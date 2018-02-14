سولاف فواخرجي تفتح صندوق طفولتها

بيروت – الزمان
فتحت الفنانة السورية سلاف فواخرجي صندوق ذكرياتها، وشاركت محبيها بصورة جديدة من طفولتها، كتبت معلقة عليها: «طفولة باقية ما بتروح، ذكريات من البترون، جبل لبنان». معجبو سلاف تفاعلوا مع الصورة بتعليقات تغزلوا فيها بجمال ملامح الفنانة في طفولتها، مؤكدين أنها مازالت تحتفظ بقدر كبير من براءة وعفوية الطفولة، كما عكست الصورة قدراً لا يستهان به من شقاوتها في هذه المرحلة. فيما انتهت سلاف فواخرجي من تصوير مسلسل جديد بعنوان «هوا أصفر» أمام النجم اللبناني يوسف الخال، كما أنها تواصل تصوير مسلسل آخر بعنون «خط ساخن»، وهو العمل الذي تعود به إلى الدراما المصرية بعد طول غياب، حيث تشارك في بطولته أمام حسين فهمي ونضال الشافعي وصلاح عبدالله وسهر الصايغ ومحمد عادل، وغيرهم، والعمل من تأليف فوزية حسين وإخراج حسنى صالح.