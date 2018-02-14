واشنطن تعزز وضع الأردن بمليار دولار

تيلرسون يطالب ايران بسحب مقاتليها من سوريا
عمان – الزمان
قال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الاربعاء في عمان ان على ايران سحب مقاتليها من سوريا، مؤكدا ان وجودها في هذا البلد يؤدي الى زعزعة استقرار المنطقة.
وقال تيلرسون خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الاردني أيمن الصفدي في عمان «نحن قلقون بشأن الحادث الاخير المتعلق باسرائيل وايران في سوريا، واعتقد ان هذا يوضح مجددا لماذا لا يؤدي الوجود الايراني في سوريا سوى الى زعزعة الاستقرار». واضاف «نعتقد ان على ايران سحب عسكرييها… الميليشيا التابعة لها من سوريا وان تسمح بالأمل في ان تتعزز عملية السلام في جنيف».
واعلنت الولايات المتحدة السبت دعمها لاسرائيل بعد غارات جوية شنها الجيش الاسرائيلي في سوريا مستهدفا مواقع عسكرية قال انها سورية وايرانية. وشنت اسرائيل السبت الماضي سلسلة غارات جوية في سوريا على اهداف سورية وايرانية ردا على اختراق طائرة ايرانية اطلقت من سوريا مجالها الجوي، بحسب الجيش الاسرائيلي، لكن طهران نفت هذا الامر. واعقب ذلك سقوط مقاتلة اسرائيلية «اف 16» في الاراضي الاسرائيلية. فيما وقع وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون في عمان الاربعاء مذكرة تفاهم مع نظيره الاردني أيمن الصفدي تقدم بموجبها الولايات المتحدة مساعدات سنوية للحكومة الاردنية بقيمة 1,275 مليار دولار اعتبارا من العام الحالي ولغاية عام 2022.
وهذه اول مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين منذ تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة.
وهي تتضمن زيادة سنوية بمقدار 275 مليون دولار من المساعدات الخارجية الاميركية للمملكة عما كانت عليه .
وتنص المذكرة على ان تلتزم الولايات المتحدة بتقديم ما لا يقل عن 750 مليون دولار سنويا كدعم اقتصادي و350 مليون دولار كمساعدات عسكرية للاعوام من 2018 لغاية 2022.
وعقب توقيع المذكرة، التقى تيلرسون بالعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الذي اعرب عن «تقدير الأردن للدعم الذي تقدمه واشنطن لتمكينه من تنفيذ برامج تنموية، ومواجهة التحديات الناجمة عن أزمات المنطقة».
وقال بيان صادر عن الديوان الملكي ان ملك الاردن وتيلرسون عملية السلام والتطورات في المنطقة.
واكد الملك عبد الله الثاني خلال اللقاء «أهمية تكثيف الجهود إقليميا ودوليا لإعادة إطلاق مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين استنادا إلى حل الدولتين، بما يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية».
كما بحث الجانبان «ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من أزمات وفي مقدمتها الأزمة السورية، وضرورة التوصل لحلول سياسية لها، إضافة إلى الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي».
ويعتبر برنامج المساعدات الاميركية للاردن، احد حلفاء واشنطن الاساسيين في الشرق الاوسط، من اكبر برامج المساعدات الاميركية في العالم. منذ عام 1951، قدمت الولايات المتحدة اكثر من عشرين مليار دولار كمساعدات للأردن.
ويعتمد اقتصاد المملكة الى حد ما على المساعدات وخصوصا من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والسعودية. وتأثر اقتصاد المملكة بشدة جراء النزاعين في العراق وسوريا وبات الدين العام يقارب 35 مليار دولار.
وبالاضافة للمساعدات الخارجية الثنائية، قدمت الولايات المتحدة منذ بداية الأزمة السورية ما يقرب من 1،1 مليار دولار كمساعدة انسانية لدعم اللاجئين السوريين في الأردن. ولا يندرج هذا التمويل في إطار مذكرة التفاهم.تجاوزت عشرة مليارات دولار.