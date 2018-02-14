حبس مساعد عنان 15 يوماً لاتهامه بالإضرار بالأمن القومي المصري

القاهرة- مصطفى عمارة
قررت النيابة العسكرية المصرية حبس الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة 15 يوما على ذمة التحقيقات، حسب ما نشرت صحيفة الاهرام الحكومية الاربعاء، وذلك اثر تصريحاته حول امتلاك رئيس الاركان الاسبق سامي عنان لوثائق «تدين اشخاصا كثيرين». وجنينة ابرز مساعد لعنان في حملته الرئاسية الفاشلة.
وقالت «الاهرام» ان النيابة العسكرية وجهت عدة اتهامات لجنينة من بينها أنه «اشاع اخبارا كاذبة تؤدي إلى الاضرار بالامن القومي المصري والمساس بالمؤسسة العسكرية وتهديد السلطة”.فيما أعلن الجيش المصري الاربعاء أنه قتل 15 «تكفيريا» في اطار عمليته العسكرية في شمال ووسط سيناء ما يرفع الى 53 حصيلة القتلى بين صفوف الجهاديين منذ انطلاق العملية.
وكان الجيش المصري أعلن الجمعة حالة التأهب القصوى مع اطلاق عملية «سيناء 2018» للقضاء على «العناصر الإرهابية» في شمال سيناء وبعض مناطق الدلتا.
وأوقفت السلطات الامنية الثلاثاء جنينة الذي كان قياديا في حملة عنان المرشح الرئاسي المستبعد والمحتجز حاليا، غداة حوارا نشر له مع الصحيفة الاميركية «هافبوست» اثار حفيظة الجيش المصري. وفي هذه المقابلة قال جنينة الذي اقاله الرئيس عبد الفتاح السيسي من منصبه قبل سنتين إن عنان «يمتلك وثائق وأدلة على جميع الأحداث الكبرى بالبلاد وتلك الوثائق ليست موجودة داخل مصر». واضاف ان هذه الوثائق «بالطبع تغير المسار وتدين أشخاصا كثيرين»، مؤكدا انه «اذا ما تعرض (عنان) إلى محاولة تصفية أو اغتيال فستظهر هذه الوثائق».
لكن ناصر أمين محامي عنان نفى وجود هذه الوثائق.
وقال علي طه محامي جنينة لوكالة الصحافة الفرنسية إنه لا يعرف مكان احتجازه، مؤكدا أنه لا يزال يحتاج إلى العلاج بعد اعتداء تعرض له اواخر الشهر الماضي.
وتعرض جنينة لاعتداء بالسلاح الابيض من قبل ثلاثة رجال في القاهرة اثناء توجهه إلى المحكمة الإدارية العليا السبت لحضور جلسة الطعن في قرار إعفائه من منصبه في الجهاز المركزي للمحاسبات.
وقال طه ان «جنينة اجرى جراحة في العين ويجب أن ينام في وضعية معينة، فاذا كان لابد من حبسه، فليحبس في المستشفى». وردا على تصريحات جنينة، أصدر الجيش المصري الاثنين بيانا بشأن «وثائق وأدلة يدعى إحتواؤها على ما يدين الدولة وقيادتها».