فرض حظر تجول في 176 بلدة وقرية كردية في تركيا

دياربكر‭- ‬الزمان‭ ‬

فرضت‭ ‬السلطات‭ ‬التركية‭ ‬الأربعاء‭ ‬حظر‭ ‬تجول‭ ‬في‭ ‬176‭ ‬بلدة‭ ‬وقرية‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬دياربكر،‭ ‬كبرى‭ ‬مدن‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬تركيا‭ ‬ذي‭ ‬الغالبية‭ ‬الكردية،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬استباقية‭ ‬لعملية‭ ‬جديدة‭ ‬ضد‭ ‬مقاتلين‭ ‬أكراد‭ ‬في‭ ‬البلاد‭. ‬وصرّح‭ ‬محافظ‭ ‬دياربكر‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬فُرض‭ ‬حظر‭ ‬تجول‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬الأربعاء‭ ‬14‭ ‬شباط‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ (‬05‭,‬00‭ ‬ت‭ ‬غ‭) ‬حتى‭ ‬اشعار‭ ‬آخر‮»‬،‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البلدات‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬سيلفان‭ ‬وكولب‭ ‬وليجه‭ ‬وهازرو‭. ‬وأوضح‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التدبير‭ ‬يسمح‭ ‬لقوات‭ ‬الأمن‭ ‬ب»القضاء‮»‬‭ ‬على‭ ‬أعضاء‭ ‬وكوادر‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني،‭ ‬الذي‭ ‬تصنفه‭ ‬أنقرة‭ ‬والاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬ارهابيا‮»‬‭ ‬والذي‭ ‬يخوض‭ ‬حركة‭ ‬تمرد‭ ‬ضد‭ ‬الحكومة‭ ‬المركزية‭ ‬التركية‭ ‬منذ‭ ‬1984‭. ‬ويأتي‭ ‬حظر‭ ‬التجول‭ ‬الذي‭ ‬يُعتبر‭ ‬واسع‭ ‬النطاق،‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تشنّ‭ ‬تركيا‭ ‬منذ‭ ‬20‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬عملية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭ ‬ضد‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬التي‭ ‬تعتبرها‭ ‬أنقرة‭ ‬منظمة‭ ‬ارهابية‭ ‬ومرتبطة‭ ‬بحزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭. ‬وتدعم‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬خصوصا‭ ‬عبر‭ ‬تسليحها‭ ‬وتدريب‭ ‬عناصرها‭ ‬لمحاربة‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭. ‬واستؤنف‭ ‬النزاع‭ ‬بين‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬وقوات‭ ‬الأمن‭ ‬التركية‭ ‬الذي‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬40‭ ‬ألف‭ ‬شخص،‭ ‬بعد‭ ‬خرق‭ ‬وقف‭ ‬طلاق‭ ‬النار‭ ‬الهشّ‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬في‭ ‬صيف‭ ‬2015‭.‬وفرضت‭ ‬السلطات‭ ‬التركية‭ ‬خلال‭ ‬أشهر‭ ‬عدة‭ ‬حظر‭ ‬تجول‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المدن‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬البلاد‭ ‬منها‭ ‬دياربكر،‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬عملياتها‭ ‬ضد‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭.‬ ورغم‭ ‬أن‭ ‬السلطات‭ ‬التركية‭ ‬تؤكد‭ ‬أن‭ ‬كبرى‭ ‬عملياتها‭ ‬انتهت‭ ‬الا‭ ‬أنها‭ ‬تستمر‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الاجراءات‭ ‬بشكل‭ ‬منتظم‭. ‬وفي‭ ‬أوائل‭ ‬شباط‭/‬فبراير،‭ ‬فُرض‭ ‬حظر‭ ‬تجول‭ ‬لمدة‭ ‬يومين‭ ‬في‭ ‬نحو‭ ‬60‭ ‬بلدة‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬دياربكر