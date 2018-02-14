كين يعادل أسطورة ليفربول في معقل السيدة العجوز

يوفنتوس يهدر الفوز وشخصية توتنهام تقلب التأخر الى تعادل مثير

مدن- وكالات

واصل هاري كين مطاردة الأرقام القياسية عندما سجل هدف توتنهام هوتسبير الأول في تعادله 2-2 خارج ملعبه مع يوفنتوس في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، اول أمس الثلاثاء. وكان هدف كين في الدقيقة 35 هو السابع له في البطولة هذا الموسم، ليعادل الرقم القياسي للاعبين الإنجليز وحققه ستيفن جيرارد، عندما سجل 7 أهداف مع ليفربول في موسم 2008-2009.وليس هذا فحسب بل إن أهداف كين التسعة في مبارياته التسع الأولى، تزيد على أي لاعب آخر في تاريخ المسابقة الأبرز للأندية في أوروبا، ويتفوق بهدف واحد على الرباعي رونالدينيو وسيموني إنزاجي وديدييه دروجبا ودييجو كوستا.

وأحرز كين 9 أهداف في آخر 8 مباريات بجميع المسابقات، ويملك 33 هدفًا هذا الموسم، وهو ما يزيد على أي لاعب آخر في بطولات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا.كان بوسع المهاجم البالغ عمره 24 عامًا، الذي سجل هذا الشهر هدفه 100 في الدوري الممتاز في 141 مباراة فقط، زيادة حصيلته في مباراة اول امس الثلاثاء، لكن حارس يوفنتوس المخضرم جيانلويجي بوفون تصدى لفرصتين خطيرتين بشكل رائع من أمام مهاجم توتنهام.لكن في ظل المستوى الحالي لهداف الدوري الإنجليزي مرتين، سيشعر توتنهام بأنه قادر على التفوق على يوفنتوس في لقاء الإياب باستاد ويمبلي الشهر المقبل.وأعاد كين، الذي سجل هدف فوز توتنهام على آرسنال في بداية الأسبوع، الفضل لزملائه في التعافي من استقبال هدفين في أول تسع دقائق في مباراة الثلاثاء بعدما سجل جونزالو هيجوين ثنائية ليوفنتوس.

وقال كين: “كان يمكن أن نستسلم بعيدًا عن ملعبنا في دوري الأبطال، هذا يوضح شخصيتنا”، مضيفًا: “كان الأداء ممتازًا بعد ذلك، وسنعود إلى ويمبلي بهدفين خارج الديار، إنها نتيجة رائعة”.

ومن جانبه قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام إن فريقه كان سيئا في أول عشر دقائق، لكنه شعر بأنه كان من المفترض أن يحتفل بالانتصار بعد أن استفاق ليستحوذ على الكرة بنسبة 62% أمام فريق ضمت تشكيلته الأساسية سبعة لاعبين بدأوا نهائي الموسم الماضي ضد ريال مدريد.

واوضح نظيره ماسيميليانو أليجري إن يوفنتوس تراجع أمام رد توتنهام السريع، مضيفًا: “بدأنا بشكل جيد جدًا لكن بعد ذلك واجهنا صعوبات في الاحتفاظ بالكرة، لأن توتنهام كان يلعب جيدًا”.

وواصل مدرب اليوفي: “بعد التقدم 2- صفر لم نقرر أن ندافع من الخلف، توتنهام أجبرنا على ذلك، لكن بعد الهدف الثاني كنا الفريق الأخطر”.وأثنى الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبر الإنجليزي، على لاعبيه بعد إظهارهم شخصية كبيرة عقب التأخر بثنائية نظيفة أمام يوفنتوس الإيطالي اليوم الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، ليتعادلوا في النهاية (2-2).وكان بطل إيطاليا متقدما بثنائية نظيفة في أول تسع دقائق من بداية المباراة عن طريق الأرجنتيني جونزالو هيجواين، قبل أن ينتفض الفريق اللندني ويعود في النتيجة بهدفي نجميه هاري كين وكريستيان إريكسين.وتصب هذه النتيجة في صالح الفريق الإنجليزي الذي سيخوض مباراة الإياب يوم 7 آذار المقبل على ملعبه (ويمبلي) ويكفيه الخروج بتعادل سلبي من أجل العبور لدور الثمانية.

وأكد بوكيتينو في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء: “بدأنا المباراة بشكل سيء، لاسيما في لقطة الهدف الأول، وبعد ذلك الهدف الثاني من ركلة جزاء، كل الأمور كانت تبدو في صالح يوفنتوس، ولكن الفريق أظهر شخصية كبيرة”.وأضاف “حاولنا اللعب بطريقتنا المعتادة وسيطرنا على يوفنتوس في عقر داره”.وعلى الرغم من أفضلية السبيرز في مواجهة الإياب، إلا أن المدرب الأرجنتيني اعتبر أن “الأمور ما زالت مفتوحة”.

وأوضح: “يوفنتوس فريق يمكنه الفوز في أي ملعب، مباراة الإياب ستكون قوية للغاية وممتعة للمشاهدة، هذه هي “التشامبيونز″.كما أبدى بوكيتينو تقديره وإعجابه بمواطنه جونزالو هيجواين، مهاجم يوفنتوس، الذي وصفه بـ”المهاجم الكبير، وأحد أفضل اللاعبين”.

وخطف المهاجمون الأضواء بقمة يوفنتوس وتوتنهام، بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي احتضنها ملعب “يوفنتوس أرينا”ونجح توتنهام في الخروج بتعادل ثمين بطعم الفوز، من معقل يوفنتوس، بهدفين لكل منهما لتصبح مهمته أسهل بكثير في لقاء العودة.سجل جونزالو هيجواين، مهاجم اليوفي أسرع ثنائية في تاريخ السيدة العجوز بدوري أبطال أوروبا.وافتتح هيجواين التسجيل في الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء.أنهى هاري كين، مهاجم توتنهام صمود جانلويجي بوفون، حارس مرمى البيانكونيري، بهدفه خلال لقاء الليلة.ولم تهتز شباك بوفون في أي مباراة تنافسية سواء مع اليوفي أو المنتخب الإيطالي، لمدة 694 دقيقة، وذلك قبل هدف كين.

وغاب التوفيق اليوم عن هوجو لوريس، حارس توتنهام، ونظيره في يوفنتوس، جانلويجي بوفون، فالأول كان بمقدوره التصدي لهدفي هيجواين، وكذلك الثاني كان في مقدروه التصدي لكرة كريستيان إيركسن، إذ لامست الكرة في اللقطات الثلاث أيادي الحارسين ولكنها بدت وكأنها إسفنجية.