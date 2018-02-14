أخطاء في الطبخ تهدد صحتك وتجلب لك الأمراض

لندن – الزمان
يرتكب عشاق الطبخ احياناً بعض الأخطاء أثناء طهي الطعام والتي قد تسبب ضرراً على الصحة، وقدم بعض خبراء التغذية عدداً من النصائح من المفضل اتباعها قبل إعداد الطعام وصححوا بعض المفاهيم الخاصة المتعلقة بهذا الأمر منها حول استخدام الدهونحيث يمكن طهي الطعام باستخدام أنواع مختلفة من الدهون مثل زيت الزيتون فهو صحي للغاية ولكن لحد معين وفي بعض الأطعمة فقط، أما زيت جوز الهند فلا ينصح باستخدامه في الطهي بدرجات حرارة مرتفعة. ونقلاً عن الدكتورة ماجي ميشيلزيك خبيرة التغذية في شيكاغو، فإن بعض الزيوت تحترق عند درجة حرارة معينة، وبمجرد وضعها على درجة حرارة مرتفعة تتحرر الدهون الموجودة بها وتطلق أبخرة ومواد سامة يمكنها أن تضر بالجسم. ومن الأطعمة المناسبة لدرجات الحرارة المرتفعة زيت الأفوكادو المكرر وزيت اللوز والكانولا وزيت بذور العنب وزيت الفول السوداني وعباد الشمس والسمسم. ويفضل الابتعاد عن زيت الصويا وزيت الذرة نظراً لاحتوائهم على نسبة كبيرة من السعرات الحرارية والسكريات المضرة. لا يجب تسخينها حيث تحتوي على العديد من الفيتامينات والمكونات الصحية التي تفقد قيمتها أثناء التسخين. ومن أمثلتها زيت الزيتون وزيت جوز الهند .
قلي الأطعمة الصحية
ربما يكون الطعام المقلي طعمه أفضل من المشوي ومحبب للكثيرين، لكن في الحقيقة فهو مضر للغاية. ففي عملية القلي يتم تحويل الأطعمة الصحية مثل الخضروات واللحوم وأحياناً الفاكهة إلى وجبات مضرة، خاصة إذا كان القلي أسلوب حياة متبع دائماً. وتؤكد جانيت كيمزال خبيرة التغذية في جامعة مونت كلير في أمريكا أن تناول الأطعمة المقلية بكميات كبيرة ولفترات طويلة يؤدي للإصابة بالعديد من الأمراض أخطرها أمراض القلب والسكري .
كما ان الكثير من الأشخاص يستمتعون بطعم اللحوم المشوية بشكل مبالغ فيه والتي ربما تصل لدرجة الاحتراق لكن هذه اللحوم المحترقة تحتوي على مواد خطيرة تصل لحد السمية. ويحذر كريستيان كوبر خبير التغذية بجامعة بيس الأمريكية من أن اللحوم التي تحصل لحد الاحتراق تتكون فيها مادتي ( PAH) و(HCA ) المضرتان للحامض النووي للإنسان، والمرتبطة بالإصابة بالسرطان.
ويحذر راؤول سيرانو خبير الطب الوظيفي في فلوريدا من أن الأواني غير اللاصقة هي المتهم الرئيسي إذا تحدثنا عن تسمم الطعام. ويضيف أن الأواني المصنوعة من التيفلون مثل أواني الكعك والبيتزا وغيرها تحتوي على مادة صناعية تسمى PFOA أو C8.
وقد وجدت بعض الدراسات التي أجريت في الوكالة الدولية لبحوث السرطان علاقة بين هذه المادة وبين الإصابة بالسرطان والعقم وخلل وظائف الكبد. وينصح سيرانو باستخدام البدائل أثناء الطهي مثل الأواني المصنعة من الحديد الزهر أو الزجاج والسيراميك أو الستانليس ستيل.
ويميل البعض لتذوق العجين أثناء خبز الكعك لكن خبراء التغذية في موقع “ايتيج رايت” نصحوا بعدم تناول عجين الكعك الذي يحتوي على البيض النيئ حيث أنه يحتوى على بكتيريا السالمونيلا وغيرها من البكتيريا المضرة والتي تسبب التسمم.
من الأخطاء الشائعة التي يرتكبها البعض أثناء الطهي هي مسح اليدين في منشفة وعدم غسلها بالماء والصابون .