نبض القلم

حرامي أيام زمان واليوم – طالب سعدون

سمعنا وقرأنا الكثير من القصص والروايات عن الفساد على لسان نواب ومسؤولين ، وحان آوان التحقق منها والكشف عنها ، لأننا على مسافة قصيرة من موعد الانتخابات ، بعد أن جعلت المواطن يعيش في دوامة يلفها الألم ، وأمامه المليارات والملايين ، تتقافز من أفواه المتحدثين ، وهو يضرب كفا بكف ، لا يعرف يصدق من ، أو يكذب من ، لان بعض القصص أقرب الى الخيال .

وهناك من يقول أنه من الطبيعي ، أن تجد فسادا في أي بلاد من الدنيا ، ، ولا يمكن لأحد أن يدعي أن بلاده نظيفة من هذا الوباء ، ما دام هناك خير وشرعلى الارض يتصارعان ، وبنسب متفاوتة ، بعضها قد يعد في حكم المقبول ، رغم انه مرفوض بكل النسب ، لكنه عندما يصل الى حد النهب ، يتطلب وقفة جادة ، وأجراء صارم يضع نهاية له ، كما فعل الرئيس التنزاني مع الفاسدين ، لأنه أصبح يؤثرعلى بناء البلاد ، وهيبة الدولة ، وسمعة الوطن ، وفرص الاستثمار والعلاقات مع الدول ، ناهيك عن إهتزاز ثقة المواطن في الداخل بالدولة ومؤسساتها .

وعندما يصل الفساد الى أن يكون ظاهرة تعمد الدول الى وسائل عديدة منها تعميم ثقافة مكافحة الفساد ،، وإتخاذ إجراءات متقدمة تتناسب مع خطورته ، فتضع في مناهجها الدراسية الجامعية مثلا ، مادة لهذه الظاهرة ، تبين مخاطرها ، وعلاقتها بحقوق الانسان ، وواجبات الموظف ، وتكون من الحصص الاساسية في الجامعات لكي تبني الطالب ، وتحصنه من هذا الوباء ، لأنه سيمارس العمل مستقبلا سواء في مؤسسات الدولة او الخاصة ، وتضع مفردات في المنهج تضمن بناء الموظف ، وتبصره بواجباته الوظيفية ، بدءا من شروط العمل ، وساعات الدوام التي يتقاضى مقابلها راتبا ، وأمراض الوظيفية ، والوقاية منها ، ويتصدرها موضوع التربح منها ، كالرشوة والمحسوبية والواسطة ، ونظافة اليد والذمة المالية وخاصة للدرجات القيادية في الدولة والعمل السياسي وغيرها ..

وفي تنزانيا مثلا أقدم رئيسها (ماغو فولي) على إجراءات جريئة لمكافحة الفساد ، إستحق بها أن يلقب (بالبلدوز) وقاهر الفساد …وأعطى بها درسا للاخرين في التخلص من هذا السرطان ، الذي كان ينخر بمؤسسات بلاده … فبدأ عهده باقالة عدد من المسؤولين البارزين في بلاده ، منهم رئيس جهاز مكافحة الفساد ، ونحو عشرين الف موظف كانت تحوم حولهم شبهات الفساد ، أو يتقاضون رواتب دون أن يقدموا شيئا ، وبذلك وفر مبالغ طائلة كانت تصرف على موظفين وهميين ، كما فضح أصحاب الشهادات المزورة ..

ولم يكتف بذلك بل قام بفضحهم ، من خلال نشر أسمائهم على الرأي العام ، ووصفهم بالمجرمين السارقين .

فالفاسد مجرم ، ينبغي ان تطارده لعنة فساده ، وفضحه بين الناس ، ولا يجوز التستر عليه ، من أجل أن تبقى الألسن تلوك به ، ويكون عبرة لغيره ، لانه خائن للامانة ، وينطبق عليه ما ينطبق على (الحرامي) أيام زمان ، من العقاب الجماهيري المعنوي ، بان يكون منبوذا اجتماعيا ، فاذا حصل وأفلت الحرامي من يد الشرطة ، فالمحلة له بالمرصاد ، بالعزل الشعبي ، مع الفارق في كمية الاموال المسروقة ، والاخلاق بين هذا الحرامي ، وحرامي اليوم ، فاذا كان يومذاك يسرق (بالفلسان ) ، وهناك من الحرامية من لا يسرق أو يتجاوز على الفقير في المحلة ، لا بل هناك من بينهم من يمد يده بالمساعدة للفقراء ، أما الفاسد اليوم فهو يسرق بالمليارات ، والملايين والالاف ، وبلا أدنى مستوى من الاخلاق ، لانه يسرق مع سبق الأصرار والمعرفة بأن ما يسرقه هو من أموال الشعب والفقراء والمرضى والمحتاجين ، وعلى حساب فرص البلاد في التطور .

وما دمنا على مقربة من موعد الانتخابات ، يصبح ضرورة فك طلاسم هذا الملف الخطير ، ليكون المواطن على بينة مما قرأ وسمع ، وإخراجه من هذه الدوامة.. فمن حقه أن يعرف أين الحقيقة فيما يعلن ، وإلا ما فائدة الكلام إذا لم يكن مجديا ، وتوضع الامور في نصابها الحقيقي ، ويأخذ كل ذي حق حقه ، لأنه قد يكون من بين المرشحين في الدورة المقبلة ، من تطارده تهمة الفساد حقيقة أو زورا وبهتانا ، وبالتالي قد تضيع الاصوات وتذهب الى غير مستحقيها ، ومن حق المواطن أن يعرف كل شيء ، حتى لا يظلم بريئا ، أوينصر بصوته ظالما ، أليس المواطن في النهاية هو من يقرر شكل الحكومة والبرلمان باختياراته ، فكيف سيكون حاله لو استمر في الدوامة نفسها ؟.

من حق الناخب أن يعرف الفاسد بالاسم من خلال مؤسسات الرقابة والنزاهة .. لكي لا يقع في خطأ الاختيار ، ويكون صوته عاملا في ترسيخ هذه الثقافة ، بدلا من القضاء عليها من خلال اختيار العناصر التي تتمتع بكفاءة عالية ، ونزاهة لا يرقى اليها الشك ..

وعندها يكون للمؤسسات المعنية بمحاربة الفساد دور وفاعلية في هذه الممارسة لفرز العناصر التي تتمتع بكفاءة ونكران ذات عن الفاسدة ، وللتصريحات جدوى ونتائج على الارض …

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كلام مفيد :

العباقرة شهب كتب عليها ان تحتـــــــرق لانارة عصورها ..( نابليون ) ..