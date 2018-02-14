حرامي أيام زمان واليوم – طالب سعدون

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نبض القلم

حرامي أيام زمان واليوم – طالب سعدون

 

سمعنا  وقرأنا الكثير من القصص والروايات عن الفساد على  لسان نواب ومسؤولين ،  وحان آوان  التحقق منها والكشف عنها ،  لأننا على مسافة  قصيرة من موعد الانتخابات ، بعد أن جعلت المواطن يعيش في دوامة يلفها الألم ، وأمامه المليارات والملايين ، تتقافز من أفواه المتحدثين ، وهو يضرب كفا بكف ، لا يعرف يصدق من ، أو يكذب من ، لان  بعض القصص أقرب الى الخيال .

وهناك من يقول أنه من الطبيعي ، أن تجد فسادا في أي بلاد من الدنيا ، ، ولا يمكن لأحد أن يدعي  أن بلاده نظيفة من هذا الوباء ، ما دام هناك خير وشرعلى الارض يتصارعان ، وبنسب متفاوتة ، بعضها قد يعد في حكم المقبول ، رغم انه مرفوض بكل النسب  ، لكنه عندما يصل الى حد النهب ، يتطلب وقفة جادة ، وأجراء صارم يضع نهاية له ،  كما فعل الرئيس التنزاني مع الفاسدين ، لأنه أصبح يؤثرعلى بناء البلاد ، وهيبة الدولة ، وسمعة الوطن ، وفرص الاستثمار والعلاقات مع الدول ، ناهيك عن إهتزاز ثقة المواطن في الداخل بالدولة ومؤسساتها  .

 وعندما يصل الفساد الى أن يكون ظاهرة تعمد الدول الى  وسائل عديدة منها تعميم ثقافة مكافحة الفساد ،، وإتخاذ إجراءات متقدمة تتناسب مع خطورته ، فتضع  في مناهجها الدراسية الجامعية مثلا ، مادة لهذه الظاهرة ، تبين مخاطرها ، وعلاقتها بحقوق الانسان ، وواجبات الموظف ، وتكون من الحصص الاساسية  في الجامعات لكي  تبني الطالب ، وتحصنه من هذا الوباء ، لأنه  سيمارس العمل مستقبلا سواء في مؤسسات الدولة او الخاصة ، وتضع  مفردات في المنهج تضمن بناء الموظف ، وتبصره  بواجباته الوظيفية ، بدءا من  شروط العمل ، وساعات الدوام التي يتقاضى مقابلها راتبا ، وأمراض الوظيفية ، والوقاية منها ،  ويتصدرها موضوع التربح منها ، كالرشوة والمحسوبية والواسطة ، ونظافة اليد والذمة المالية  وخاصة للدرجات القيادية في الدولة والعمل السياسي وغيرها ..

وفي  تنزانيا مثلا أقدم رئيسها (ماغو فولي) على إجراءات جريئة لمكافحة الفساد ، إستحق بها أن يلقب (بالبلدوز) وقاهر الفساد …وأعطى بها درسا للاخرين في التخلص من  هذا السرطان ، الذي كان ينخر بمؤسسات بلاده … فبدأ عهده باقالة عدد من المسؤولين البارزين في بلاده ، منهم رئيس جهاز مكافحة الفساد ، ونحو عشرين الف موظف كانت تحوم حولهم شبهات الفساد ، أو يتقاضون رواتب دون أن يقدموا شيئا ، وبذلك وفر مبالغ طائلة كانت تصرف على موظفين وهميين ،  كما فضح أصحاب الشهادات المزورة ..

ولم يكتف بذلك بل قام بفضحهم ، من خلال نشر أسمائهم على الرأي العام ، ووصفهم بالمجرمين السارقين .

فالفاسد مجرم ، ينبغي ان تطارده لعنة فساده ، وفضحه بين الناس ، ولا يجوز التستر عليه  ، من أجل أن تبقى الألسن تلوك به  ، ويكون عبرة لغيره ،  لانه خائن للامانة ، وينطبق عليه ما ينطبق على (الحرامي) أيام زمان ، من العقاب الجماهيري المعنوي ، بان يكون منبوذا اجتماعيا ، فاذا حصل وأفلت الحرامي من يد الشرطة ، فالمحلة له بالمرصاد ، بالعزل الشعبي ، مع الفارق في كمية الاموال المسروقة ، والاخلاق بين هذا الحرامي ، وحرامي اليوم  ، فاذا كان يومذاك يسرق (بالفلسان ) ، وهناك من الحرامية من لا يسرق أو يتجاوز على الفقير في المحلة ،  لا بل هناك من  بينهم من يمد يده بالمساعدة للفقراء ، أما الفاسد اليوم فهو يسرق بالمليارات ، والملايين والالاف ، وبلا أدنى مستوى من الاخلاق ، لانه يسرق مع سبق الأصرار والمعرفة بأن ما يسرقه هو من أموال الشعب والفقراء والمرضى والمحتاجين ، وعلى حساب فرص البلاد في التطور .

 وما دمنا  على مقربة من موعد الانتخابات ، يصبح ضرورة فك طلاسم هذا الملف الخطير ، ليكون المواطن على بينة مما قرأ وسمع ، وإخراجه من هذه الدوامة.. فمن حقه أن يعرف أين  الحقيقة فيما يعلن  ، وإلا ما فائدة الكلام إذا لم يكن مجديا ، وتوضع الامور في نصابها الحقيقي ، ويأخذ كل ذي حق حقه ، لأنه قد يكون من بين المرشحين في الدورة المقبلة ، من تطارده تهمة الفساد حقيقة أو زورا وبهتانا ، وبالتالي  قد تضيع الاصوات وتذهب الى غير مستحقيها ، ومن حق المواطن أن يعرف كل شيء  ، حتى لا يظلم بريئا ، أوينصر بصوته ظالما ، أليس المواطن في النهاية  هو من يقرر شكل الحكومة والبرلمان باختياراته ، فكيف سيكون حاله لو استمر في الدوامة نفسها ؟.

من حق الناخب  أن يعرف الفاسد بالاسم من خلال مؤسسات الرقابة والنزاهة ..  لكي لا يقع في خطأ الاختيار ، ويكون صوته عاملا في ترسيخ هذه الثقافة ، بدلا من القضاء عليها من خلال اختيار العناصر التي تتمتع بكفاءة عالية ، ونزاهة لا يرقى اليها الشك ..

وعندها يكون للمؤسسات المعنية بمحاربة الفساد  دور وفاعلية في هذه الممارسة لفرز العناصر التي تتمتع بكفاءة ونكران ذات  عن الفاسدة ، وللتصريحات جدوى ونتائج على الارض …

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 كلام مفيد :

العباقرة شهب كتب عليها ان تحتـــــــرق لانارة عصورها ..( نابليون ) ..

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