‭.‬ولم‭ ‬تكشف‭ ‬ستورمي‭ ‬دانيالز‭ ‬التي‭ ‬تلتزم‭ ‬الصمت‭ ‬عبر‭ ‬اتفاق‭ ‬سري،‭ ‬شيئا‭ ‬لافتا‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬برنامج‭ ‬جيمي‭ ‬كيمل‭ ‬على‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬اي‭ ‬بي‭ ‬سي‮»‬‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير،‭ ‬مبتسمة‭ ‬بطريقة‭ ‬محرجة‭ ‬ومحورة‭ ‬بشكل‭ ‬متواصل‭ ‬أسئلة‭ ‬المقدم‭.‬وتعرض‭ ‬ترامب‭ ‬خلال‭ ‬الحملة‭ ‬الرئاسية‭ ‬وبعد‭ ‬انتخابه‭ ‬لاتهامات‭ ‬عدة‭ ‬بالتحرش‭ ‬الجنسي‭ ‬قبل‭ ‬سنوات‭ ‬لكنه‭ ‬نفى‭ ‬ذلك‭.‬وخلال‭ ‬الحملة‭ ‬الانتخابية‭ ‬في‭ ‬2016،‭ ‬نُشر‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬يعود‭ ‬الى‭ ‬عام‭ ‬2005‭ ‬يتباهى‭ ‬فيه‭ ‬ترامب‭ ‬بأنه‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬امرأة‭ ‬يرغب‭ ‬بها‭ ‬عبر‭ ‬‮«‬الإمساك‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬أعضائها‭ ‬الحميمة‮»‬،‭ ‬وان‭ ‬النساء‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمانعن‭ ‬اذا‭ ‬كنت‭ ‬مشهورا‮»‬‭.‬ورغم‭ ‬تداعيات‭ ‬هذا‭ ‬الفيديو‭ ‬الوخيمة‭ ‬على‭ ‬ترامب‭ ‬سياسيا‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬حملته‭ ‬الانتخابية،‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬الاتهامات‭ ‬التي‭ ‬وجهتها‭ ‬اليه‭ ‬نساء‭ ‬بالتحرش‭ ‬أو‭ ‬الاعتداء‭ ‬عليهن‭ ‬جنسيا،‭ ‬انتُخب‭ ‬رئيسا‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭.‬وفي‭ ‬مجتمع‭ ‬محافظ‭ ‬مثل‭ ‬المجتمع‭ ‬الأميركي،‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬هناك‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬تقبل‭ ‬الخيانة‭.‬ ‬لكن‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬أثبت‭ ‬أن‭ ‬بالنسبة‭ ‬اليه‭ ‬ليس‭ ‬ضروريا‭ ‬اتباع‭ ‬المسارات‭ ‬السياسية‭ ‬التقليدية‭.‬