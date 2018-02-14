أخطاء في الطبخ تهدد صحتك وتجلب لك الأمراض

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

يرتكب‭ ‬عشاق‭ ‬الطبخ‭ ‬احياناً‭ ‬بعض‭ ‬الأخطاء‭ ‬أثناء‭ ‬طهي‭ ‬الطعام‭ ‬والتي‭ ‬قد‭ ‬تسبب‭ ‬ضرراً‭ ‬على‭ ‬الصحة،‭ ‬وقدم‭ ‬بعض‭ ‬خبراء‭ ‬التغذية‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬النصائح‭ ‬من‭ ‬المفضل‭ ‬اتباعها‭ ‬قبل‭ ‬إعداد‭ ‬الطعام‭ ‬وصححوا‭ ‬بعض‭ ‬المفاهيم‭ ‬الخاصة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بهذا‭ ‬الأمر‭ ‬منها‭ ‬حول‭ ‬استخدام‭ ‬الدهونحيث‭ ‬يمكن‭ ‬طهي‭ ‬الطعام‭ ‬باستخدام‭ ‬أنواع‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬الدهون‭ ‬مثل‭ ‬زيت‭ ‬الزيتون‭ ‬فهو‭ ‬صحي‭ ‬للغاية‭ ‬ولكن‭ ‬لحد‭ ‬معين‭ ‬وفي‭ ‬بعض‭ ‬الأطعمة‭ ‬فقط،‭ ‬أما‭ ‬زيت‭ ‬جوز‭ ‬الهند‭ ‬فلا‭ ‬ينصح‭ ‬باستخدامه‭ ‬في‭ ‬الطهي‭ ‬بدرجات‭ ‬حرارة‭ ‬مرتفعة‭. ‬ونقلاً‭ ‬عن‭ ‬الدكتورة‭ ‬ماجي‭ ‬ميشيلزيك‭ ‬خبيرة‭ ‬التغذية‭ ‬في‭ ‬شيكاغو،‭ ‬فإن‭ ‬بعض‭ ‬الزيوت‭ ‬تحترق‭ ‬عند‭ ‬درجة‭ ‬حرارة‭ ‬معينة،‭ ‬وبمجرد‭ ‬وضعها‭ ‬على‭ ‬درجة‭ ‬حرارة‭ ‬مرتفعة‭ ‬تتحرر‭ ‬الدهون‭ ‬الموجودة‭ ‬بها‭ ‬وتطلق‭ ‬أبخرة‭ ‬ومواد‭ ‬سامة‭ ‬يمكنها‭ ‬أن‭ ‬تضر‭ ‬بالجسم‭. ‬ومن‭ ‬الأطعمة‭ ‬المناسبة‭ ‬لدرجات‭ ‬الحرارة‭ ‬المرتفعة‭ ‬زيت‭ ‬الأفوكادو‭ ‬المكرر‭ ‬وزيت‭ ‬اللوز‭ ‬والكانولا‭ ‬وزيت‭ ‬بذور‭ ‬العنب‭ ‬وزيت‭ ‬الفول‭ ‬السوداني‭ ‬وعباد‭ ‬الشمس‭ ‬والسمسم‭. ‬ويفضل‭ ‬الابتعاد‭ ‬عن‭ ‬زيت‭ ‬الصويا‭ ‬وزيت‭ ‬الذرة‭ ‬نظراً‭ ‬لاحتوائهم‭ ‬على‭ ‬نسبة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬السعرات‭ ‬الحرارية‭ ‬والسكريات‭ ‬المضرة‭. ‬لا‭ ‬يجب‭ ‬تسخينها‭ ‬حيث‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفيتامينات‭ ‬والمكونات‭ ‬الصحية‭ ‬التي‭ ‬تفقد‭ ‬قيمتها‭ ‬أثناء‭ ‬التسخين‭. ‬ومن‭ ‬أمثلتها‭ ‬زيت‭ ‬الزيتون‭ ‬وزيت‭ ‬جوز‭ ‬الهند‭ .‬

قلي‭ ‬الأطعمة‭ ‬الصحية

ربما‭ ‬يكون‭ ‬الطعام‭ ‬المقلي‭ ‬طعمه‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬المشوي‭ ‬ومحبب‭ ‬للكثيرين،‭ ‬لكن‭ ‬في‭ ‬الحقيقة‭ ‬فهو‭ ‬مضر‭ ‬للغاية‭. ‬ففي‭ ‬عملية‭ ‬القلي‭ ‬يتم‭ ‬تحويل‭ ‬الأطعمة‭ ‬الصحية‭ ‬مثل‭ ‬الخضروات‭ ‬واللحوم‭ ‬وأحياناً‭ ‬الفاكهة‭ ‬إلى‭ ‬وجبات‭ ‬مضرة،‭ ‬خاصة‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬القلي‭ ‬أسلوب‭ ‬حياة‭ ‬متبع‭ ‬دائماً‭. ‬وتؤكد‭ ‬جانيت‭ ‬كيمزال‭ ‬خبيرة‭ ‬التغذية‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬مونت‭ ‬كلير‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬أن‭ ‬تناول‭ ‬الأطعمة‭ ‬المقلية‭ ‬بكميات‭ ‬كبيرة‭ ‬ولفترات‭ ‬طويلة‭ ‬يؤدي‭ ‬للإصابة‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬أخطرها‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭ ‬والسكري‭ .‬

كما‭ ‬ان‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬يستمتعون‭ ‬بطعم‭ ‬اللحوم‭ ‬المشوية‭ ‬بشكل‭ ‬مبالغ‭ ‬فيه‭ ‬والتي‭ ‬ربما‭ ‬تصل‭ ‬لدرجة‭ ‬الاحتراق‭ ‬لكن‭ ‬هذه‭ ‬اللحوم‭ ‬المحترقة‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬مواد‭ ‬خطيرة‭ ‬تصل‭ ‬لحد‭ ‬السمية‭. ‬ويحذر‭ ‬كريستيان‭ ‬كوبر‭ ‬خبير‭ ‬التغذية‭ ‬بجامعة‭ ‬بيس‭ ‬الأمريكية‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬اللحوم‭ ‬التي‭ ‬تحصل‭ ‬لحد‭ ‬الاحتراق‭ ‬تتكون‭ ‬فيها‭ ‬مادتي‭ ( ‬PAH‭) ‬و‭(‬HCA‭ ) ‬المضرتان‭ ‬للحامض‭ ‬النووي‭ ‬للإنسان،‭ ‬والمرتبطة‭ ‬بالإصابة‭ ‬بالسرطان‭. ‬

ويحذر‭ ‬راؤول‭ ‬سيرانو‭ ‬خبير‭ ‬الطب‭ ‬الوظيفي‭ ‬في‭ ‬فلوريدا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الأواني‭ ‬غير‭ ‬اللاصقة‭ ‬هي‭ ‬المتهم‭ ‬الرئيسي‭ ‬إذا‭ ‬تحدثنا‭ ‬عن‭ ‬تسمم‭ ‬الطعام‭. ‬ويضيف‭ ‬أن‭ ‬الأواني‭ ‬المصنوعة‭ ‬من‭ ‬التيفلون‭ ‬مثل‭ ‬أواني‭ ‬الكعك‭ ‬والبيتزا‭ ‬وغيرها‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬مادة‭ ‬صناعية‭ ‬تسمى‭ ‬PFOA‭ ‬أو‭ ‬C8‭.‬

وقد‭ ‬وجدت‭ ‬بعض‭ ‬الدراسات‭ ‬التي‭ ‬أجريت‭ ‬في‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬لبحوث‭ ‬السرطان‭ ‬علاقة‭ ‬بين‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭ ‬وبين‭ ‬الإصابة‭ ‬بالسرطان‭ ‬والعقم‭ ‬وخلل‭ ‬وظائف‭ ‬الكبد‭. ‬وينصح‭ ‬سيرانو‭ ‬باستخدام‭ ‬البدائل‭ ‬أثناء‭ ‬الطهي‭ ‬مثل‭ ‬الأواني‭ ‬المصنعة‭ ‬من‭ ‬الحديد‭ ‬الزهر‭ ‬أو‭ ‬الزجاج‭ ‬والسيراميك‭ ‬أو‭ ‬الستانليس‭ ‬ستيل‭.‬

ويميل‭ ‬البعض‭ ‬لتذوق‭ ‬العجين‭ ‬أثناء‭ ‬خبز‭ ‬الكعك‭ ‬لكن‭ ‬خبراء‭ ‬التغذية‭ ‬في‭ ‬موقع‭ “‬ايتيج‭ ‬رايت‭” ‬نصحوا‭ ‬بعدم‭ ‬تناول‭ ‬عجين‭ ‬الكعك‭ ‬الذي‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬البيض‭ ‬النيئ‭ ‬حيث‭ ‬أنه‭ ‬يحتوى‭ ‬على‭ ‬بكتيريا‭ ‬السالمونيلا‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬البكتيريا‭ ‬المضرة‭ ‬والتي‭ ‬تسبب‭ ‬التسمم‭.‬

من‭ ‬الأخطاء‭ ‬الشائعة‭ ‬التي‭ ‬يرتكبها‭ ‬البعض‭ ‬أثناء‭ ‬الطهي‭ ‬هي‭ ‬مسح‭ ‬اليدين‭ ‬في‭ ‬منشفة‭ ‬وعدم‭ ‬غسلها‭ ‬بالماء‭ ‬والصابون‭ .‬