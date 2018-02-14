تركيا والسعودية وقطر والكويت تتصدر مانحي القروض في مؤتمر إعمار العراق

الكويت‭ – ‬الزمان‭ ‬

اعلن‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬تركيا‭ ‬مولود‭ ‬تشاوش‭ ‬أوغلو‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬الاربعاء‭ ‬ان‭ ‬انقرة‭ ‬ستخصص‭ ‬خمسة‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬للعراق‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬قروض‭ ‬واستثمارات،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬اجتماع‭ ‬دولي‭ ‬لاعادة‭ ‬اعمار‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬في‭ ‬اعقاب‭ ‬الحرب‭ ‬المدمرة‭ ‬مع‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭. ‬واعلنت‭ ‬من‭ ‬جهتها‭ ‬السعودية‭ ‬انها‭ ‬ستخصص‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬لمشاريع‭ ‬استثمارية‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬و500‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬اضافية‭ ‬لدعم‭ ‬الصادرات‭ ‬العراقية،‭ ‬بينما‭ ‬قالت‭ ‬قطر‭ ‬انها‭ ‬ستخصص‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬قروض‭ ‬واستثمارات‭.‬

يتطلع‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬مؤتمر‭ ‬مخصص‭ ‬لاعادة‭ ‬اعماره‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬الاربعاء‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬يقابل‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬‮«‬انتصاره‮»‬‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬المتطرف‭ ‬بمساهمة‭ ‬مالية‭ ‬ضخمة‭ ‬لاعادة‭ ‬بناء‭ ‬ما‭ ‬دمرته‭ ‬حرب‭ ‬السنوات‭ ‬الثلاث‭. ‬فيماحث‭ ‬الامين‭ ‬العام‭ ‬للامم‭ ‬المتحدة‭ ‬انطونيو‭ ‬غوتيريش‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬الاربعاء‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬جهود‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬اعادة‭ ‬الاعمار‭ ‬بعد‭ ‬الحرب‭ ‬مع‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تأمل‭ ‬بغداد‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬مساهمات‭ ‬مالية‭ ‬بنحو‭ ‬88‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭. ‬وقال‭ ‬غوتيريش‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬ألقاه‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الختامي‭ ‬لمؤتمر‭ ‬اعادة‭ ‬اعمار‭ ‬العراق‭ ‬الذي‭ ‬تستضيفه‭ ‬الكويت‭ ‬منذ‭ ‬الاثنين‭ ‬‮«‬العالم‭ ‬مدين‭ ‬لكم‭ ‬جراء‭ ‬نضالكم‭ ‬ضد‭ ‬التهديد‭ ‬العالمي‭ ‬الذي‭ ‬فرضه‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬حان‭ ‬الوقت‭ ‬لاظهار‭ ‬امتناننا‭ ‬الخالص‭ ‬والتعبير‭ ‬عن‭ ‬تضامننا‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬العراقي‮»‬،‭ ‬داعيا‭ ‬الى‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬‮«‬بالسياسة‭ ‬والموارد‮»‬‭. ‬وافتتحت‭ ‬الكويت،‭ ‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬لاجتياح‭ ‬عراقي‭ ‬نفذه‭ ‬النظام‭ ‬السابق‭ ‬عام‭ ‬1990،‭ ‬سلسلة‭ ‬التعهدات‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬تأمل‭ ‬بغداد‭ ‬ان‭ ‬تصل‭ ‬الى‭ ‬88‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬معلنة‭ ‬عن‭ ‬ملياري‭ ‬دولار‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬قروض‭ ‬واستثمارات‭. ‬وكان‭ ‬المقرر‭ ‬ان‭ ‬تعلن‭ ‬الدول‭ ‬الاخرى‭ ‬الحليفة‭ ‬للعراق‭ ‬والشريكة‭ ‬في‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬لمحاربة‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬خلال‭ ‬امس‭ ‬عن‭ ‬مساهمات‭ ‬مماثلة‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬اعادة‭ ‬الاعمار‭ ‬الضخم‭. ‬وعلى‭ ‬رأس‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وفرنسا،‭ ‬وكذلك‭ ‬السعودية‭ ‬بعد‭ ‬التقارب‭ ‬الاخير‭ ‬بين‭ ‬بغداد‭ ‬والرياض‭. ‬ولكن‭ ‬الحصيلة‭ ‬لاترقى‭ ‬الى‭ ‬طموح‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬التي‭ ‬تطلعت‭ ‬لجمع‭ ‬مائة‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬للبلد‭ ‬الغارق‭ ‬بالدمار‭ ‬والفساد‭ . ‬وقال‭ ‬أمير‭ ‬الكويت‭ ‬الشيخ‭ ‬صباح‭ ‬الاحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬اليوم‭ ‬الختامي‭ ‬من‭ ‬المؤتمر‭ ‬الذي‭ ‬تستضيفه‭ ‬بلاده‭ ‬منذ‭ ‬الاثنين‭ ‬‮«‬يسرني‭ ‬أن‭ ‬أعلن‭ ‬بأن‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ (…) ‬ستلتزم‭ ‬بتخصيص‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬كقروض‭ (…)‬ومليار‭ ‬دولار‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬في‭ ‬العراق‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬ان‭ ‬بلاده‭ ‬تدرك‭ ‬‮«‬حجم‭ ‬الدمار‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬لحق‭ ‬بالعراق‭ ‬جراء‭ ‬الحرب‭ ‬ضد‭ ‬التنظيم،‭ ‬ورأى‭ ‬ان‭ ‬اعادة‭ ‬الاعمار‭ ‬‮«‬عمل‭ ‬لن‭ ‬يتمكن‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬التصدي‭ ‬له‭ ‬وحده‮»‬،‭ ‬داعيا‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬الى‭ ‬‮«‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬وتحمل‭ ‬تبعاته‮»‬‭. ‬بدوره،‭ ‬وجه‭ ‬الامين‭ ‬العام‭ ‬للامم‭ ‬المتحدة‭ ‬انطونيو‭ ‬غوتيريش‭ ‬دعوة‭ ‬مماثلة،‭ ‬مطالبا‭ ‬الدول‭ ‬بتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬‮«‬بالسياسة‭ ‬والموارد‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬متوجها‭ ‬الى‭ ‬العراقيين‭ ‬‮«‬العالم‭ ‬مدين‭ ‬لكم‭ ‬جراء‭ ‬نضالكم‭ ‬ضد‭ ‬التهديد‭ ‬العالمي‭ ‬الذي‭ ‬فرضه‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬حان‭ ‬الوقت‭ ‬لاظهار‭ ‬امتناننا‭ ‬الخالص‭ ‬والتعبير‭ ‬عن‭ ‬تضامننا‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬العراقي‮»‬‭. ‬وبعد‭ ‬الاعلان‭ ‬الكويتي،‭ ‬قالت‭ ‬وزيرة‭ ‬خارجية‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬فيديريكا‭ ‬موغيريني‭ ‬ان‭ ‬اوروبا‭ ‬ستقدم‭ ‬400‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬مساعدات‭ ‬انسانية،‭ ‬بعد‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬تعهد‭ ‬منظمات‭ ‬غير‭ ‬حكومية‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الاول‭ ‬من‭ ‬المؤتمر‭ ‬بتقديم‭ ‬330‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬مساعدات‭ ‬ايضا‭.‬

وأعلنت‭ ‬بغداد‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬انتصرت‮»‬‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬بعدما‭ ‬استعادت‭ ‬القوات‭ ‬العراقية،‭ ‬مدعومة‭ ‬من‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬واشنطن،‭ ‬اجزاء‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬البلاد‭ ‬كانت‭ ‬المجموعة‭ ‬المتطرفة‭ ‬سيطرت‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬العام‭ ‬2014‭. ‬والى‭ ‬جانب‭ ‬الدمار‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬خلفته‭ ‬الحرب،‭ ‬فان‭ ‬النزاع‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬نزوح‭ ‬الملايين،‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬هناك‭ ‬2‭,‬6‭ ‬مليون‭ ‬نازح‭ ‬يقيمون‭ ‬في‭ ‬مخيمات‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬البلاد‭ ‬الغنية‭ ‬بالنفط‭.‬

لكن‭ ‬العراق‭ ‬الذي‭ ‬عانى‭ ‬ماليا‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬من‭ ‬تراجع‭ ‬اسعار‭ ‬النفط،‭ ‬يتطلع‭ ‬الاربعاء‭ ‬الى‭ ‬طي‭ ‬صفحة‭ ‬الحرب‭ ‬هذه‭ ‬والانطلاق‭ ‬نحو‭ ‬اعادة‭ ‬اطلاق‭ ‬العجلة‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬مشرعا‭ ‬أبوابه‭ ‬امام‭ ‬الشركات‭ ‬الاجنبية‭ ‬والمستثمرين‭.‬

بينما‭ ‬تعلن‭ ‬الدول‭ ‬عن‭ ‬مساهماتها،‭ ‬يسعى‭ ‬العراق‭ ‬الى‭ ‬طمأنة‭ ‬واستقطاب‭ ‬المستثمرين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬الممثل‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬الكويت‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬الفي‭ ‬شركة‭ ‬ورجل‭ ‬اعمال‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬للاستثمار‭ ‬سامي‭ ‬الاعرجي‭ ‬أمام‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬‮«‬العراق‭ ‬مفتوح‭ ‬امام‭ ‬المستثمرين‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬بغداد‭ ‬تعرض‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬اغلب‭ ‬القطاعات،‭ ‬من‭ ‬الزراعة‭ ‬الى‭ ‬النفط‭.‬

لكن‭ ‬بحسب‭ ‬رجال‭ ‬أعمال‭ ‬تحدثت‭ ‬اليهم‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬المؤتمر،‭ ‬يعد‭ ‬الفساد‭ ‬المستشري‭ ‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬التحديات‭ ‬امام‭ ‬بغداد‭ ‬في‭ ‬سعيها‭ ‬لجمع‭ ‬الاموال‭ ‬واستقطاب‭ ‬المستثمرين،‭ ‬رغم‭ ‬قولهم‭ ‬ان‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬تتحرك‭ ‬لمواجهة‭ ‬هذه‭ ‬الآفة‭ ‬ولتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬ملائمة‭ ‬للاستثمار‭.‬

وفي‭ ‬خطابه‭ ‬الاربعاء،‭ ‬أقر‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬بوجود‭ ‬فساد‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬العراقية،‭ ‬لكنه‭ ‬تعهد‭ ‬بمحاربته‭ ‬كما‭ ‬حارب‭ ‬‮«‬الارهاب‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬العبادي‭ ‬‮«‬نؤكد‭ ‬ان‭ ‬اصرارنا‭ ‬على‭ ‬محاربة‭ ‬الفساد‭ ‬كفيل‭ ‬باضفاء‭ ‬بيئة‭ ‬ناجحة،‭ ‬تحت‭ ‬عمل‭ ‬واضح‭ ‬وشفاف،‭ ‬ولن‭ ‬نتوقف‭ ‬عن‭ ‬محاربة‭ ‬الفساد،‭ ‬تلك‭ ‬الآفة‭ ‬الخطيرة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬خطورة‭ ‬عن‭ ‬الارهاب،‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬احد‭ ‬الاسباب‭ ‬لنشوء‭ ‬الارهاب‮»‬‭.‬

كما‭ ‬اعلن‭ ‬انه‭ ‬فِي‭ ‬الأسابيع‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬أطلقت‭ ‬الحكومة‭ ‬‮«‬حزمة‭ ‬إجراءات‭ ‬لتحسين‭ ‬بيئة‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬ستظهر‭ ‬اثارها‭ ‬على‭ ‬تبسيط‭ ‬الاجراءات‭ ‬لاعمال‭ ‬المستثمرين‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬العبادي‭ ‬اعلن‭ ‬الثلاثاء‭ ‬امام‭ ‬المستثمرين‭ ‬ان‭ ‬الحكومة‭ ‬تقود‭ ‬برنامجا‭ ‬اصلاحيا‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد،‭ ‬يهدف‭ ‬كذلك‭ ‬الى‭ ‬‮«‬تبسيط‭ ‬الاجراءات‭ (…) ‬من‭ ‬اجل‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬الاستثمار‭ ‬وازاحة‭ ‬العقبات‭ ‬امام‭ ‬المستثمرين‭ ‬ورجال‭ ‬الاعمال‭ ‬العراقيين‭ ‬والاجانب‭ ‬ورفع‭ ‬العراقيل‭ ‬امام‭ ‬المشاريع‮»‬‭.‬

ويحتل‭ ‬العراق‭ ‬المرتبة‭ ‬166‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬176‭ ‬دولة‭ ‬على‭ ‬لائحة‭ ‬البلدان‭ ‬الاكثر‭ ‬فسادا‭ ‬بحسب‭ ‬آخر‭ ‬لائحة‭ ‬اصدرتها‭ ‬منظمة‭ ‬الشفافية‭ ‬الدولية‭.‬

وكان‭ ‬الاعرجي‭ ‬قدم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬صورة‭ ‬موجزة‭ ‬عن‭ ‬فرص‭ ‬وظروف‭ ‬ومكاسب‭ ‬الاستثمار‭ ‬قائلا‭ ‬ان‭ ‬المستثمرين‭ ‬‮«‬يواجهون‭ ‬مخاطر‭ ‬كبيرة،‭ ‬لكنها‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬ارباح‭ ‬كبيرة‮»‬‭.‬

في‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬دعا‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الاميركية‭ ‬ريكس‭ ‬تيلرسون‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬المؤتمر،‭ ‬الحكومة‭ ‬الى‭ ‬اعتماد‭ ‬الشفافية‭ ‬ومحاسبة‭ ‬المفسدين‭.‬