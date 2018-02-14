طريقة سهلة لحجب إعلانات فيسبوك المزعجة

لوس‭ ‬انجليس‭ – ‬الزمان‭ ‬

عادة‭ ‬ما‭ ‬تجمع‭ ‬شبكة‭ ‬فيس‭ ‬بوك‭ ‬البيانات‭ ‬عن‭ ‬المستخدم‭ ‬لعرض‭ ‬الإعلانات‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬اهتماماته‭ ‬ومتطلباته‭ ‬الشخصية‭. ‬لذلك‭ ‬ينصح‭ ‬خبراء‭ ‬الأمان‭ ‬بضرورة‭ ‬مراجعة‭ ‬بنود‭ ‬قائمة‭ ‬‮«‬Settings‭/‬Ads‮»‬‭ ‬‮«‬الإعدادات‭/‬الإعلانات‮»‬‭ ‬من‭ ‬وقت‭ ‬إلى‭ ‬آخر،‭ ‬حيث‭ ‬يُدرج‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القائمة‭ ‬الصفحات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالإعلانات،‭ ‬والتي‭ ‬تُحدد‭ ‬بالزر‭ ‬‮«‬Like‮»»‬أعجبني‮»‬،‭ ‬أو‭ ‬الاستجابات‭ ‬والتفاعلات،‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬المستخدم‭ ‬مع‭ ‬المعلنين‭. ‬ويُمكن‭ ‬للمستخدم‭ ‬تحت‭ ‬بند‭ ‬‮«‬Your‭ ‬information‮»«‬معلوماتك‮»‬‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬السمات‭ ‬والخصائص‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالإعلانات،‭ ‬والتي‭ ‬قامت‭ ‬شبكة‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الشهيرة‭ ‬بتخصيصها‭ ‬للمستخدم،‭ ‬وتحت‭ ‬هذا‭ ‬البند‭ ‬أيضاً‭ ‬يمكن‭ ‬للمستخدم‭ ‬تحديد‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يرغب‭ ‬في‭ ‬تلقي‭ ‬أية‭ ‬إعلانات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إمكانية‭ ‬تعطيل‭ ‬الإعلانات،‭ ‬التي‭ ‬تظهر‭ ‬حسب‭ ‬الرغبات‭ ‬والمتطلبات‭ ‬الشخصية‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬بند‭ ‬‮«‬Ad‭ ‬settings‮»‬‭ ‬‮«‬إعدادات‭ ‬الإعلانات‮»‬‭.‬