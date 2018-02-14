واشنطن تعزز وضع الأردن بمليار دولار

تيلرسون‭ ‬يطالب‭ ‬ايران‭ ‬بسحب‭ ‬مقاتليها‭ ‬من‭ ‬سوريا

عمان‭ – ‬الزمان‭ ‬

قال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركي‭ ‬ريكس‭ ‬تيلرسون‭ ‬الاربعاء‭ ‬في‭ ‬عمان‭ ‬ان‭ ‬على‭ ‬ايران‭ ‬سحب‭ ‬مقاتليها‭ ‬من‭ ‬سوريا،‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬وجودها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬يؤدي‭ ‬الى‭ ‬زعزعة‭ ‬استقرار‭ ‬المنطقة‭.‬

وقال‭ ‬تيلرسون‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الاردني‭ ‬أيمن‭ ‬الصفدي‭ ‬في‭ ‬عمان‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬قلقون‭ ‬بشأن‭ ‬الحادث‭ ‬الاخير‭ ‬المتعلق‭ ‬باسرائيل‭ ‬وايران‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬واعتقد‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬يوضح‭ ‬مجددا‭ ‬لماذا‭ ‬لا‭ ‬يؤدي‭ ‬الوجود‭ ‬الايراني‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬سوى‭ ‬الى‭ ‬زعزعة‭ ‬الاستقرار‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬‮«‬نعتقد‭ ‬ان‭ ‬على‭ ‬ايران‭ ‬سحب‭ ‬عسكرييها‭… ‬الميليشيا‭ ‬التابعة‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬وان‭ ‬تسمح‭ ‬بالأمل‭ ‬في‭ ‬ان‭ ‬تتعزز‭ ‬عملية‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬جنيف‮»‬‭.‬

واعلنت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬السبت‭ ‬دعمها‭ ‬لاسرائيل‭ ‬بعد‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬شنها‭ ‬الجيش‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬مستهدفا‭ ‬مواقع‭ ‬عسكرية‭ ‬قال‭ ‬انها‭ ‬سورية‭ ‬وايرانية‭. ‬وشنت‭ ‬اسرائيل‭ ‬السبت‭ ‬الماضي‭ ‬سلسلة‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬على‭ ‬اهداف‭ ‬سورية‭ ‬وايرانية‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬اختراق‭ ‬طائرة‭ ‬ايرانية‭ ‬اطلقت‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬مجالها‭ ‬الجوي،‭ ‬بحسب‭ ‬الجيش‭ ‬الاسرائيلي،‭ ‬لكن‭ ‬طهران‭ ‬نفت‭ ‬هذا‭ ‬الامر‭. ‬واعقب‭ ‬ذلك‭ ‬سقوط‭ ‬مقاتلة‭ ‬اسرائيلية‭ ‬‮«‬اف‭ ‬16‮»‬‭ ‬في‭ ‬الاراضي‭ ‬الاسرائيلية‭. ‬فيما‭ ‬وقع‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الاميركي‭ ‬ريكس‭ ‬تيلرسون‭ ‬في‭ ‬عمان‭ ‬الاربعاء‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الاردني‭ ‬أيمن‭ ‬الصفدي‭ ‬تقدم‭ ‬بموجبها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬مساعدات‭ ‬سنوية‭ ‬للحكومة‭ ‬الاردنية‭ ‬بقيمة‭ ‬1‭,‬275‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬ولغاية‭ ‬عام‭ ‬2022‭.‬

وهذه‭ ‬اول‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬بين‭ ‬حكومتي‭ ‬البلدين‭ ‬منذ‭ ‬تولي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬رئاسة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬

وهي‭ ‬تتضمن‭ ‬زيادة‭ ‬سنوية‭ ‬بمقدار‭ ‬275‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬المساعدات‭ ‬الخارجية‭ ‬الاميركية‭ ‬للمملكة‭ ‬عما‭ ‬كانت‭ ‬عليه‭ .‬

وتنص‭ ‬المذكرة‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬تلتزم‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بتقديم‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬750‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬سنويا‭ ‬كدعم‭ ‬اقتصادي‭ ‬و350‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬كمساعدات‭ ‬عسكرية‭ ‬للاعوام‭ ‬من‭ ‬2018‭ ‬لغاية‭ ‬2022‭.‬

وعقب‭ ‬توقيع‭ ‬المذكرة،‭ ‬التقى‭ ‬تيلرسون‭ ‬بالعاهل‭ ‬الاردني‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الثاني‭ ‬الذي‭ ‬اعرب‭ ‬عن‭ ‬‮«‬تقدير‭ ‬الأردن‭ ‬للدعم‭ ‬الذي‭ ‬تقدمه‭ ‬واشنطن‭ ‬لتمكينه‭ ‬من‭ ‬تنفيذ‭ ‬برامج‭ ‬تنموية،‭ ‬ومواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬أزمات‭ ‬المنطقة‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬ان‭ ‬ملك‭ ‬الاردن‭ ‬وتيلرسون‭ ‬عملية‭ ‬السلام‭ ‬والتطورات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

واكد‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الثاني‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬‮«‬أهمية‭ ‬تكثيف‭ ‬الجهود‭ ‬إقليميا‭ ‬ودوليا‭ ‬لإعادة‭ ‬إطلاق‭ ‬مفاوضات‭ ‬بين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬والإسرائيليين‭ ‬استنادا‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬الدولتين،‭ ‬بما‭ ‬يفضي‭ ‬إلى‭ ‬إقامة‭ ‬دولة‭ ‬فلسطينية‭ ‬مستقلة‭ ‬عاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‮»‬‭.‬

كما‭ ‬بحث‭ ‬الجانبان‭ ‬‮«‬ما‭ ‬تشهده‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬من‭ ‬أزمات‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬الأزمة‭ ‬السورية،‭ ‬وضرورة‭ ‬التوصل‭ ‬لحلول‭ ‬سياسية‭ ‬لها،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الجهود‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬الإرهاب،‭ ‬ضمن‭ ‬نهج‭ ‬شمولي‮»‬‭.‬

ويعتبر‭ ‬برنامج‭ ‬المساعدات‭ ‬الاميركية‭ ‬للاردن،‭ ‬احد‭ ‬حلفاء‭ ‬واشنطن‭ ‬الاساسيين‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط،‭ ‬من‭ ‬اكبر‭ ‬برامج‭ ‬المساعدات‭ ‬الاميركية‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1951،‭ ‬قدمت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬عشرين‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬كمساعدات‭ ‬للأردن‭.‬

ويعتمد‭ ‬اقتصاد‭ ‬المملكة‭ ‬الى‭ ‬حد‭ ‬ما‭ ‬على‭ ‬المساعدات‭ ‬وخصوصا‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬والسعودية‭. ‬وتأثر‭ ‬اقتصاد‭ ‬المملكة‭ ‬بشدة‭ ‬جراء‭ ‬النزاعين‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬وبات‭ ‬الدين‭ ‬العام‭ ‬يقارب‭ ‬35‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭.‬

وبالاضافة‭ ‬للمساعدات‭ ‬الخارجية‭ ‬الثنائية،‭ ‬قدمت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الأزمة‭ ‬السورية‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬1،1‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬كمساعدة‭ ‬انسانية‭ ‬لدعم‭ ‬اللاجئين‭ ‬السوريين‭ ‬في‭ ‬الأردن‭. ‬ولا‭ ‬يندرج‭ ‬هذا‭ ‬التمويل‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭.‬تجاوزت‭ ‬عشرة‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭.‬