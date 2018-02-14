وفاة زوج ملكة الدانمارك بالتهاب الرئة

كوبنهاغن – الزمان
أعلن الديوان الملكي في الدنمارك الأربعاء أن الأمير هنريك، زوج الملكة مارغريت الثانية، توفي ليل الثلاثاء بعيد ساعات على خروجه من المستشفى لتمضية لحظاته الاخيرة مع زوجته وولديهما. وقال الديوان في بيان إن « الأمير هنريك توفي الثلاثاء في الساعة 23:18 في قصر فريدنسبورغ» الواقع على بعد حوالى 40 كيلومترا شمالي كوبنهاغن. وكان الأمير المتحدر من أصول فرنسية والبالغ 83 عاما أدخل إلى مستشفى «ريغزهوسبيتاليت» في كوبنهاغن في 28 يناير عقب إصابته بالتهاب رئوي، ولم يخرج منه إلا الثلاثاء لتمضية لحظاته الاخيرة مع زوجته وابنيه الذين كانوا الى جانبه عندما لفظ أنفاسه الاخيرة، بحسب البيان .
وكان هنري دو لابورد دو مونبيزا المولود قرب مدينة بوردو (جنوب غرب فرنسا) في 11 يونيو 1934، التقى زوجته العام 1965 عندما كان يعمل في السفارة الفرنسية في لندن.
وبعد زواجه في يونيو1967 من وريثة العرش آنذاك مارغريت التي توجّت ملكة في يناير 1972، لم تأسر شخصيته قلوب الدنماركيين الذين سخروا من اعلانه الانسحاب من الحياة العامة مطلع العام 2016.