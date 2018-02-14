أحلام تتلقى رسالة رومانسية من زوجها في عيد الحب

بيروت‭ – ‬الزمان‭ ‬

احتفل‭ ‬مبارك‭ ‬الهاجري،‭ ‬زوج‭ ‬الفنانة‭ ‬الإماراتية‭ ‬أحلام،‭ ‬بعيد‭ ‬ميلادها‭ ‬بطريقة‭ ‬رومانسية‭ ‬جدا‭.‬

زوج‭ ‬الفنانة‭ ‬الإماراتية‭ ‬نشر‭ ‬صورة‭ ‬رومانسية‭ ‬جمعتهما‭ ‬معا،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬الخاص‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬انستجرام‭ ‬ووجه‭ ‬لها‭ ‬تهنئة‭ ‬خاصة‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬السعيدة‭.‬

وقال‭ ‬زوج‭ ‬أحلام‭ ‬في‭ ‬رسالته‭ ‬لها‭: ‬في‭ ‬عيد‭ ‬ميلادك‭ ‬يا‭ ‬حبيبتي‭ ‬يا‭ ‬من‭ ‬ملئتي‭ ‬قلبي‭ ‬وحياتي‭ ‬بالحب‭ ‬والفخر‭ ‬أبارك‭ ‬لك‭ ‬في‭ ‬عيد‭ ‬ميلادك،

‭ ‬وعيني‭ ‬تراك‭ ‬أجمل‭ ‬زوجة‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬مضى‭ .‬

وكانت‭ ‬شبكة‭ ‬قنوات‭ ‬MBC‭ ‬قد‭ ‬أعلنت‭ ‬مؤخرا‭ ‬عن‭ ‬استمرار‭ ‬أحلام‭ ‬في‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬برنامج‭ ‬The‭ ‬Voice،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬إعلانها‭ ‬السابق‭ ‬عن‭ ‬حلول‭ ‬الفنانة‭ ‬نوال‭ ‬الكويتية‭ ‬بديلة‭ ‬لها‭. ‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬إدارة‭ ‬قنوات‭ ‬MBC‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬استبعدت‭ ‬أحلام‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬بعد‭ ‬تويتة‭ ‬كتبتها‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬على‭ ‬“تويتر”،‭ ‬قالت‭ ‬فيها‭: ‬”‭ ‬ألا‭ ‬ليت‭ ‬الفن‭ ‬يعود‭ ‬راقياً‭ ‬كما‭ ‬عهدناه”،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬اعتبره‭ ‬الكثيرون‭ ‬انتقادا‭ ‬لأغنية‭ ‬“قولوا‭ ‬لقطر”‭ ‬التي‭ ‬أطلقها‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬الخليجيين،‭ ‬وتم‭ ‬استبدالها‭ ‬بالفنانة‭ ‬نوال‭ ‬الكويتية‭.‬