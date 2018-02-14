دمشق تسمح بمساعدات الى الغوطة وتنفي امتلاكها الكيمياوي بعد التحذير الفرنسي

بيروت‭ – ‬دمشق‭ – ‬الزمان‭ ‬

دخلت‭ ‬قافلة‭ ‬للمساعدات‭ ‬الانسانية‭ ‬الى‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬المحاصرة‭ ‬قرب‭ ‬دمشق‭ ‬الاربعاء‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬أشهر‭ ‬وتأتي‭ ‬بعد‭ ‬الغارات‭ ‬الدموية‭ ‬التي‭ ‬استهدفت‭ ‬المنطقة‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

وأفاد‭ ‬مكتب‭ ‬تنسيق‭ ‬الشؤون‭ ‬الانسانية‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬تويتر‭ ‬‮«‬عبرت‭ ‬أول‭ ‬قافلة‭ ‬مشتركة‭ ‬بين‭ ‬وكالات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬العربي‭ ‬السوري‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬خطوط‭ ‬النزاع‭ ‬باتجاه‭ ‬النشابية‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‮»‬‭.‬

وتقل‭ ‬القافلة‭ ‬وهي‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تدخل‭ ‬المنطقة‭ ‬منذ‭ ‬آواخر‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬‮«‬مواد‭ ‬غذائية‭ ‬ومستلزمات‭ ‬صحية‭ ‬لـ7200‭ ‬شخص‮»‬‭ ‬محاصرين‭.‬

وتعرضت‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬وعلى‭ ‬مدة‭ ‬خمسة‭ ‬أيام‭ ‬متواصلة‭ ‬لتصعيد‭ ‬في‭ ‬الغارات‭ ‬التي‭ ‬شنتها‭ ‬قوات‭ ‬النظام،‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬بمقتل‭ ‬250‭ ‬مدنياً‭ ‬واصابة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬775‭ ‬آخرين‭ ‬بجروح‭.‬

ويأتي‭ ‬ادخال‭ ‬قافلة‭ ‬المساعدات‭ ‬الى‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬بعد‭ ‬دعوة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭ ‬الى‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬فوري‭ ‬للاعمال‭ ‬العدائية‭ ‬لمدة‭ ‬شهر‭ ‬كامل‮»‬‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬سوريا،‭ ‬‮«‬للسماح‭ ‬بإيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬والخدمات‭ ‬الانسانية،‭ ‬واجلاء‭ ‬الحالات‭ ‬الحرجة‭ ‬من‭ ‬المرضى‭ ‬والجرحى‮»‬‭.‬

ولا‭ ‬يمكن‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ادخال‭ ‬قوافل‭ ‬المساعدة‭ ‬الى‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬مسبقة‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬السورية‭.‬

فيما‭ ‬نفت‭ ‬دمشق‭ ‬الأربعاء‭ ‬بشكل‭ ‬قاطع‭ ‬امتلاكها‭ ‬أسلحة‭ ‬كيميائية‭ ‬معتبرة‭ ‬أن‭ ‬استخدامها‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أخلاقي‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬غداة‭ ‬تحذير‭ ‬فرنسا‭ ‬من‭ ‬أنها‭ ‬ستبادر‭ ‬الى‭ ‬شن‭ ‬ضربات‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬إذا‭ ‬توفرت‭ ‬‮«‬أدلة‭ ‬دامغة‮»‬‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬هذه‭ ‬الاسلحة‭.‬

وقال‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬فيصل‭ ‬المقداد‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬في‭ ‬دمشق‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الحكومة‭ ‬السورية‭ ‬تنفي‭ ‬نفياً‭ ‬قاطعاً‭ ‬امتلاك‭ ‬سوريا‭ ‬لأي‭ ‬أسلحة‭ ‬دمار‭ ‬شامل‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الأسلحة‭ ‬الكيميائية‮»‬،‭ ‬مؤكداً‭ ‬‮«‬نعتبر‭ ‬أن‭ ‬استخدام‭ ‬الأسلحة‭ ‬الكيميائية‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬ظرف‭ ‬وأي‭ ‬زمان‭ ‬وأي‭ ‬مكان‭ ‬أمر‭ ‬لا‭ ‬أخلاقي‭ ‬وغير‭ ‬مقبول‮»‬