وفاة زوج ملكة الدانمارك بالتهاب الرئة

كوبنهاغن‭ – ‬الزمان‭ ‬

أعلن‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬في‭ ‬الدنمارك‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬الأمير‭ ‬هنريك،‭ ‬زوج‭ ‬الملكة‭ ‬مارغريت‭ ‬الثانية،‭ ‬توفي‭ ‬ليل‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بعيد‭ ‬ساعات‭ ‬على‭ ‬خروجه‭ ‬من‭ ‬المستشفى‭ ‬لتمضية‭ ‬لحظاته‭ ‬الاخيرة‭ ‬مع‭ ‬زوجته‭ ‬وولديهما‭. ‬وقال‭ ‬الديوان‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬‭ ‬الأمير‭ ‬هنريك‭ ‬توفي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬23‭:‬18‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬فريدنسبورغ‮»‬‭ ‬الواقع‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬حوالى‭ ‬40‭ ‬كيلومترا‭ ‬شمالي‭ ‬كوبنهاغن‭. ‬وكان‭ ‬الأمير‭ ‬المتحدر‭ ‬من‭ ‬أصول‭ ‬فرنسية‭ ‬والبالغ‭ ‬83‭ ‬عاما‭ ‬أدخل‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬‮«‬ريغزهوسبيتاليت‮»‬‭ ‬في‭ ‬كوبنهاغن‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬يناير‭ ‬عقب‭ ‬إصابته‭ ‬بالتهاب‭ ‬رئوي،‭ ‬ولم‭ ‬يخرج‭ ‬منه‭ ‬إلا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬لتمضية‭ ‬لحظاته‭ ‬الاخيرة‭ ‬مع‭ ‬زوجته‭ ‬وابنيه‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬الى‭ ‬جانبه‭ ‬عندما‭ ‬لفظ‭ ‬أنفاسه‭ ‬الاخيرة،‭ ‬بحسب‭ ‬البيان‭ .‬

وكان‭ ‬هنري‭ ‬دو‭ ‬لابورد‭ ‬دو‭ ‬مونبيزا‭ ‬المولود‭ ‬قرب‭ ‬مدينة‭ ‬بوردو‭ (‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬فرنسا‭) ‬في‭ ‬11‭ ‬يونيو‭ ‬1934،‭ ‬التقى‭ ‬زوجته‭ ‬العام‭ ‬1965‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬السفارة‭ ‬الفرنسية‭ ‬في‭ ‬لندن‭.‬

وبعد‭ ‬زواجه‭ ‬في‭ ‬يونيو1967‭ ‬من‭ ‬وريثة‭ ‬العرش‭ ‬آنذاك‭ ‬مارغريت‭ ‬التي‭ ‬توجّت‭ ‬ملكة‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬1972،‭ ‬لم‭ ‬تأسر‭ ‬شخصيته‭ ‬قلوب‭ ‬الدنماركيين‭ ‬الذين‭ ‬سخروا‭ ‬من‭ ‬اعلانه‭ ‬الانسحاب‭ ‬من‭ ‬الحياة‭ ‬العامة‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬2016‭.‬