حبس مساعد عنان 15 يوماً لاتهامه بالإضرار بالأمن القومي المصري

القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

قررت‭ ‬النيابة‭ ‬العسكرية‭ ‬المصرية‭ ‬حبس‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬للجهاز‭ ‬المركزي‭ ‬للمحاسبات‭ ‬هشام‭ ‬جنينة‭ ‬15‭ ‬يوما‭ ‬على‭ ‬ذمة‭ ‬التحقيقات،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬نشرت‭ ‬صحيفة‭ ‬الاهرام‭ ‬الحكومية‭ ‬الاربعاء،‭ ‬وذلك‭ ‬اثر‭ ‬تصريحاته‭ ‬حول‭ ‬امتلاك‭ ‬رئيس‭ ‬الاركان‭ ‬الاسبق‭ ‬سامي‭ ‬عنان‭ ‬لوثائق‭ ‬‮«‬تدين‭ ‬اشخاصا‭ ‬كثيرين‮»‬‭. ‬وجنينة‭ ‬ابرز‭ ‬مساعد‭ ‬لعنان‭ ‬في‭ ‬حملته‭ ‬الرئاسية‭ ‬الفاشلة‭.‬

وقالت‭ ‬‮«‬الاهرام‮»‬‭ ‬ان‭ ‬النيابة‭ ‬العسكرية‭ ‬وجهت‭ ‬عدة‭ ‬اتهامات‭ ‬لجنينة‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬اشاع‭ ‬اخبارا‭ ‬كاذبة‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬الاضرار‭ ‬بالامن‭ ‬القومي‭ ‬المصري‭ ‬والمساس‭ ‬بالمؤسسة‭ ‬العسكرية‭ ‬وتهديد‭ ‬السلطة”‭.‬فيما‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬المصري‭ ‬الاربعاء‭ ‬أنه‭ ‬قتل‭ ‬15‭ ‬‮«‬تكفيريا‮»‬‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬عمليته‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬ووسط‭ ‬سيناء‭ ‬ما‭ ‬يرفع‭ ‬الى‭ ‬53‭ ‬حصيلة‭ ‬القتلى‭ ‬بين‭ ‬صفوف‭ ‬الجهاديين‭ ‬منذ‭ ‬انطلاق‭ ‬العملية‭.‬

وكان‭ ‬الجيش‭ ‬المصري‭ ‬أعلن‭ ‬الجمعة‭ ‬حالة‭ ‬التأهب‭ ‬القصوى‭ ‬مع‭ ‬اطلاق‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬سيناء‭ ‬2018‮»‬‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬‮«‬العناصر‭ ‬الإرهابية‮»‬‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سيناء‭ ‬وبعض‭ ‬مناطق‭ ‬الدلتا‭.‬

وأوقفت‭ ‬السلطات‭ ‬الامنية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬جنينة‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬قياديا‭ ‬في‭ ‬حملة‭ ‬عنان‭ ‬المرشح‭ ‬الرئاسي‭ ‬المستبعد‭ ‬والمحتجز‭ ‬حاليا،‭ ‬غداة‭ ‬حوارا‭ ‬نشر‭ ‬له‭ ‬مع‭ ‬الصحيفة‭ ‬الاميركية‭ ‬‮«‬هافبوست‮»‬‭ ‬اثار‭ ‬حفيظة‭ ‬الجيش‭ ‬المصري‭. ‬وفي‭ ‬هذه‭ ‬المقابلة‭ ‬قال‭ ‬جنينة‭ ‬الذي‭ ‬اقاله‭ ‬الرئيس‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬قبل‭ ‬سنتين‭ ‬إن‭ ‬عنان‭ ‬‮«‬يمتلك‭ ‬وثائق‭ ‬وأدلة‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الأحداث‭ ‬الكبرى‭ ‬بالبلاد‭ ‬وتلك‭ ‬الوثائق‭ ‬ليست‭ ‬موجودة‭ ‬داخل‭ ‬مصر‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬الوثائق‭ ‬‮«‬بالطبع‭ ‬تغير‭ ‬المسار‭ ‬وتدين‭ ‬أشخاصا‭ ‬كثيرين‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬انه‭ ‬‮«‬اذا‭ ‬ما‭ ‬تعرض‭ (‬عنان‭) ‬إلى‭ ‬محاولة‭ ‬تصفية‭ ‬أو‭ ‬اغتيال‭ ‬فستظهر‭ ‬هذه‭ ‬الوثائق‮»‬‭.‬

لكن‭ ‬ناصر‭ ‬أمين‭ ‬محامي‭ ‬عنان‭ ‬نفى‭ ‬وجود‭ ‬هذه‭ ‬الوثائق‭.‬

وقال‭ ‬علي‭ ‬طه‭ ‬محامي‭ ‬جنينة‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬يعرف‭ ‬مكان‭ ‬احتجازه،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬العلاج‭ ‬بعد‭ ‬اعتداء‭ ‬تعرض‭ ‬له‭ ‬اواخر‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭.‬

وتعرض‭ ‬جنينة‭ ‬لاعتداء‭ ‬بالسلاح‭ ‬الابيض‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬ثلاثة‭ ‬رجال‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬اثناء‭ ‬توجهه‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬الإدارية‭ ‬العليا‭ ‬السبت‭ ‬لحضور‭ ‬جلسة‭ ‬الطعن‭ ‬في‭ ‬قرار‭ ‬إعفائه‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬في‭ ‬الجهاز‭ ‬المركزي‭ ‬للمحاسبات‭.‬

وقال‭ ‬طه‭ ‬ان‭ ‬‮«‬جنينة‭ ‬اجرى‭ ‬جراحة‭ ‬في‭ ‬العين‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬ينام‭ ‬في‭ ‬وضعية‭ ‬معينة،‭ ‬فاذا‭ ‬كان‭ ‬لابد‭ ‬من‭ ‬حبسه،‭ ‬فليحبس‭ ‬في‭ ‬المستشفى‮»‬‭. ‬وردا‭ ‬على‭ ‬تصريحات‭ ‬جنينة،‭ ‬أصدر‭ ‬الجيش‭ ‬المصري‭ ‬الاثنين‭ ‬بيانا‭ ‬بشأن‭ ‬‮«‬وثائق‭ ‬وأدلة‭ ‬يدعى‭ ‬إحتواؤها‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يدين‭ ‬الدولة‭ ‬وقيادتها‮»‬‭.‬