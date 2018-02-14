الحاخام اليهودي دوفيدويس عضو حركة ناطوري كارتا وضيف مؤتمر الأزهر لـ (الزمان ) نرجو من المسلمين أن يتوقفوا على اطلاق لفظ الصهاينة على اليهود ونرفض نقل السفارة الأمريكية للقدس

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

فى‭ ‬ظاهرة‭ ‬تعد‭ ‬فريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬استضاف‭ ‬مؤتمر‭ ‬الازهر‭ ‬الاخير‭ ‬والذى‭ ‬خصص‭ ‬جلساته‭ ‬لنصرة‭ ‬القدس‭ ‬بعد‭ ‬قرار‭ ‬ترامب‭ ‬نقل‭ ‬السفارة‭ ‬الامريكية‭ ‬الى‭ ‬القدس‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬الحاخامات‭ ‬اليهود‭ ‬الذين‭ ‬جاءوا‭ ‬الى‭ ‬المؤتمر‭ ‬المعارضين‭ ‬للطروحات‭ ‬و‭ ‬الدعاية‭ ‬الصهيونية‭ ‬والرافضين‭ ‬قرار‭ ‬ترامب‭ ‬بنقل‭ ‬السفاره‭ ‬الامريكية‭ ‬الى‭ ‬القدس‭ ‬،وعلى‭ ‬هامش‭ ‬تلك‭ ‬الزيارة‭ ‬كان‭ ‬للزمان‭ ‬هذا‭ ‬الحوار‭ ‬مع‭ ‬الحاخام‭ ‬دوفيدويس‭ ‬عضو‭ ‬ناطوري‭ ‬كارتا‭ ‬الرافضة‭ ‬للحركة‭ ‬الصهيونية

‭- ‬نريد‭ ‬ان‭ ‬نعرف‭ ‬اولا‭ ‬فكرة‭ ‬مختصرة‭ ‬عن‭ ‬حركة‭ ‬ناطورى‭ ‬كارتا‭ ‬؟

حركة‭ ‬ناطورى‭ ‬كارتا‭ ‬هى‭ ‬حركه‭ ‬يهودية‭ ‬لها‭ ‬اعضاء‭ ‬داخل‭ ‬اسرائيل‭ ‬وخارجها‭ ‬ورغم‭ ‬ان‭ ‬غالبيتنا‭ ‬فى‭ ‬نيويورك‭ ‬الا‭ ‬انه‭ ‬يوجد‭ ‬الالاف‭ ‬منا‭ ‬داخل‭ ‬اسرائيل،‭ ‬وسبق‭ ‬ان‭ ‬قمنا‭ ‬بمظاهرات‭ ‬ضد‭ ‬سياسات‭ ‬نتنياهو‭ ‬التوسعية‭ ‬والعنصرية‭ ‬لانه‭ ‬هناك‭ ‬فرق‭ ‬بين‭ ‬اليهودية‭ ‬والصهيونية‭ ‬فاليهودية‭ ‬ديانة‭ ‬متواجدة‭ ‬منذ‭ ‬الاف‭ ‬السنين‭ ‬اما‭ ‬الصهيونية‭ ‬فهى‭ ‬حركة‭ ‬سياسية‭ ‬وليست‭ ‬دينية‭ ‬اساءت‭ ‬لليهودية‭ ‬والشعب‭ ‬اليهودي‭ .‬

‭- ‬وماهى‭ ‬الاسباب‭ ‬التى‭ ‬دعتكم‭ ‬لحضور‭ ‬مؤتمر‭ ‬الازهر‭ ‬؟

تلقينا‭ ‬دعوة‭ ‬من‭ ‬الازهر‭ ‬الشريف‭ ‬والذى‭ ‬نكن‭ ‬له‭ ‬وعلمائه‭ ‬كل‭ ‬تقدير‭ ‬بحضور‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬فلم‭ ‬نتردد‭ ‬فى‭ ‬قبول‭ ‬تلك‭ ‬الدعوه‭ ‬حتى‭ ‬نوضح‭ ‬موقف‭ ‬اليهود‭ ‬من‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬ولازالة‭ ‬اللبس‭ ‬عند‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬المسلمين‭ ‬حول‭ ‬ارتباط‭ ‬اليهودية‭ ‬بالصهيونية‭ ‬فالصهاينة‭ ‬الذين‭ ‬يحتلون‭ ‬الان‭ ‬فلسطين‭ ‬ليس‭ ‬لهم‭ ‬علاقه‭ ‬باليهود‭ ‬الاصليين‭ ‬لان‭ ‬التوراه‭ ‬تؤكد‭ ‬انه‭ ‬لا‭ ‬يحق‭ ‬للشعب‭ ‬اليهودى‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬له‭ ‬دوله‭ ‬حتى‭ ‬ظهور‭ ‬المسيح‭ ‬المخلص‭ ‬وبالتالى‭ ‬نحن‭ ‬نرفض‭ ‬قيام‭ ‬دوله‭ ‬اسرائيل‭ ‬اما‭ ‬بالنسبه‭ ‬للقدس‭ ‬فهى‭ ‬حق‭ ‬اصيل‭ ‬للمسلمين‭ ‬فلقد‭ ‬جررها‭ ‬المسلمين‭ ‬منذ‭ ‬1500‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬الصليبيين‭ ‬ولاننسى‭ ‬دور‭ ‬القائد‭ ‬العظيم‭ ‬صلاح‭ ‬الدين‭ ‬فى‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬المدينه‭ ‬المقدسه‭ .‬

‭- ‬وماهى‭ ‬رؤيتك‭ ‬لما‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬اليهود‭ ‬حاليا‭ ‬بالحفر‭ ‬تحت‭ ‬المسجد‭ ‬الاقصى‭ ‬لهدمه‭ ‬بدعوى‭ ‬اقامة‭ ‬هيكل‭ ‬سليمان‭ ‬على‭ ‬انقاض‭ ‬السجد‭ ‬الاقصى‭ ‬؟

اليهود‭ ‬الاصليون‭ ‬يحترمون‭ ‬شعائر‭ ‬المسلمين‭ ‬ومقدساتهم‭ ‬وهم‭ ‬لايرغبون‭ ‬فى‭ ‬احتلال‭ ‬المسجد‭ ‬الاقصى‭ ‬وما‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬اليهود‭ ‬من‭ ‬ممارسات‭ ‬ضد‭ ‬المسجد‭ ‬الاقصى‭ ‬ينتمون‭ ‬ليهود‭ ‬الحر‭ ‬يديم‭ ‬المقيمين‭ ‬داخل‭ ‬الدولة‭ ‬الصهيونية‭ ‬ويدعمون‭ ‬الحركة‭ ‬الصهيونيه‭ ‬ويتلقون‭ ‬اموالا‭ ‬منها‭ .‬

‭- ‬وما‭ ‬تعليقك‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬ترامب‭ ‬بنقل‭ ‬السفارة‭ ‬الامريكية‭ ‬الى‭ ‬اسرائيل‭ ‬؟

رغم‭ ‬اننا‭ ‬نقيم‭ ‬فى‭ ‬نيويورك‭ ‬الا‭ ‬اننا‭ ‬تظاهرنا‭ ‬ضد‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬والذى‭ ‬لايخدم‭ ‬السلام‭ ‬رغم‭ ‬ان‭ ‬ولائنا‭ ‬للرئيس‭ ‬ترامب‭ ‬لاننا‭ ‬يهود‭ ‬امريكيين‭ ‬واعتقد‭ ‬ان‭ ‬العالمين‭ ‬العربي‭ ‬والاسلامي‭ ‬بصفة‭ ‬خاصه‭ ‬والرئيس‭ ‬الفلسطينى‭ ‬ابو‭ ‬مازن‭ ‬بصفة‭ ‬خاصة‭ ‬عليه‭ ‬فى‭ ‬محاربة‭ ‬هؤلاء‭ ‬الصهاينه‭ ‬واستعادة‭ ‬الحقوق‭ ‬المشروعة‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطينى‭ ‬كما‭ ‬اننا‭ ‬نطلق‭ ‬صرختنا‭ ‬كيهود‭ ‬حقيقيين‭ ‬للعالم‭ ‬كله‭ ‬والى‭ ‬زعماء‭ ‬العالم‭ ‬ونقول‭ ‬لهم‭ ‬اوقفوا‭ ‬حملات‭ ‬الابادة‭ ‬التى‭ ‬تنتهجها‭ ‬القوات‭ ‬الصهيونية‭ ‬ضد‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطينى‭ ‬الضعيف‭ .‬

‭- ‬فى‭ ‬النهاية‭ ‬ماهى‭ ‬الرسالة‭ ‬التى‭ ‬توجهها‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬؟

اقول‭ ‬للمسلمين‭ ‬توقفوا‭ ‬عن‭ ‬تسمية‭ ‬اليهود‭ ‬بالصهاينة‭ ‬لانكم‭ ‬بذلك‭ ‬تعطوهم‭ ‬حقاً‭ ‬ليس‭ ‬لهم‭ ‬ضوء‭ ‬اخضر‭ ‬لاستمرار‭ ‬ممارستهم‭ ‬الوحشية‭ ‬ضد‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطينى‭ ‬والافضل‭ ‬ان‭ ‬تطلقوا‭ ‬على‭ ‬هؤلاء‭ ‬الصهاينة‭ ‬لقب‭ ‬مذنبين‭ ‬او‭ ‬مغتصبين‭ ‬او‭ ‬منشقين‭ ‬عن‭ ‬الدين‭ ‬اليهودي‭ ‬لان‭ ‬ديننا‭ ‬اليهودي‭ ‬لا‭ ‬يامر‭ ‬بقتل‭ ‬الناس‭ ‬او‭ ‬اغتصاب‭ ‬الاراضي‭ ‬فقبل‭ ‬قيام‭ ‬الدولة‭ ‬الصهيونية‭ ‬كانت‭ ‬علاقة‭ ‬المسلمين‭ ‬واليهود‭ ‬طيبة‭ ‬يجمعهم‭ ‬حسن‭ ‬جوار‭ ‬حتى‭ ‬جاءت‭ ‬الدولة‭ ‬الصهيونية‭ ‬وعملت‭ ‬على‭ ‬زرع‭ ‬بذور‭ ‬الكراهية‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ .‬