تركيا والسعودية وقطر والكويت تتصدر مانحي القروض في مؤتمر إعمار العراق

الكويت – الزمان
اعلن وزير خارجية تركيا مولود تشاوش أوغلو في الكويت الاربعاء ان انقرة ستخصص خمسة مليارات دولار للعراق على شكل قروض واستثمارات، وذلك في ختام اجتماع دولي لاعادة اعمار هذا البلد في اعقاب الحرب المدمرة مع تنظيم داعش. واعلنت من جهتها السعودية انها ستخصص مليار دولار لمشاريع استثمارية في العراق، و500 مليون دولار اضافية لدعم الصادرات العراقية، بينما قالت قطر انها ستخصص مليار دولار على شكل قروض واستثمارات.
يتطلع العراق في ختام مؤتمر مخصص لاعادة اعماره في الكويت الاربعاء الى أن يقابل المجتمع الدولي «انتصاره» على تنظيم داعش المتطرف بمساهمة مالية ضخمة لاعادة بناء ما دمرته حرب السنوات الثلاث. فيماحث الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش في الكويت الاربعاء المجتمع الدولي على دعم جهود العراق في اعادة الاعمار بعد الحرب مع تنظيم الدولة الاسلامية، في وقت تأمل بغداد الحصول على مساهمات مالية بنحو 88 مليار دولار. وقال غوتيريش في خطاب ألقاه في اليوم الختامي لمؤتمر اعادة اعمار العراق الذي تستضيفه الكويت منذ الاثنين «العالم مدين لكم جراء نضالكم ضد التهديد العالمي الذي فرضه تنظيم الدولة الاسلامية». وأضاف «حان الوقت لاظهار امتناننا الخالص والتعبير عن تضامننا مع الشعب العراقي»، داعيا الى تقديم الدعم «بالسياسة والموارد». وافتتحت الكويت، التي تعرضت لاجتياح عراقي نفذه النظام السابق عام 1990، سلسلة التعهدات المالية التي تأمل بغداد ان تصل الى 88 مليار دولار، معلنة عن ملياري دولار على شكل قروض واستثمارات. وكان المقرر ان تعلن الدول الاخرى الحليفة للعراق والشريكة في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش خلال امس عن مساهمات مماثلة في مشروع اعادة الاعمار الضخم. وعلى رأس هذه الدول الولايات المتحدة وفرنسا، وكذلك السعودية بعد التقارب الاخير بين بغداد والرياض. ولكن الحصيلة لاترقى الى طموح الحكومة العراقية التي تطلعت لجمع مائة مليار دولار للبلد الغارق بالدمار والفساد . وقال أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح في افتتاح اليوم الختامي من المؤتمر الذي تستضيفه بلاده منذ الاثنين «يسرني أن أعلن بأن دولة الكويت (…) ستلتزم بتخصيص مليار دولار كقروض (…)ومليار دولار للاستثمار في الفرص الاستثمارية في العراق». وأضاف ان بلاده تدرك «حجم الدمار» الذي لحق بالعراق جراء الحرب ضد التنظيم، ورأى ان اعادة الاعمار «عمل لن يتمكن العراق من التصدي له وحده»، داعيا المجتمع الدولي الى «المشاركة في هذا العمل وتحمل تبعاته». بدوره، وجه الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش دعوة مماثلة، مطالبا الدول بتقديم الدعم «بالسياسة والموارد». وقال متوجها الى العراقيين «العالم مدين لكم جراء نضالكم ضد التهديد العالمي الذي فرضه تنظيم الدولة الاسلامية»، مضيفا «حان الوقت لاظهار امتناننا الخالص والتعبير عن تضامننا مع الشعب العراقي». وبعد الاعلان الكويتي، قالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني ان اوروبا ستقدم 400 مليون دولار على شكل مساعدات انسانية، بعد يومين من تعهد منظمات غير حكومية في اليوم الاول من المؤتمر بتقديم 330 مليون دولار على شكل مساعدات ايضا.
وأعلنت بغداد أنها «انتصرت» على تنظيم داعش في كانون الأول/ديسمبر بعدما استعادت القوات العراقية، مدعومة من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، اجزاء واسعة من البلاد كانت المجموعة المتطرفة سيطرت عليها في منتصف العام 2014. والى جانب الدمار الكبير الذي خلفته الحرب، فان النزاع تسبب في نزوح الملايين، ولا يزال هناك 2,6 مليون نازح يقيمون في مخيمات في مناطق مختلفة من البلاد الغنية بالنفط.
لكن العراق الذي عانى ماليا في السنوات الماضية من تراجع اسعار النفط، يتطلع الاربعاء الى طي صفحة الحرب هذه والانطلاق نحو اعادة اطلاق العجلة الاقتصادية، مشرعا أبوابه امام الشركات الاجنبية والمستثمرين.
بينما تعلن الدول عن مساهماتها، يسعى العراق الى طمأنة واستقطاب المستثمرين في القطاع الخاص الممثل في اجتماع الكويت بأكثر من الفي شركة ورجل اعمال.
وقال رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي الاعرجي أمام ممثلين عن القطاع الخاص «العراق مفتوح امام المستثمرين»، مشيرا الى ان بغداد تعرض الاستثمار في اغلب القطاعات، من الزراعة الى النفط.
لكن بحسب رجال أعمال تحدثت اليهم وكالة فرانس برس في المؤتمر، يعد الفساد المستشري أحد أكبر التحديات امام بغداد في سعيها لجمع الاموال واستقطاب المستثمرين، رغم قولهم ان الحكومة العراقية تتحرك لمواجهة هذه الآفة ولتوفير بيئة ملائمة للاستثمار.
وفي خطابه الاربعاء، أقر رئيس الوزراء حيدر العبادي بوجود فساد في الدولة العراقية، لكنه تعهد بمحاربته كما حارب «الارهاب».
وقال العبادي «نؤكد ان اصرارنا على محاربة الفساد كفيل باضفاء بيئة ناجحة، تحت عمل واضح وشفاف، ولن نتوقف عن محاربة الفساد، تلك الآفة الخطيرة التي لا تقل خطورة عن الارهاب، بل هي احد الاسباب لنشوء الارهاب».
كما اعلن انه فِي الأسابيع القليلة الماضية أطلقت الحكومة «حزمة إجراءات لتحسين بيئة الاستثمار في العراق، ستظهر اثارها على تبسيط الاجراءات لاعمال المستثمرين».
وكان العبادي اعلن الثلاثاء امام المستثمرين ان الحكومة تقود برنامجا اصلاحيا لمكافحة الفساد، يهدف كذلك الى «تبسيط الاجراءات (…) من اجل المساعدة في الاستثمار وازاحة العقبات امام المستثمرين ورجال الاعمال العراقيين والاجانب ورفع العراقيل امام المشاريع».
ويحتل العراق المرتبة 166 من بين 176 دولة على لائحة البلدان الاكثر فسادا بحسب آخر لائحة اصدرتها منظمة الشفافية الدولية.
وكان الاعرجي قدم الثلاثاء صورة موجزة عن فرص وظروف ومكاسب الاستثمار قائلا ان المستثمرين «يواجهون مخاطر كبيرة، لكنها تأتي في مقابل ارباح كبيرة».
في هذا السياق، دعا وزير الخارجية الاميركية ريكس تيلرسون خلال مشاركته في أعمال المؤتمر، الحكومة الى اعتماد الشفافية ومحاسبة المفسدين.