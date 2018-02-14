مواقع التواصل الإجتماعي بين السلبي والإيجابي – احمد السالم

أضحت “مواقع التواصل الاجتماعي” مثل الفيس بوك وتويتر… وغيرها، تعرف بالإعلام الاجتماعي الجديد، الذي يشهد حركة ديناميكية من التطور والانتشار على الساحة، وقد كان في بدايته مجتمعاً افتراضياً على نطاق ضيق ومحدود، ثم ما لبث أن تحول من أداة إعلامية نصية مكتوبة إلى أداة إعلامية سمعية وبصرية تؤثر في قرارات المتأثرين واستجابتهم.

وفي دراسة( للدكتور حسني عوض) الأستاذ المساعد في جامعة القدس المفتوحة، إذ هدفت الدراسة إلى فحص أثر مواقع التواصل الاجتماعي في المجتمعات، تعد مواقع التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت، من أحدث منتجات تكنولوجيا الاتصالات، ورغم أن هذه المواقع أنشئت للتواصل بين الأفراد، فإن استخدامها امتد ليشمل النشاط السياسي من خلال تداول المعلومات الخاصة بالأحداث السياسية، وقد أصبحت هذه المواقع من المؤسسات المهمة التي تلعب دوراً مهماً في إنشاء عادات، وسلوكيات صحيحة وأداة مهمة من أدوات التغيير الاجتماعي، وبناء على ذلك فقد أصبحت هذه الوسائل فرصاً للتعلم والقيام بمسؤولياتهم الاجتماعية المناطة لهم داخل المجتمع، ولذلك كان من الضروري القيام بالبحث عن كيفية تنمية قدرات الشباب وتوجيه استخدامهم لهذه المواقع من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة، التي يمكن أن توفرها هذه المواقع، ويمكن تحديد هذه الدراسة في ضوء الاعتبارات التالية:

1- يستمد هذا الموضوع أهميته من طبيعة فئة الشباب داخل المجتمع ودوره، فهذه الفئة تعد طاقة بشرية مهمة ومؤثرة في كيان المجتمع، وتحتاج منا العناية والمحافظة لتأمين مستقبلها ومستقبل المجتمع.

2- الوقوف على بعض الجوانب والنقاط المهمة والمؤثرة في مواقع التواصل الاجتماعي، وعلاقتها بالمسؤولية الاجتماعية لدى فئة الشباب.

3- تمهيد الطريق أمام إجراء عدد من الدراسات التي تناولت الموضوعات المماثـــــلة لموضوعنا هذا بصورة علمـــية وشاملة والتي تضيف المزيد من المتغيـــرات المؤثرة في هذه الدراسة.

في عصر الصورة والتكنولوجيا الحديثة احتلت مواقع التواصل الاجتماعي الحيز الأكبر بشكل عام وموقع اليوتيوب بشكل خاص، مما جعلها المواقع الأكثر تأثيرا وما أحدثته من تغيير في التواصل الإجتماعي، للصورة الصدى الأكبر إذ أنها تخاطب الحواس، مما يجعلها أكثر فاعلية على الواقع، وكثيراً ما نشاهد نفوذ هذه المواقع على الساحة وما تحدثه من تغيير جذري في العديد من المجتمعات.

اخبار كاذبة

و في أمريكا أثبتت دراسات عام(2012م) أجرتها وكالة”Gallup” أن الأمريكيين ومنهم (19000) أمريكي نسبة (54 بالمئة) منهم أن وسائل التواصل الاجتماعي تترك آثارا سلبية بسبب الأخبار الكاذبة، إذ أفاد أن ّ(53 بالمئة) غير راضين عن الطريقة التي يستخدم فيها السياسيون هذه الوسيلة وكيف يستخدمونها للتواصل مع الجمهور، كما إنّ نسبة كبيرة من الأمريكيين يعتقدون أن هذه الوسائل تنشر أخبارا زائفة بسبب تمكن أي شخص من النشر فيها دون وجود رقابة لصحة ما ينشر فيها.

دراسة حديثة

وأشارت دراسة حديثة نشرتها قناة (DW) الفضائية أنّ الأطفال يتعرضون لخطر عاطفي كبير على وسائل التواصل الاجتماعي بكافة أنواعها، كما أشارت الدراسة أنهم أصبحوا مدمنين على خاصية الإعجاب على المنشورات والصور الخاصة بمواقع التواصل، خصوصاً المواضيع غير الأخلاقية و الكاذبة التي تؤدي بهذه الشريحة التي هي ما زالت في مقتبل العمر من ترسيخ مبدأ الخطأ في عقولهم، وأفادت الدراسة كذلك إنها تزيد من شعورهم بالقلق في حال متابعتهم للمشاهير، أذ أنها قد تقوض نظرة الأطفال لأنفسهم، وقالت المشرفة على الدراسة ومفوضة شؤون الطفولة في انكلترا (آن لونغفيلد) بينما توفر هذه الوسائل بعض الفوائد العظيمة للأطفال على حد سواء، خصوصاً عندما يقبلون على السابعة من العمر، وأضافت (آن لونغفليد) أنها قلقة من الأطفال الذين يستهلون دراستهم في المدراس وهم لا يملكون الأدوات الكافية للتعامل مع مطالب التواصل الاجتماعي السريعة وأنه لا يوجد رادع لمنعهم تحت سن الثالثة عشر من إستخدام هذه المنصة.

كما أكد(تشاماث باليهابتيا) نائب الرئيس السابق لشؤون المستخدمين بشركة فيس بوك إن منصات التواصل مثل الفيس بوك، وتويتر، يوتيوب، واتساب، وغيرها رغم أنها أصبحت تزيد وبشكل كبير من حجم التواصل بين الأقارب والأصدقاء سواء في الداخل أو الخارج وما تركته من أثر إيجابي لمعرفة ما هو مُبهم، إلا إنها في نفس الوقت لها تأثير عكسي، وأعرب (باليهابتيا) على هامش مناسبة أجريت في(كلية الدراسات العليا في جامعة ستانفورد) من قلقه حول هذه المنصات خصوصاً لمن يستخدمها بالشكل الخاطئ، كما أصبحت هذه الوسائل أدوات تمزق النسيج الاجتماعي، وبحسب موقع”The verge” المعني بتأثير التكنولوجيا على? الإنسان حيث استشهد(باليهابتيا) بالرسالة المزيفة على الواتساب في الهند في مايو عام (2017م) التي أدت الى مقتل سبعة أشخاص أبرياء بجريمة بشعة جدًا.

كما أن دراسات أجنبية أجراها(سوليفان وبرادايس) عام( 2012م) وهدفت الدراسة إلى فهم تقدير الشباب للآثار السلبية على أنفسهم وعلى غيرهم جراء إستخدامهم للفيس بوك بصورة مفرطة جدًا، وتكونت عينة الدراسة من (357) طالباً جامعياً من شمال الولايات المتحدة الأمريكية ولتحقيق أهداف الدراسة، تم إعداد مقابلة اشتملت على مجموعة من الأسئلة حول استخدامهم للفيس بوك وآثاره السلبية عليهم، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن(64 بالمئة) من المشاركين يستخدمون الفيس بوك سبعة أيام في الأسبوع، وأن متوسط مرات دخول المشتركين إلى الفيس بوك هو (76.2) مرة يومياً ولمدة (60.35) دقيقة، وأن أفراد العينة تقريباً(37.44) شخصاً هم أصدقاء لهم، وأن (8 بالمئة) يعرفونهم من خلال الحياة الواقعية، و(27.05) هي عبارة عن طلبات صداقة من الغرباء، كما أشار المشاركون إلى أن الإدمان على الفيس بوك يؤدي الى العزلة الاجتماعية، واستخدامه بطريقة معتدلة يؤدي الى مستويات جيدة من التوافق النفسي والإجتماعي. فأستخدام هذه المنصات بصورتها الصحيحة وغير المفرطة تجنباً لإثارها السلبية المترتبة حسب الدراسات أعلاه، مع مراعاة خطورة هذه المنصة جدًا، وما يترتب عليها من مخاطر في الجسد إذا تعدت استخداماتها بصورة كبيرة، وباتت تستخدم هذه الوسائل لهدم المجتمعات، لذلك نشاهد الدراسات الحديــــــــــثة التي بدأت تستشهد بعدة اختبارات لمعرفة مدى الخطر المترتب على الاســــــتخدام المفرط لهذه الوسائل.