كومباني يحذر من التهاون بعد رباعية بازل

مانشستر سيتي يسحق خصمه في ليلة توهج غوندوغان

مدن وكالات

وضع مانشستر سيتي الإنجليزي، قدما في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، إثر فوزه 4-0 على مضيفه بازل السويسري، اول امس الثلاثاء، على ملعب سانت جايكوب بارك، في ذهاب دور الـ 16.أحرز أهداف مانشستر سيتي، كل من إلكاي جوندوجان (14 و53)، وبرناردو سيلفا (18)، وسيرجيو أجويرو (23).وتقام مباراة الإياب، في السابع من آذار المقبل، على ملعب الاتحاد.

وأشرك مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، تشكيلة قوية، واعتمد على قائد الفريق، كومباني في خط الدفاع، إلى جانب نيكولاس أوتاميندي، فيما جلس كل من ليروي ساني وديفيد سيلفا على مقاعد البدلاء.أما مدرب بازل، رفاييل ويكي، أجرى 3 تعديلات على تشكيلته، التي تغلبت على ثون في مباراة الفريق الأخيرة بالدوري السويسري.

وأشرك ويكي، ليو لاكرويكس وفابيان فري وبياس ريفيروس، وجلس الهولندي ريكي فان فولفسفينكل وراوول بتريتا عل مقاعد البدلاء.وانطلق مانشستر سيتي بحثا عن هدف التقدم، واقترب من تحقيق ذلك في الدقيقة الثانية، بعد عرضية من برناردو سيلفا على رأس جوندوجان، لكن الحارس توماس فاسليك أبعدها فوق العارضة.رد بازل في الدقيقة الخامسة، عندما تلقى ديميتري أوبرلين، كرة طويلة من ريفيروس، وكاد ينفرد بالحارس إيديرسون، الذي أبعد محاولته، بخروج موفق من مرماه.

وافتتح السيتي التسجيل في الدقيقة 14، عبر رأسية من جوندوجان، إثر ركلة ركنية نفذها كيفين دي بروين، وكاد بازل أن يدرك التعادل، عبر فالنتين ستوكر، لكن إيديرسون أنقذ الموقف مجدّدا.وسجل السيتي، هدفه الثاني في الدقيقة 18، بعدما رفع رحيم سترلينج كرة عرضية، حاول الدفاع قطعها، لتصل إلى برناردو سيلفا على الناحية اليمنى، وسدد بحكمة، حاول الحارس فاسليك إبعادها، لكنها تهادت من فوقه داخل المرمى.وسرعان ما سجّل الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، الهدف الثالث للسماوي في الدقيقة 23، عبر تسديدة من خارج منطقة الجزاء على يمين فاسليك.وأهدر سترلينج فرصة الهدف الرابع في الدقيقة 33، بعدما أبعد فاسليك الكرة من أمامه، ومرّر فابيان ديلف الكرة من الناحية اليسرى إلى دي بروين، الذي سدد مباشرة من حدود منطقة الجزاء فوق المرمى بقليل في الدقيقة 37.ولم يتغيّر الأمر في الشوط الثاني، واقترب دي بروين من إحراز هدف جديد للسيتي في الدقيقة 47، بعدما تلقى كرة من جوندوجان، قبل أن يسدّد في مكان وقوف الحارس.وبرع إيديرسون في التصدي لتسديدة من محمد اليونسي في الدقيقة 49، قبل أن يضيف جوندوجان، هدفه الثاني في المباراة بالدقيقة 53، بتسديدة ملتفة استقرت على يسار الحارس التشيكي.

واستسلم بازل لمجريات اللعب رغم فرصة أهدرها أوبرلين، بعد تمريرة من ستوكر في الدقيقة 56، ودخل ليروي ساني وديفيد سيلفا أرض الملعب بدلا من رحيم سترلينج ودي بروين.واخترق أجويرو من الناحية اليسرى، قبل أن يمرر كرة ذكية للمتحفز ج أكد البلجيكي فينسنت كومباني، قائد ومدافع مانشستر سيتي الإنجليزي، أنه غير مسموح بالتراخي، في مواجهة الإياب أمام بازل على ملعب (الاتحاد) بداية الشهر المقبل.

وحقق مانشستر سيتي فوزًا مريحًا خارج أرضه برباعية نظيفة أمام بازل، اليوم الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.وحجز متصدر البريمييرليج نظريا بطاقة عبوره لربع النهائي قبل خوض مواجهة الإياب أمام جماهيره على ملعب (الاتحاد) في 7 آذار المقبل.

وأكد كومباني في تصريحات لشبكة (بي تي سبورت) البريطانية عقب نهاية المباراة التي احتضنها ملعب سانت جاكوب بارك: “أظهرنا أننا الأفضل، ولكن غير مسموح الآن ألا نمتلك الحافز في مباراة العودة. لا يمكننا التهاون”.

وأتم: “كنا ندرك أن الأمور ستكون صعبة، لاسيما وأن المباراة تقام وسط أجواء باردة للغاية وعلى ملعب صعب وأمام فريق يدافع بخمسة لاعبين. إلا أن الأمور سارت بشكل جيد للغاية”.وندوجان، لكن فاسليك أفسد على الدولي الألماني فرصة الهاتريك في الدقيقة 74.