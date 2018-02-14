الحاخام اليهودي دوفيدويس عضو حركة ناطوري كارتا وضيف مؤتمر الأزهر لـ (الزمان ) نرجو من المسلمين أن يتوقفوا على اطلاق لفظ الصهاينة على اليهود ونرفض نقل السفارة الأمريكية للقدس

القاهرة – مصطفى عمارة
فى ظاهرة تعد فريدة من نوعها استضاف مؤتمر الازهر الاخير والذى خصص جلساته لنصرة القدس بعد قرار ترامب نقل السفارة الامريكية الى القدس ثلاثة من الحاخامات اليهود الذين جاءوا الى المؤتمر المعارضين للطروحات و الدعاية الصهيونية والرافضين قرار ترامب بنقل السفاره الامريكية الى القدس ،وعلى هامش تلك الزيارة كان للزمان هذا الحوار مع الحاخام دوفيدويس عضو ناطوري كارتا الرافضة للحركة الصهيونية
- نريد ان نعرف اولا فكرة مختصرة عن حركة ناطورى كارتا ؟
حركة ناطورى كارتا هى حركه يهودية لها اعضاء داخل اسرائيل وخارجها ورغم ان غالبيتنا فى نيويورك الا انه يوجد الالاف منا داخل اسرائيل، وسبق ان قمنا بمظاهرات ضد سياسات نتنياهو التوسعية والعنصرية لانه هناك فرق بين اليهودية والصهيونية فاليهودية ديانة متواجدة منذ الاف السنين اما الصهيونية فهى حركة سياسية وليست دينية اساءت لليهودية والشعب اليهودي .
- وماهى الاسباب التى دعتكم لحضور مؤتمر الازهر ؟
تلقينا دعوة من الازهر الشريف والذى نكن له وعلمائه كل تقدير بحضور هذا المؤتمر فلم نتردد فى قبول تلك الدعوه حتى نوضح موقف اليهود من القضية الفلسطينية ولازالة اللبس عند كثير من المسلمين حول ارتباط اليهودية بالصهيونية فالصهاينة الذين يحتلون الان فلسطين ليس لهم علاقه باليهود الاصليين لان التوراه تؤكد انه لا يحق للشعب اليهودى ان تكون له دوله حتى ظهور المسيح المخلص وبالتالى نحن نرفض قيام دوله اسرائيل اما بالنسبه للقدس فهى حق اصيل للمسلمين فلقد جررها المسلمين منذ 1500 عام من الصليبيين ولاننسى دور القائد العظيم صلاح الدين فى الدفاع عن المدينه المقدسه .
- وماهى رؤيتك لما يقوم به اليهود حاليا بالحفر تحت المسجد الاقصى لهدمه بدعوى اقامة هيكل سليمان على انقاض السجد الاقصى ؟
اليهود الاصليون يحترمون شعائر المسلمين ومقدساتهم وهم لايرغبون فى احتلال المسجد الاقصى وما يقوم به اليهود من ممارسات ضد المسجد الاقصى ينتمون ليهود الحر يديم المقيمين داخل الدولة الصهيونية ويدعمون الحركة الصهيونيه ويتلقون اموالا منها .
- وما تعليقك على قرار ترامب بنقل السفارة الامريكية الى اسرائيل ؟
رغم اننا نقيم فى نيويورك الا اننا تظاهرنا ضد هذا القرار والذى لايخدم السلام رغم ان ولائنا للرئيس ترامب لاننا يهود امريكيين واعتقد ان العالمين العربي والاسلامي بصفة خاصه والرئيس الفلسطينى ابو مازن بصفة خاصة عليه فى محاربة هؤلاء الصهاينه واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى كما اننا نطلق صرختنا كيهود حقيقيين للعالم كله والى زعماء العالم ونقول لهم اوقفوا حملات الابادة التى تنتهجها القوات الصهيونية ضد الشعب الفلسطينى الضعيف .
- فى النهاية ماهى الرسالة التى توجهها للفلسطينيين ؟
اقول للمسلمين توقفوا عن تسمية اليهود بالصهاينة لانكم بذلك تعطوهم حقاً ليس لهم ضوء اخضر لاستمرار ممارستهم الوحشية ضد الشعب الفلسطينى والافضل ان تطلقوا على هؤلاء الصهاينة لقب مذنبين او مغتصبين او منشقين عن الدين اليهودي لان ديننا اليهودي لا يامر بقتل الناس او اغتصاب الاراضي فقبل قيام الدولة الصهيونية كانت علاقة المسلمين واليهود طيبة يجمعهم حسن جوار حتى جاءت الدولة الصهيونية وعملت على زرع بذور الكراهية بين الطرفين .