فرض حظر تجول في 176 بلدة وقرية كردية في تركيا

دياربكر- الزمان
فرضت السلطات التركية الأربعاء حظر تجول في 176 بلدة وقرية في محافظة دياربكر، كبرى مدن جنوب شرق تركيا ذي الغالبية الكردية، في خطوة استباقية لعملية جديدة ضد مقاتلين أكراد في البلاد. وصرّح محافظ دياربكر في بيان «فُرض حظر تجول اعتبارا من الأربعاء 14 شباط عند الساعة الثامنة (05,00 ت غ) حتى اشعار آخر»، في هذه البلدات الواقعة في مناطق سيلفان وكولب وليجه وهازرو. وأوضح البيان أن هذا التدبير يسمح لقوات الأمن ب»القضاء» على أعضاء وكوادر في حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة «ارهابيا» والذي يخوض حركة تمرد ضد الحكومة المركزية التركية منذ 1984. ويأتي حظر التجول الذي يُعتبر واسع النطاق، الأربعاء في وقت تشنّ تركيا منذ 20 كانون الثاني/يناير عملية في شمال سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة منظمة ارهابية ومرتبطة بحزب العمال الكردستاني. وتدعم الولايات المتحدة وحدات حماية الشعب الكردية خصوصا عبر تسليحها وتدريب عناصرها لمحاربة تنظيم الدولة الاسلامية. واستؤنف النزاع بين حزب العمال الكردستاني وقوات الأمن التركية الذي أسفر عن مقتل 40 ألف شخص، بعد خرق وقف طلاق النار الهشّ الذي بدأ في صيف 2015.وفرضت السلطات التركية خلال أشهر عدة حظر تجول في عدد من المدن في جنوب شرق البلاد منها دياربكر، في اطار عملياتها ضد حزب العمال الكردستاني. ورغم أن السلطات التركية تؤكد أن كبرى عملياتها انتهت الا أنها تستمر في اتخاذ مثل هذه الاجراءات بشكل منتظم. وفي أوائل شباط/فبراير، فُرض حظر تجول لمدة يومين في نحو 60 بلدة في محافظة دياربكر