وعد بلفور .. رؤية إستعادية – رحيم احمد قادر

كتب الاستاذ عبد الحسين شعبان.باحث ومفكر.مقالا رصينا حول وعد بلفور .فى صحيفة الزمان بتاريخ 20 كانون الثانى 2018.

العدد 5940كتابات الاستاذ شعبان مهمة لانها تناولت سرقة وطن بوعد من شخص منح لنفسه تخويل بالسرقة.

لي اضافات للمقال حتي يكون القارىء الكريم علي اطلاع بما جري قبل قرن من الزمان عندما كانت لاتوجد هذه الثورة الخرافية من الاتصالات والفضائيات والاقمار الصناعىة..

كان الخبر ياتي بعد فترة طويلة جدا..هذه الاضافات اخذتها من كتاب العلامة المرحوم على الوردي طيب الله ثراه .كتابات الوردي لاغنى عنها لكل مثقف .نافذة للاطلاع علي تاريخ العراق الحديث..الكتاب ملحق الجزء السادس من لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث ج6.م طبعة المعارف عام 1979 بغداد…الاضافات موجزة من كتاب العلامة الوردي..المهمة منها لانها تاريخية.عندما كانت فلسطين جزء من الامبراطورية العثمانية استطاع يهود الدونمة الذين طوردوا من الاندلس بعد انهيار الدولة الاموية والذين ذهب قسم منهم الي المغرب والقسم الاخر الي اسطنبول هؤلاء اليهود اسلموا ظاهرا وحافظوا على يهوديتهم باطنا لذلك اطلقه عليهم يهود الدونمة استطاع اليهود التغلغل داخل مراكز الحكم وقريبون من السلاطين ولعيبت النساء دورا كبيرا في التأثير على السلاطين من خلال ذلك استطاعو اقناع السلطان عبد الحميد الثاني بموضوع انشاء وطن قومي لهم في فلسطين وقدم لهم تسهيلات كثيرة لذلك ليس من المستغرب في احد مؤتمرات دافوس الاقتصادي حصلت مشادة كلامية بين الرئيس التركي اردوغان والاسرائيلي الراحل شمعون بيرس انتقد اردوغان بيرس بسبب العدوان الاسرائيلي على غزة وقتل الفلسطنين الابرياء رد بيرس على اردوغان قائلا له هل تسكت اذا اطلقت صواريخ علي اسطنبول اجابه اردوغان لاتنسى نحن من ساعدناكم في تأسيس دولة اسرائيل في 18 كانون الثاني 1919 شارك المرحوم فيصل الاول في مؤتمر الصلح في باريس في قصر فرساي ممثلا عن العرب جميعا بالنيابة عن ابوه الشريف حسين ملك العرب بعد هزيمة العثمانيين حيث تحالف الشريف حسين مع بريطانيا بعد ان وعدوه منح الاستقلال وان يكون ملكا للعرب ..

في مؤتمر فرساي الملك فيصل كان ممثلا للعرب جميعا تحدث بالنيابة عن العرب لان اباه الشريف حسين كان ملك الجزيرة العربية ..لذلك حسب رأيي الخاص عندما توج فيصل عرش العراق كان يعتبر نفسه مسؤولا عن العرب ….وهذه انعكست علي السياسة في تعامل العراق مع العرب.. سوريا اعترضت علي فيصل في مؤتمر الصلح اعتبرته دخيلا على سوريا لانه من الحجاز.في فرساي كان فيصل محط اهتمام انظار دول عصبة الامم بوسامته وعباءته العربية لذالك زادت اهمية العرب بحضوره.. كان يمثل الشرق واساطير الف ليلة وليلة.. اعجبت به زوجة الرئيس ويلسون . قالت عنه يشبه المسيح عليه السلام..بعد انتهاء المؤتمر سافر الي لندن بناء على دعوه من الملك جورج الخامس..حيث بدات مفاوظات منح فيصل تاج العراق.انتهزت الصهيونية وجود فيصل في لندن وجرى اول اتصال بين الزعيم الصهيوني حاييم وايز مان حيث طلب وايز مان مقابلة فيصل وعقد اللقاء في فندق كارلتون وكان المترجم لورنس وكان اللقاء بغية اقناع فيصل بتنفيذ وعد بالفور .استغل وايز مان حالة قلق فيصل على وضع سوريا والنزاع بين فرنسا وبريطانيا وكان يذكر له ان اليهود والعرب ابناء عم وان اليهود لديهم رأس المال يمكن ان يساعد العرب وكان يقول له ليس لليهود مطامع في فلسطين فاليهود تجار والاراضي العربية كثيرة بحاجة الى تعمير وهم قادرون على ذلك .

وقد بذل لورنس جهودا كبيرة لاقناع فيصل بذلك وعن اخلاص اليهود بمساعدة العرب .عند ذلك قال فيصل .ان العرب سيقبلون مطلب اليهود اذا لمسوا الاخلاص والنفع منهم .عند ذلك صافح الصهيوني وايز مان فيصل قائلا باسم اليهود نموت سواء ونحيا سواء قال فيصل ان وفيت بقولك هذا فاني اوفي لك بقولي المملكة العربية جزء لا يتجزأ .

صلات قديمة

تم الاتفاق بين فيصل ووايز مان على توقيع اتفاقية تتضمن تسع بنود تنص علي القرابة العرقية والصلات القديمة بين العرب واليهود وعلي ضرورة التعاون..اخطر مافي الاتفاق كان تقديم الضمانات لتنفيذ تصريح بلفور..وهذا كان محور مقال الاستاذ الفاضل .عبدالحسين شعبان.كذلك تشجيع الهجرة اليهودية وحرية ممارسة العقيدة الدينية.حينما تم اعداد الصيغة النهائية للاتفاقية مكتوبة علي الالة الطابعة ومعدة للتوقيع ادرك فيصل خطورة ماقام به لذلك كتب في ذيل الاتفاقية التحفظ التالي:

اذا نال العرب استقلالهم كما طلبنا بتاريخ 4.1.1919 وحسب ماقدم للخارجية البريطانية فاني موافق علي هذه المواد..اما اذا حصل اي تغير او تبديل فلا اكون ملزما ومربوطا باي كلمة كانت بل تعد هذه المقاولة لاشيءولاحكم ولا اعتبار لها…

هذه العبارات كانت ضربة سياسية بارعة جعلت الاتفاقة لا قيمة لها.في 1 اذار عام 1919 نشرت جريدة…الماتان الفرنسية ..تصريحا منسوبا لفيصل قال فيه:

يسرنا بحكم الانسانية والمروءة ان نرى اليهود التعساء يهاجرون الي فلسطين فيقيمون على الرحب عاملين بمقتضي الواجبات الوطنية بشرط ان يكونوا تحت سلطة اسلامية او نصرانية تتلقي وكالتها من قبل عصبة الامم …

علق على ذلك الزعيم الصهيوني .وايزمان..ان الامير فيصل شديد العداء لنا.

اهتم الصهاينة بهذا التصريح اتصلوا بلورنس حول الموضوع. نضم اجتماعا بين فيصل وفلكس فرانك فورتر عضو الوفد الامريكي الصهيوني في مؤتمر الصلح بقصر فرساي باريس بعد الاجتماع تم تبادل الرسائل كتب الصهيوني فرانك فورتر رسالة باسمه موجهة الي فيصل . لورنس كتب رسالة باسم فيصل موجهة الي فرانك فورتر ذهب لورنس الى فيصل وجاء بتوقيع فيصل على هذه الرساله التي كتبها لورنس والتي وقع عليها فيصل كانت في غاية الخطورة.

الرسالة مترجمة من مذكرات وايز مان .وفد الحجاز باريس 13 اذار 1919 عزيزي مستر فرانك فورتر اود انتهاز هذه الفرصة لاول اتصال بالصهيونيين الاميكين لاخبرك بما كنت اقول للدكتور وايز مان في الجزيرة العربية واوربا نحن نشعر بان العرب واليهود ابناء عم وانهم يعانون نفس الاضطهاد ومن دول اقوى منهم نحن المثقفون العرب ننظر بعطف عميق جدا للحركة الصهيونية نرحب باليهود القادمين الى الوطن ترحيبا قلبيا صحيحا كانت لدينا اوثق الصلات مع زعيم الحركة وايز مان في نهاية الرسالة عليها توقيع المخلص لكم فيصل….

قيمة اتفاق

اهتم الصهاينة بهذه الرسالة واستندوا عليها كثيرا اكثر من اتفاقية فيصل وايزمان..لان التحفظ الذي كتبه فيصل افقد الاتفاق قيمته…يقول وايز مان هذه الرسالة يجب ان تأخذ بنظر الاعتبار لانها صادرة من قائد العرب فيصل لاننا اخذنا موافقته وبدأنا بالعمل في فلسطين .عام 1925 جائت لجنة برئاسة البريطاني .شو ابرز الصهاينة هذه الرسالة للجنة مستندين عليها اضطر عوني عبد الهادي احد مستشاري فيصل ان يرسل برقية ال بغداد مستوضحا عنها فاجاب رئيس الديوان الماكي انذاك اللبناني رستم حيدر يقول جلالته لايذكر انه كتب شيئا مثل هذا بعلمه .يقول عوني عبد الهادي اؤكد ان فيصل لم يكتب مطلقا تلك الرسالة لانها ليست نسخة اصلية وليس عليها توقيع فيصل نظرت اليها وجدتها مزورة .يقول عوني هناك دور من لورنس كتابة الرسالة بدون علم فيصل من الممكن ان لورنس عقد صفقة ملك العراق لفيصل مقلبل فلسطين للصهاينة .هنالك ايضا كانت مراسلات جرت بين هنري البريطاني مكماهون والشريف حسين وضفته الصهيونية لصالحها …هذه ملاحظات وددت اظافتها لمقال الباحث والمفكر.عبدالحسين شعبان.اتماما للفائدة لهذا الموضوع الذي وقع فيه الظلم على شعب فلسطين النازح في شتات الارض من المؤسف ان تحتفل بريطانيا الظالمة وليس العظمى بمرور 100 عام على وعد ضالم جائر من شخص يبعد كل البعد عن فلسطين واعطى لنفسه الحق في اقامة كيان صهيوني في قلب الوطن العربي ان برطانيا اوقعت ظلما وعدوانا على العرب والمسلمين عندما تصرفت بالانتداب البريطاني وكأن فلسطين جزء من اراضيها اذا كانت برطانيا بهذه الديمقراطية وهذه الحرية لماذا لاتعطي الاستقلال لاسكتلندا ولماذا لاتعطي الاستقلال لايرلندا ام انها قمة الديمقراطية المزيفة .

وبهذه المناسبة يجب ان لا ننسى دور بريطانيا المخزي في المساهمة مع الولايات المتحدة زعيمة الارهاب في العالم باحتلال العراق فكلاهما محور الشر والارهاب العالمي. وديمقراطية هذين البلدين مزيفة .رحم الله غاندي عندما قال: لو تنزاعت سمكتان في البحر لكانت بريطانيا السبب..واخيرا تقديري واحترامي لاستاذ عبد الحسين شعبان محور هذا المقال اخذت منه بتصرف من المرحوم الدكتور علي الوردي.