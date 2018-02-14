سولاف فواخرجي تفتح صندوق طفولتها

بيروت‭ – ‬الزمان‭ ‬

فتحت‭ ‬الفنانة‭ ‬السورية‭ ‬سلاف‭ ‬فواخرجي‭ ‬صندوق‭ ‬ذكرياتها،‭ ‬وشاركت‭ ‬محبيها‭ ‬بصورة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬طفولتها،‭ ‬كتبت‭ ‬معلقة‭ ‬عليها‭: ‬‮«‬طفولة‭ ‬باقية‭ ‬ما‭ ‬بتروح،‭ ‬ذكريات‭ ‬من‭ ‬البترون،‭ ‬جبل‭ ‬لبنان‮»‬‭. ‬معجبو‭ ‬سلاف‭ ‬تفاعلوا‭ ‬مع‭ ‬الصورة‭ ‬بتعليقات‭ ‬تغزلوا‭ ‬فيها‭ ‬بجمال‭ ‬ملامح‭ ‬الفنانة‭ ‬في‭ ‬طفولتها،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أنها‭ ‬مازالت‭ ‬تحتفظ‭ ‬بقدر‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬براءة‭ ‬وعفوية‭ ‬الطفولة،‭ ‬كما‭ ‬عكست‭ ‬الصورة‭ ‬قدراً‭ ‬لا‭ ‬يستهان‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬شقاوتها‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭. ‬فيما‭ ‬انتهت‭ ‬سلاف‭ ‬فواخرجي‭ ‬من‭ ‬تصوير‭ ‬مسلسل‭ ‬جديد‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬هوا‭ ‬أصفر‮»‬‭ ‬أمام‭ ‬النجم‭ ‬اللبناني‭ ‬يوسف‭ ‬الخال،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬تواصل‭ ‬تصوير‭ ‬مسلسل‭ ‬آخر‭ ‬بعنون‭ ‬‮«‬خط‭ ‬ساخن‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬العمل‭ ‬الذي‭ ‬تعود‭ ‬به‭ ‬إلى‭ ‬الدراما‭ ‬المصرية‭ ‬بعد‭ ‬طول‭ ‬غياب،‭ ‬حيث‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬بطولته‭ ‬أمام‭ ‬حسين‭ ‬فهمي‭ ‬ونضال‭ ‬الشافعي‭ ‬وصلاح‭ ‬عبدالله‭ ‬وسهر‭ ‬الصايغ‭ ‬ومحمد‭ ‬عادل،‭ ‬وغيرهم،‭ ‬والعمل‭ ‬من‭ ‬تأليف‭ ‬فوزية‭ ‬حسين‭ ‬وإخراج‭ ‬حسنى‭ ‬صالح‭.‬