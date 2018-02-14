أحلام تتلقى رسالة رومانسية من زوجها في عيد الحب

بيروت – الزمان
احتفل مبارك الهاجري، زوج الفنانة الإماراتية أحلام، بعيد ميلادها بطريقة رومانسية جدا.
زوج الفنانة الإماراتية نشر صورة رومانسية جمعتهما معا، وذلك على حسابه الخاص على موقع انستجرام ووجه لها تهنئة خاصة بهذه المناسبة السعيدة.
وقال زوج أحلام في رسالته لها: في عيد ميلادك يا حبيبتي يا من ملئتي قلبي وحياتي بالحب والفخر أبارك لك في عيد ميلادك،
وعيني تراك أجمل زوجة من كل يوم مضى .
وكانت شبكة قنوات MBC قد أعلنت مؤخرا عن استمرار أحلام في لجنة تحكيم برنامج The Voice، على الرغم من إعلانها السابق عن حلول الفنانة نوال الكويتية بديلة لها.
يذكر أن إدارة قنوات MBC كانت قد استبعدت أحلام من البرنامج بعد تويتة كتبتها على حسابها على “تويتر”، قالت فيها: ” ألا ليت الفن يعود راقياً كما عهدناه”، وهو ما اعتبره الكثيرون انتقادا لأغنية “قولوا لقطر” التي أطلقها عدد من الفنانين الخليجيين، وتم استبدالها بالفنانة نوال الكويتية.